Открыть счет по-новому: главные изменения с апреля 2022-го

С 1 апреля 2022 года заработают новые правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам. Главные изменения, которые коснутся и самих кредитных организаций, и их клиентов, — в том, что теперь банки в определенной степени смогут сами регулировать правила открытия счетов. Кардинальных перемен в отношениях банк-клиент ждать не стоит, однако новые инструкции позволят банкам предоставить клиентам более удобные варианты открытия и ведения счетов.
Первоапрельские изменения: новости для банковВступающая в силу инструкция Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И (до 1 апреля 2022 года действует инструкция Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И) обязывает банки урегулировать в банковских правилах ряд вопросов, связанных с открытием счета, до 1 октября 2022 года.
Так, кредитные организации будут самостоятельно определять:
- перечень документов и информации, необходимых для открытия счетов, принимая во внимание точечные требования инструкции № 204-И к наличию отдельных документов, необходимых для открытия некоторых видов счетов;
- форму карточек с образцами подписей и оттиска печати, предоставляемых в банк для проверки соответствия собственноручных подписей и оттиска печати, порядок их заполнения и замены;
- случаи, когда при обслуживании счета банк может использовать две карточки и более;
- правила документооборота с момента получения документов (сведений) от клиента (его представителя) для открытия счета до момента сообщения клиенту реквизитов его счета;
- допустимый способ заверения предоставляемых для открытия счета документов.
Но принципиально иных подходов к открытию счета пока ожидать не стоит: базовые ограничения при открытии счетов сохраняются. Так, клиент или его представитель по-прежнему должны лично присутствовать при открытии счета (за отдельными исключениями), а проводить идентификацию клиентов и представителей должны только должностные лица банков (инструкция № 204-И прямо не предусматривает возможность для банка уполномочить на это третьих лиц, не являющихся его работниками).
Что ждет клиентовКлиентам банков, в которых у них открыт счет, после вступления в силу инструкции № 204-И не придется ничего переоформлять или предоставлять дополнительные документы. Так, предусматривается переходный период, в связи с которым клиенту банка не потребуется переоформлять карточки, представленные в банк до 1 апреля 2022 года. А до 1 октября 2022 года банки обязаны будут принимать карточки, оформленные по форме и правилам, утвержденным пока еще действующей инструкцией № 153-И.
Меньше формальностей
В инструкции № 204-И также отражены несколько нововведений, которые очевидно позитивны для клиентов.
Снято действующее сейчас базовое ограничение в отношении клиентов — юридических лиц на возможность иметь право подписи только работникам клиента-юрлица. С 1 апреля 2022 года право подписи будет у любого, кто имеет полномочия действовать от имени клиента-юрлица. Такой подход согласуется с положениями Гражданского кодекса РФ о свободном выборе представителя и снимает излишние ограничения для клиентов-юрлиц.
Например, сейчас документы в банке не могут подписать лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, — действующие по доверенности (за исключением тех, кто оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета, управляющих организаций и некоторых других), и приходится предоставлять право подписи только лицам, оформленным по трудовому договору. После вступления инструкций в силу подписать банковские документы смогут все лица, у которых есть полномочия от юрлица, предоставленные по доверенности;Клиенты банка теперь по общему правилу не будут обязаны предоставлять документы, подтверждающие изменения сведений, которые устанавливаются при открытии счета. Такие документы надо будет предоставлять только по требованию банка.
Например, до вступления в силу инструкции при изменении таких сведений, как адрес регистрации, наименование компании и проч., клиенту приходится предоставлять подтверждающие документы. В противном случае, как правило, в договорах банковского счета указывается, что информация, находящаяся в юридическом деле клиента, до предоставления документов, подтверждающих изменения, считается достоверной и банк не несет ответственности за неисполнение обязанности по предоставлению подтверждающих изменения документов. Теперь же, после вступления в силу инструкции, клиенту по общему правилу будет достаточно уведомить об изменениях, а предоставить подтверждающие документы потребуется, только если их запросит банк.Новые правила выглядят более прогрессивными — с точки зрения как банков, так и их клиентов. Хотя они не решают существенные вопросы, связанные с удаленным открытием счета, тем не менее устраняют имеющиеся в действующем аналогичном акте противоречия законодательства и позволяют не дублировать требования, указанные в иных нормативных правовых актах, которыми сегодня руководствуются кредитные организации при открытии, ведении и закрытии счетов.
Благодаря изменениям каждая кредитная организация сможет внедрять собственные правила открытия счетов на уровне банковских правил. Надеемся, что это позволит банкам оптимизировать собственные бизнес-процессы и предложить удобные условия открытия и ведения счетов их клиентам.
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