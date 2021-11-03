Открыть счет по-новому: главные изменения с апреля 2022-го

С 1 апреля 2022 года заработают новые правила об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам. Главные изменения, которые коснутся и самих кредитных организаций, и их клиентов, — в том, что теперь банки в определенной степени смогут сами регулировать правила открытия счетов. Кардинальных перемен в отношениях банк-клиент ждать не стоит, однако новые инструкции позволят банкам предоставить клиентам более удобные варианты открытия и ведения счетов.

Первоапрельские изменения: новости для банков

Вступающая в силу инструкция Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И (до 1 апреля 2022 года действует инструкция Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И) обязывает банки урегулировать в банковских правилах ряд вопросов, связанных с открытием счета, до 1 октября 2022 года.

Так, кредитные организации будут самостоятельно определять:

перечень документов и информации, необходимых для открытия счетов, принимая во внимание точечные требования инструкции № 204-И к наличию отдельных документов, необходимых для открытия некоторых видов счетов;

форму карточек с образцами подписей и оттиска печати, предоставляемых в банк для проверки соответствия собственноручных подписей и оттиска печати, порядок их заполнения и замены;

случаи, когда при обслуживании счета банк может использовать две карточки и более;

правила документооборота с момента получения документов (сведений) от клиента (его представителя) для открытия счета до момента сообщения клиенту реквизитов его счета;

допустимый способ заверения предоставляемых для открытия счета документов.

Эти нововведения, вероятно, приведут к тому, что банки будут по-разному регулировать вопросы открытия счетов: по мере того, как большая доля регулирования процесса открытия счетов переходит к банкам, каждая кредитная организация сможет устанавливать свои — возможно, сильно отличающиеся от привычных — требования к клиентам. Тем не менее новые правила позволят банкам предложить более удобные сервисы для клиентов, в том числе с учетом текущих тенденций перехода рынка на электронный документооборот.

Но принципиально иных подходов к открытию счета пока ожидать не стоит: базовые ограничения при открытии счетов сохраняются. Так, клиент или его представитель по-прежнему должны лично присутствовать при открытии счета (за отдельными исключениями), а проводить идентификацию клиентов и представителей должны только должностные лица банков (инструкция № 204-И прямо не предусматривает возможность для банка уполномочить на это третьих лиц, не являющихся его работниками).

Что ждет клиентов

Клиентам банков, в которых у них открыт счет, после вступления в силу инструкции № 204-И не придется ничего переоформлять или предоставлять дополнительные документы. Так, предусматривается переходный период, в связи с которым клиенту банка не потребуется переоформлять карточки, представленные в банк до 1 апреля 2022 года. А до 1 октября 2022 года банки обязаны будут принимать карточки, оформленные по форме и правилам, утвержденным пока еще действующей инструкцией № 153-И.

Меньше формальностей

В инструкции № 204-И также отражены несколько нововведений, которые очевидно позитивны для клиентов.

Снято действующее сейчас базовое ограничение в отношении клиентов — юридических лиц на возможность иметь право подписи только работникам клиента-юрлица. С 1 апреля 2022 года право подписи будет у любого, кто имеет полномочия действовать от имени клиента-юрлица. Такой подход согласуется с положениями Гражданского кодекса РФ о свободном выборе представителя и снимает излишние ограничения для клиентов-юрлиц.

Например, сейчас документы в банке не могут подписать лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, — действующие по доверенности (за исключением тех, кто оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета, управляющих организаций и некоторых других), и приходится предоставлять право подписи только лицам, оформленным по трудовому договору. После вступления инструкций в силу подписать банковские документы смогут все лица, у которых есть полномочия от юрлица, предоставленные по доверенности;

Такие документы надо будет предоставлять только по требованию банка.

Например, до вступления в силу инструкции при изменении таких сведений, как адрес регистрации, наименование компании и проч., клиенту приходится предоставлять подтверждающие документы. В противном случае, как правило, в договорах банковского счета указывается, что информация, находящаяся в юридическом деле клиента, до предоставления документов, подтверждающих изменения, считается достоверной и банк не несет ответственности за неисполнение обязанности по предоставлению подтверждающих изменения документов. Теперь же, после вступления в силу инструкции, клиенту по общему правилу будет достаточно уведомить об изменениях, а предоставить подтверждающие документы потребуется, только если их запросит банк.

Новые правила выглядят более прогрессивными — с точки зрения как банков, так и их клиентов. Хотя они не решают существенные вопросы, связанные с удаленным открытием счета, тем не менее устраняют имеющиеся в действующем аналогичном акте противоречия законодательства и позволяют не дублировать требования, указанные в иных нормативных правовых актах, которыми сегодня руководствуются кредитные организации при открытии, ведении и закрытии счетов.

Благодаря изменениям каждая кредитная организация сможет внедрять собственные правила открытия счетов на уровне банковских правил. Надеемся, что это позволит банкам оптимизировать собственные бизнес-процессы и предложить удобные условия открытия и ведения счетов их клиентам.