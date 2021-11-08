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Купить лицензию 1С просто, быстро и без выноса мозга — это реально!

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Наверняка большинство читателей этого ресурса сталкивался в большей или меньшей степени с продуктами фирмы 1С.

Конечно, многие из вас не понаслышке знакомы и с процессом приобретения программного обеспечения и лицензий 1С. Процедура эта далеко не всегда сопряжена с какими-то глобальными сложностями, но очень часто бывает неоправданно затянута по времени и обременена излишними требованиями продавцов.

Можно найти магазин софта 1С, который быстро и качественно оформит вашу покупку. Но кто будет искать? Ведь 1С — не тот товар, который покупают часто. Поэтому лучше прямо сейчас сохранить в своих закладках интернет-магазин 1SShop.ru, который специализируется на быстрой и комфортной продаже программного обеспечения и лицензий компании 1С.

Разрешите представиться: меня зовут Павел Голованов. Я исполнительный директор Внедренческого центра «Домино Софт», который занимается решением широкого круга задач — от продажи программного обеспечения 1С до его развертывания, поддержки и так далее.

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«Домино Софт» сотрудничает с 1С с 1996 года. За эти 25 лет нашими клиентами стали 8 017 компаний, осуществляющих 159 видов деятельности. У нас около пятисот постоянных клиентов. Мы успешно решаем любые, в том числе крайне нестандартные задачи. Это подтверждается наличием у нас статуса 1С «Центр компетенции», что доказывает наш реальный опыт выполнения масштабных и технологически сложных проектов. В этой статье пойдет речь об одном из направлений «Домино Софт» — интернет-магазине 1SShop.ru, который я уже упомянул в первом абзаце.

 

Скорее всего, вы уже давно пользуетесь 1С. Зачем вам может понадобиться наш магазин?

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Ситуация № 1. Увеличение количества пользователей. Тут все ясно. Бизнес на подъеме, расширяется штат и, соответственно, возникает необходимость в дополнительных лицензиях на новые рабочие места. Например, в стремительно растущую компанию по доставке продуктов питания принимают новых бухгалтеров, финансистов и организуют им доступ в программу.

Ситуация № 2. Разделение предприятий. Например, сооснователи бизнеса по техобслуживанию автомобилей решили разделиться и далее вести бизнес отдельно друг от друга. Один из них открыл новую станцию СТО, организовал новый отдел бухучета и отчетности, в который нужно купить такой же набор программ, который ранее был общим.

Ситуация № 3. Переход на SQL. База данных и/или количество пользователей выросли. К примеру, бухгалтерия начала хранить сканы первичных документов в базе 1С, а заодно запустила учет серийных номеров товаров. И файловая база данных стала работать ненадежно и медленно — настолько медленно, что на открытие журнала документов стало уходить в пять раз больше времени. Проблему решит переход на клиент-серверный вариант — нужна покупка лицензии на сервер.

Ситуация № 4. Переход из облака. Если, скажем, бухгалтерию небольшой пекарни несколько лет вела аутсорсинговая компания. Но бизнес расширялся, его владелец решил отказаться от сторонних услуг по ведению учета и создать штатную бухгалтерию. И теперь ему надо купить такую же программу «1С», в которой вели учет аутсорсеры, чтобы работать с полученной от них базой данных.

Ситуация № 5. Программа потерялась. Ситуация кажется странной, но на практике периодически случается. Так, например, произошло на предприятии по разработке и производству кабельной продукции. В момент перехода на новые сервера потребовался перенос всего софта, в том числе и решений 1С. И выяснилось, что кодов активации ни у кого нет. Нет даже номеров программ! Специалист, который приобретал 1С, давно ушел вместе с явками-паролями-ключами. Пришлось им обращаться к нам и покупать заново программу и лицензии.

Ситуация № 6. Легализация программ 1С. Некоторые компании годами пользуются пиратским софтом, даже не подозревая об этом, благодаря «светлой голове» сисадмина. А в один прекрасный день все решения 1С сообщают о нелегальности использования, блокируются и фактически останавливают работу компании. Так случилось и у одного из наших клиентов — строительно-ремонтной организации, руководству которой тогда пришлось срочно покупать лицензию на продукты 1С.

Сегодня большинство покупателей 1С точно знают, что им нужно и не нуждаются в дополнительных консультациях. Им бы заказать, оплатить и как можно быстрее получить продукт. Именно так — легко, быстро и без лишних «телодвижений» происходит покупка в 1SShop.ru от «Домино Софт».

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А что, бывает как-то по-другому? Сколько угодно!

Большинство интернет-магазинов по продаже ПО почему-то делают свою работу долго, невнимательно и безответственно, да еще и добавляют свои правила к и без того непростому процессу покупки 1С. Откуда я это знаю? Просто я лично каждые полгода провожу «контрольные закупки» — обращаюсь в разные интернет-магазины нашей сферы — мониторю конкурентов.

Постоянно натыкаюсь на одни и те же недостатки:

1. Невозможно совершить покупку без многочисленных созвонов с менеджером магазина. Другие способы коммуникации игнорируются продавцом на 100%. Причем между звонками для разнообразных уточнений проходит по 2–3 дня.

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2. Очень многие магазины не удосуживаются составить понятную инструкцию по активации софта и лицензий 1С. Даже у продвинутого пользователя ПК могут возникнуть сложности, и тогда приходится снова обращаться в магазин, где уже потеряли к покупателю всякий интерес.

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3. У 1С есть четкий список необходимой информации от покупателя, но интернет-магазины почему-то любят расширять его. Некоторые, например, запрашивают скан паспорта (даже если покупатель — вовсе не физическое лицо). Они на него, видите ли, карточку клиента заводят. Зачем?!

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Покупка продуктов 1С — четко регламентированный процесс, который включает такие обязательные этапы:

1. Покупатель регистрируется на сайте 1С и заводит там личный кабинет (если он покупает 1С впервые).

2. Заказывает необходимые компоненты в интернет-магазине.

3. Собирает необходимые данные согласно присланному продавцом перечню. Стандартный перечень от 1С включает ИНН, логин личного кабинета 1С, почтовый адрес и некоторые другие данные.

4. Продавец получает данные, связывается с 1С, которая генерирует уникальную лицензию для клиента.

5. Все. Покупатель может скачать программу из личного кабинета на сайте 1С и установить.

Мы не отягощаем этот алгоритм дополнительными пунктами и не утяжеляем каждый из его этапов ненужными «телодвижениями» клиента. Мы отвечаем клиенту максимально быстро и подробно. Заявку, сделанную на 1SShop.ru от «Домино Софт» в 17.55 пятницы, обработают сразу, а не оставят на понедельник. И этого достаточно для того, чтобы покупка продуктов 1С у нас длилась в среднем 4 часа против нескольких дней и даже недель в других магазинах.

Именно поэтому я точно могу сказать, что у нас — первый в России быстрый сервис продажи лицензий и программ 1С. И у нас самый комфортный процесс покупки. Потому что мы против лишних разговоров, да и вообще сводим к разумному минимуму нефункциональные контакты с покупателями. Но если клиенту необходима помощь, он обязательно получит качественную консультацию — письменно и/или по телефону.

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Скорость и удобство без выноса мозга — это то, чем отличается от конкурентов 1SShop.ru от «Домино Софт» при одинаковых условиях работы. Я имею в виду то, что цены у всех официальных партнеров 1С одинаковые — такова позиция 1С.

По любым вопросам вы можете обращаться ко мне на почту 1c@dominosoft.ru. Быстро отвечу каждому! С уважением, Павел Голованов, исполнительный директор внедренческого центра «Домино Софт» и руководитель 1SShop.ru, первого в России быстрого сервиса продажи лицензий 1С.

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