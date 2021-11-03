Небесплатный электронный кошелек: налоговая ждет отчетов

Электронные кошельки в России менее популярны, чем банковские карты — их использование чаще всего сопряжено с высокими комиссиями при переводах. Однако немало фрилансеров получают оплату за свои услуги и товары именно электронными деньгами, особенно, если заказчики находятся за рубежом. Широкий доступ к различным международным валютам и операциям делает электронные кошельки более выгодными, чем банковские карты.

Кто-то считает, что электронные кошельки — хороший «теневой» способ прятать свои доходы от Федеральной налоговой службы. Мол, оттуда можно не платить тот самый пресловутый НДФЛ. Так это или нет, ДОЛГ.РФ разбирался с экспертами.

Отличия безналичных и электронных денег

С точки зрения прикладного момента для пользователя никакой разницы между деньгами на электронных кошельках и обычным «безналом» нет, утверждает исполнительный директор платежного агрегатора IntellectMoney Дмитрий Попов. По словам эксперта, определение электронных денег впервые было дано в законе № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Их определили как денежные средства, которые находятся у оператора (например, QIWI или WebMoney), гарантирующего перевод этих средств другим пользователям без открытия банковского счета. То есть разница в том, открывается ли банковский счет клиенту или нет.

На это же отличие указывает и член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. Она отмечает, что для электронных денег не нужно открытие банковского счета — достаточно, чтобы был электронный кошелек.

Различие, как указывает эксперт, только в форме, а в остальном электронные деньги являются вполне себе легальным способом безналичного платежа.

Налоговая «слежка»

ФНС в некоторых случаях будет требовать отчеты о совершенных операциях с использованием электронных кошельков. Напомним, что с 1 апреля 2020 года банки обязаны сообщать фискальному органу об открытии электронных кошельков их клиентами, а также о проводимых на них операциях. Это правило действует для всех собственников персонифицированных электронных кошельков. При этом способ идентификации значения не имеет: она может быть как упрощенной, так и полной.

С 1 октября 2021 года постановлением Правительства РФ № 1618 от 27 сентября 2021 года был введен новый порядок отчетности об операциях с использованием электронных кошельков. ФНС будет требовать документы, если:

За календарный год на балансе электронного кошелька числилось свыше 600 тыс. руб. Сам электронный кошелек был открыт у зарубежного оператора, у которого есть лицензия на проведение финансовых операций без открытия банковского счета.

ФНС регулярно обновляет список иностранных электронных кошельков, по которым граждане, предприниматели и организации обязаны отчитываться. Например, сейчас в этом списке фигурируют такие операторы, как Payeer, Paytm, Entropaay, PAYSERA, IDRAM и другие. Учтены многие международные операторы: от Литвы и Армении до Великобритании и Индии.

Приведем несколько примеров.

Пример № 1. Допустим, некая Лиза завела персонифицированный российский электронный кошелек на WebMoney, чтобы получать на него оплату за свои услуги дизайнера на фрилансе. Даже если она за год получит на него свыше 600 тыс. руб., отчитываться в операциях по нему в налоговую службу ей не придется. За нее это уже делает сам оператор, поскольку такая обязанность установлена действующим российским законодательством.

Пример № 2. Теперь Лиза открыла электронный кошелек у литовского оператора, чтобы через него переводить деньги своим родственникам как в качестве материальной поддержки, так и в качестве подарков. За год она пополняет баланс литовского электронного кошелька на сумму до 300 тыс. руб. Отчетность в ФНС также не потребуется, поскольку ее нужно сдавать, если превышен лимит в 600 тыс. руб.

Пример № 3. На этот раз Лиза открыла литовский электронный кошелек, потому что ее родственники нашли ей как дизайнеру очень выгодного заказчика, который платит большие деньги за ее услуги. За год заказчик заплатил ей 24 тыс. евро, что в переводе в российские рубли составило почти 2 млн. Теперь Лизе придется отчитаться перед ФНС, даже несмотря на то, что она получила доход в евро. Ведь, если переводить этот доход в рубли, лимит в 600 тыс. будет превышен.

Когда надо сдавать отчет?

В правительственном постановлении указано, что компании и ИП, являющиеся российскими резидентами и использующие иностранные электронные кошельки, обязаны отчитываться ежеквартально, спустя 30 дней после отчетного периода. Например, за III квартал им нужно отчитаться до 31 октября.

Отчитываться нужно за период с начала отчетного года. Но, если предприниматель или организация завели электронный кошелек с середины года (например, 18 августа), то и отчитываться об операциях в случае, если баланс превысит 600 тыс. руб., нужно с этой даты.

Граждане первый отчет о движении средств на электронных кошельках должны сдать до 1 июня 2022 года. Отчитываться им нужно за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Приведем еще один пример (на основе действующего законодательства).

Допустим, некая компания «Самурай» стала пользоваться зарубежным электронным кошельком с 1 января 2021 года, чтобы расплачиваться через него с иностранными поставщиками. За год через электронный кошелек прошло 650 тыс. руб., лимит был превышен только в декабре 2021 года. Организация сдала отчет через 30 дней после отчетного IV квартала, то есть к 31 января 2022 года.

Позднее компания «Самурай» прервала отношения с зарубежным поставщиком, и никакие операции по электронному кошельку за весь 2022 год не проводила. Следовательно, и перед ФНС она не обязана отчитываться. Однако в 2023 году сотрудничество было возобновлено, лимит в 600 тыс. руб. был превышен в марте 2023 года. «Самураю» пришлось отчитаться о своих операциях к 30 апреля 2023 года.

А надо ли платить НДФЛ?

Многие считают, что ФНС отслеживает только банковские счета, а электронные кошельки — нет. Следовательно, можно скрыть свой доход от фискального органа и не платить налог в 13% (НДФЛ). Однако эксперты отрицают наличие такой возможности.

С 1 июля 2021 года вступил в силу закон, обязывающий информировать налоговую о переводе средств на сумму более 600 тыс. руб. в год. А с 1 октября вступила в силу и административная ответственность за несоблюдение порядка информирования ФНС о движении по кошелькам, информирует исполнительный директор платежного агрегатора IntellectMoney Дмитрий Попов.

Эксперт отмечает, что отследить факт поступления средств на иностранный кошелек ФНС может двумя способами:

Через автоматический обмен информацией с налоговыми органами ЕАЭС. Если автоматического обмена нет, но платеж на кошелек совершался из России, путем запроса в банк отправителя денежных средств. Такого вида отчетность банки уже отправляют в ФНС не только по иностранным, но и российским электронным кошелькам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса РФ, при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика. Сами доходы могут быть получены в форме денег, в «натуре» (например, получение каких-то товаров), а также доходы в виде материальной выгоды, указывает член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

Следовательно, платить НДФЛ по доходам, полученным на электронные кошельки, также нужно, ведь по операциям также есть виртуальный чек, подтверждающий получение средств. Вдобавок, ФНС получает оперативную информацию об открытии и закрытии электронных кошельков, что делает невозможным сокрытие полученной выручки.