Валютный контроль при переводе денег за границу: важные детали

Валютный контроль при переводе денег за границу в соответствии с законодательством РФ осуществляется в отношении транзакций с участием физлиц и юрлиц, имеющих статус валютных резидентов и нерезидентов. Основная его цель — предотвращение нелегального оттока финансовых ресурсов из страны посредством проверки законности операций, совершаемых субъектами внешнеэкономической деятельности.

Рассмотрим более подробно специфику валютного контроля, а также сопоставим российские нормы права, регулирующие соответствующие правоотношения, с теми, что действуют в других странах.

Объекты валютного контроля при переводе денег за границу

Основными участниками валютных операций, связанных с переводом денежных средств за рубеж, можно назвать валютных резидентов — физлиц (граждан, непрерывно проживающих за пределами России в течение не более чем одного года).

Эти лица могут осуществлять денежные переводы за границу, представленные следующими основными законными способами: через специализированные платежные системы (например, Western Union), неспециализированные (WebMoney, QIWI, PayPal), а также через банки в пользу других физлиц (знакомых, родственников);

перечислением средств в пользу юрлиц через банки и платежные системы (например, при оплате товаров в интернет-магазине).

Кроме того, основными участниками валютных операций являются валютные резиденты-юрлица (все юрлица, зарегистрированные в РФ).

Основные операции, отражающие факт перевода денежных средств за границу: перечисление денежных средств контрагентам (поставщикам, кредиторам, заемщикам);

различные выплаты физлицам (например, наемным работникам за рубежом);

перечисление различных пошлин, сборов в зарубежные государственные структуры.

Практически во всех случаях эти операции можно провести законно только через банки либо через имеющие лицензию ЦБ небанковские кредитные организации (данный статус имеют многие российские неспециализированные платежные системы — например, «Яндекс.Деньги»).

Кроме того, основными участниками валютных операций являются валютные нерезиденты:

физлица, непрерывно проживающие за пределами России в течение одного года и более;

все юрлица, зарегистрированные не в РФ, но фактически ведущие хозяйственную деятельность в нашей стране, либо взаимодействующие с валютными резидентами РФ.

Эти лица, в принципе, могут осуществлять все те же основные операции, связанные с переводом денег за границу, что и резиденты.

В практике трансграничных денежных переводов также могут задействоваться механизмы, не регламентированные или крайне поверхностно регламентированные российским законодательством. В числе таковых — использование анонимных платежных систем, криптовалют, платежных систем игровых порталов.

По очевидным причинам их задействования в бизнесе нужно избегать. Что касается законных механизмов перевода денежных средств за границу — их применение достаточно детально регламентируется российскими правовыми актами в рамках отраслей права, связанных с валютным контролем.

Согласно федеральному закону от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах...», крупные операции с использованием криптовалюты должны быть задекларированы. Нарушения этой правовой нормы влекут административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

В любом случае те или иные валютные транзакции должны быть разрешены или прямо не запрещены законодательством, прежде всего — положениями закона «О валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

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Валютное регулирование переводов физлиц-резидентов

Итак, в числе самых распространенных сценариев перевода денег за границу физлицом — отправка гражданином РФ (или иным валютным резидентом — физлицом) денежных средств со своего счета в российском банке на счет получателя-резидента в иностранном банке.

Эта операция может быть осуществлена:

без ограничений по сумме — если отправитель и получатель являются близкими родственниками: супруги, родители и дети, бабушки-дедушки и внуки, братья и сестры (подп. 12, 17 п. 1 ст. 9 закона № 173-ФЗ);

с ограничением в 5 000 долларов США — в других случаях.

В первом случае банк может запросить у отправителя денежных средств документы, подтверждающие родство с получателем, например? копию паспорта получателя, свидетельства о браке, рождении.

Перевод денежных средств от российских физлиц-резидентов другим физлицам, которые проживают за рубежом, через специализированные системы, такие как Western Union, осуществляется в соответствии с теми же нормами права в сфере валютного регулирования, что регламентируют переводы через кредитно-финансовые организации.

Другая распространенная валютная операция с участием физлиц-резидентов — отправка ими денежных средств со счета в российском банке на собственный счет в зарубежном кредитном учреждении.

Ограничений на сумму таких переводов законодательство РФ не устанавливает. Однако обязывает физлиц, осуществляющих данные транзакции, предъявлять банку уведомление по установленной форме об информировании налоговой инспекции о наличии счета за рубежом (п. 4 ст. 12 закона № 173-ФЗ). Данное уведомление достаточно показать банку один раз — при последующих переводах он его запрашивать не будет.

Если физлицо-резидент отправляет перевод нерезиденту за границу — никаких ограничений на данную операцию не устанавливается (ст. 6 закона № 173-ФЗ). Аналогично если денежные средства направляются за рубеж нерезидентом для резидента или другого нерезидента (ст. 10 закона № 173-ФЗ).

Валютные сделки при импорте: нормативное регулирование

В случае с юридическими лицами к наиболее распространенным операциям, отражающим перевод денежных средств за границу, можно отнести оплату фирмами поставок импортируемых товаров.

Валютные сделки между резидентами, предмет которых — импорт товаров в РФ, не входит в список разрешенных по закону № 173-ФЗ. Поэтому единственным законным типом контрагентов российской фирмы, осуществляющей импорт товаров, может быть иностранное лицо-нерезидент.

По объемам капитала, выводимого в рамках соответствующих сделок, российским законодательством ограничений не установлено. В этом смысле полноценно действует норма ст. 6 закона № 173-ФЗ, по которой операции между валютными резидентами и нерезидентами РФ в общем случае осуществляются свободно.

Вместе с тем? экспортно-импортные отношения с участием российских фирм находятся в юрисдикции иных источников права — в частности, инструкции ЦБ РФ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций...» от 04.06.2012 № 138-И. Этот нормативный акт устанавливает достаточно большой объем обязательств российских организаций по оформлению импортных сделок с зарубежными партнерами.

Расчеты с зарубежными партнерами: паспорт сделки

В соответствии с п. 5.2 инструкции ЦБ РФ № 138-И все внешнеторговые валютные операции с участием российских фирм — в том числе по контрактам на импорт — на сумму 50 000 долларов США и более должны сопровождаться оформлением паспорта сделки (ПС) по форме № 1 (приложение № 4 к инструкции № 138-И).

В ПС фиксируются:

дата и номер документа;

сведения о российской фирме, о ее зарубежном контрагенте(наименования, адреса, реквизиты);

сведения о контракте на импорт (с указанием суммы поставок, валюты, даты осуществления поставок);

сведения о банке, через который осуществляется перевод денежных средств (вносятся непосредственно банком);

информация о переоформлении ПС, об основаниях для закрытия ПС.

Подписывается ПС теми же лицами, что ставят подпись в контракте, заверяется печатью фирмы. Образцы подписей уполномоченных лиц фиксируются в отдельной карточке банка (некоторые кредитные учреждения могут запрашивать нотариально заверенные образцы подписей).

Кроме того, в российский банк, в котором открыт счет резидента, необходимо при проведении платежа в пользу иностранного партнера представить:

контракт на импорт товаров;

справку о валютных операциях;

справку о подтверждающих документах.

Документы для ПС следует направлять в банк заблаговременно: кредитно-финансовое учреждение осуществляет проверку соответствующих документов для паспорта в срок до трех дней (п. 6.11 инструкции Банка России № 138-И).

При обнаружении каких-либо ошибок или несоответствий в полученных от юрлица актах банк в 10-дневный срок информирует его руководство о невозможности оформления ПС. Отсчет идет с даты предоставления на проверку всей необходимой документации и информации.

Если же все в порядке, то кредитная организация формирует ПС и присваивает ему номер. Резиденту документ направляется не позднее двух дней с момента его оформления.

Если в паспорте сделки отражены неверные данные, присутствуют не совпадающие с проставленными в контракте подписи, а также выявлены иные расхождения между представленными в банк документами, — кредитно-финансовая организация вправе отказать российской фирме в проведении платежа за рубеж.

Паспорт сделки закрывается при наличии одного из следующих оснований:

исполнение резидентом обязательств по контракту;

уступка резидентом права требования по контракту;

прекращение оснований для использования ПС;

передача обслуживания счета резидента в другой банк.

Закрытие ПС по указанным основаниям требует представления подтверждающих документов. В течение 180 дней по завершении исполнения резидентом контрактных обязательств банк закрывает ПС автоматически, не запрашивая у клиента подтверждающих документов.

Расчеты с зарубежными партнерами: справка о валютных операциях

Справка о валютных операциях — форма учета валютных операций резидентов (п. 1.5 инструкции № 138-И), передаваемая в банк, в котором осуществляются расчеты по импортному контракту. Составлять ее обязательно при переводе резидентом-юрлицом денежных средств зарубежному нерезиденту. В соответствии с п. 2.2 инструкции справка составляется по форме, утвержденной в приложении № 1 к инструкции № 138-И.

В справке указываются:

наименование банка, в котором у резидента открыт счет для переводов за рубеж;

наименование резидента, номер его счета в банке;

номер паспорта сделки;

сведения о платеже (при оплате контракта на импорт — номер распоряжения о списании денежных средств со счета).

примечания (здесь указывается дополнительная информация о валютных операциях).

Заверяется документ теми же лицами, что и паспорт сделки.

Банк в случае списания денежных средств в валюте с расчетного счета резидента проверяет рассматриваемую справку в течение одного дня (п. 18.2.1 инструкции № 138-И). При необходимости резидент может составить корректирующую справку — для изменения сведений, отраженных в изначальной справке, направленной в банк. При этом в кредитно-финансовую организацию одновременно подаются документы, подтверждающие данные изменения.

Расчеты с зарубежными партнерами: справка о подтверждающих документах

Еще одна форма учета валютных операций с участием резидентов — справка о подтверждающих документах. Она составляется по форме приложения № 5 к инструкции № 138-И в целях информирования банка о документах, которые удостоверяют исполнение резидентом обязательств способом, отличным от расчетов. Например — обеспечением фактического пересечения границы РФ импортируемым товаром. В этом случае подтверждающим документом будет таможенная декларация.

В рассматриваемой справке фиксируются:

название банка;

наименование резидента;

сведения о подтверждающих документах(их даты и номера, суммы, сроки и т. д.);

примечания (дополнительные сведения о подтверждающих документах).

Подписывается справка теми же лицами, что уполномочены ставить подписи — на контракте, паспорте сделки, справке о валютных операциях.

Проверяться рассматриваемая справка (если товар задекларирован, импортирован, и по нему уплачен аванс) может существенно дольше, чем остальные указанные документы, — до 10 дней после предоставления в банк (п. 18.2.2 инструкции № 138-И).

Справка о подтверждающих документах также может быть корректирующей. Ее нужно представлять вместе с документом, удостоверяющим изменения, вносимые резидентом в исходную справку.

Переводы юрлиц за рубеж: структура расчетного документа

Чтобы перевести деньги за рубеж, оплатить поставки по импорту, российский резидент передает в банк расчетный документ. Существует ряд требований к его заполнению — также установленных инструкцией № 138-И.

Прежде всего, в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа необходимо отразить корректный код валютной операции — в соответствии с перечнем кодов, зафиксированных в приложении № 2 к инструкции № 138-И.

Код должен быть указан особым способом — с использованием фигурных скобок и аббревиатуры VO. Например, код {VO11100} обозначает, что резидент переводит нерезиденту за рубеж деньги в виде предоплаты за поставку товаров.

Расчетный документ должен отражать назначение платежа, а также соответствовать тем сведениям, что содержатся в других документах, которые представлены в банк резидентом.

Расчеты с партнерами: нюансы

Существует ряд нюансов, характеризующих осуществление расчетов российской фирмы с иностранными контрагентами.

Прежде всего полезно обратить внимание на тот факт, что при использовании фирмой только зарубежных банковских аккаунтов в целях соответствующих расчетов оформление паспорта сделки не требуется, хотя ранее в инструкции № 138-И это требование было отражено (п. 11 инструкции № 138-И в редакции от 06.11.2014). В такой ситуации российской фирме необходимо акцентировать внимание на соблюдении требований валютного законодательства страны расположения банка.

Следующий нюанс: возможна ситуация, при которой величина текущего контракта с зарубежным партнером не превышает 50 000 долларов США, но в будущем с высокой вероятностью — превысит. В первом случае паспорт сделки оформлять не требуется, во втором — нужно. Причем это нужно сделать не позднее той даты, когда сумма контракта превысит 50 000 долларов (п. 6.5.3 инструкции № 138-И). Поэтому те документы, что предполагается использовать для оформления паспорта сделки, лучше подать в банк заблаговременно (п. 1 информационного письма Банка России от 07.05.2014 № 44).

Рассмотренные нами основные документы — паспорт сделки, справка о валютных операциях, о подтверждающих документах — фирма в общем случае оформляет самостоятельно. Но, в принципе, эту функцию можно делегировать и уполномоченному банку (пп. 3.9, 6.3, 9.4 инструкции № 138-И). Эта услуга кредитно-финансовой организации, как правило, платная.

Зарубежный опыт валютного контроля

Какие примечательные факты можно рассмотреть, изучая регулирование валютного контроля в зарубежных странах?

Если говорить, к примеру, о ближайшем соседе России и партнере нашей страны по ЕАЭС — Казахстане, то главный нормативный акт РК в данной сфере — закон Республики Казахстан от 13.06.2005 № 57-III «О валютном регулировании» использует терминологию и правовые конструкции, очень близкие российскому закону № 173-ФЗ. Термины «резидент», «нерезидент», запреты и ограничения на валютные операции с их участием интерпретируются в законе РК № 57-III очень схоже с тем, как это осуществлено в российских источниках права.

Стоит отметить, что в одной из старых редакций указанного правового акта РК употреблялся и термин «паспорт сделки». Но сейчас он не применяется, равно как и соответствующий документ. Что касается сделок по импорту между резидентами и нерезидентами РК, то по смыслу п. 3-1 ст. 20 закона РК № 57-III мониторинг платежей, осуществляемых в рамках данных правоотношений, осуществляется на основе уведомлений, формируемых банками, которые производят расчеты. Таким образом, в данных областях валютного контроля те нормы, что определены законодательством Казахстана, можно назвать менее формализованными в сравнении с российскими.

Что же с опытом дальнего зарубежья?

Выше мы отметили, что российские резиденты, отправляющие денежные средства на свои счета за рубежом, обязаны уведомлять о наличии данных счетов ФНС РФ. Примечательно, что, к примеру, в США реализован похожий правовой механизм.

Любой американец, имеющий финансовый интерес или право подписи при использовании какого-либо финансового аккаунта за рубежом, обязан уведомлять о наличии данного аккаунта Министерство финансов США — но, правда, при условии, что сумма операций на зарубежном счете в течение года превышает 10 000 долларов.

Похожее правило действует в Бельгии. Граждане данного государства, подавая декларацию о возврате налогов, обязаны сообщать в Национальный банк Бельгии о наличии у них, у их супругов или детей банковского счета за рубежом.

Таким образом, законодательство РФ в части валютного контроля можно охарактеризовать как в значительной степени приближенное к стандартам, принятым в мире.

Итоги

Валютный контроль при переводе денежных средств за рубеж осуществляется по законодательству РФ в отношении как физических, так и юридических лиц. Схожие нормы права действуют в странах ближнего и дальнего зарубежья.