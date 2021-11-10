Между банками и МФО: к чему приведет создание в России нового вида финансовых организаций?

Микрофинансовые компании хотели бы расширить свой функционал и помимо займов эмитировать кредитные карты, развивать собственные платежные системы, получить прямой доступ к базам данных государственных органов — словом, иметь возможности банков, за исключением приема вкладов от населения. Если решение будет принято на законодательном уровне, это приведет к развитию околобанковских продуктов на микрофинансовом рынке и к общему снижению ставок для клиентов за счет экономии на трансакционных комиссиях.

На последнем MFO RUSSIA Forum, который прошел в октябре, крупнейшая саморегулируемая организация СРО «МиР», объединяющая участников микрофинансового рынка, предложила создать в России новый тип финансовых организаций. По задумке, они займут промежуточное положение между банками с базовой лицензией и микрофинансовыми компаниями (МФК).

Почему возникло такое предложение? И к чему оно приведет, если будет принято на законодательном уровне?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо понимать, какие права и обязанности имеются у разных категорий финансовых организаций сейчас. Для получения лицензии микрофинансовой компании нужно иметь капитал в размере 70 млн рублей. Базовая банковская лицензия должна быть обеспечена капиталом от 300 млн рублей. Зато она дает ряд ощутимых преимуществ. В отличие от МФК, банки имеют право выдавать кредиты, эмитировать собственные карты и заниматься эквайрингом. Некоторые МФО тоже предлагают своим клиентам карты, но в действительности выпускает их компания-партнер, и все трансакции проходят через ее систему.

Еще одно преимущество банковской лицензии заключается в возможности использовать Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для получения данных из ГИС МВД, ПФР, ФНС и прочих госструктур. МФО могут обращаться за информацией в СМЭФ только через посредника в лице банка.

Наконец, банки могут открывать вклады на любые суммы, тогда как минимальная сумма инвестиций в МФО должна быть не менее 1,5 млн рублей. Также в отличие от банковских депозитов эти средства не защищены Агентством по страхованию вкладов.

Суть новой инициативы заключается в том, чтобы позволить крупным МФК получить часть банковских возможностей, разумеется, подтвердив это право своей финансовой состоятельностью. Размер капитала для таких компаний должен составить 150 млн рублей, то есть нечто среднее между лицензией МФК и базовой банковской. МФО, обладающие подобной расширенной лицензией, не смогут открывать вклады, но хотели бы самостоятельно выдавать кредитные карты, подключаться к СМЭВ, проводить трансакции. Это желание имеет под собой ряд объективных предпосылок.

В пандемию часть банковских клиентов перешла в МФО. По оценкам Национального рейтингового агентства, сегодня 10–15% заемщиков МФО имеют банковские кредиты, а в сегменте краткосрочных PDL-займов на сумму до 30 тыс. рублей эта цифра может достигать и 50%. Интересно, что, вопреки расхожему мнению, только четверть заемщиков обращаются в МФО потому, что им отказали в банковском кредите. На самом деле большинство людей выбирают микрокредитование, особенно онлайн-кредитование, как более удобный и быстрый финансовый инструмент, когда деньги нужны «здесь и сейчас». Многие впервые попробовали эту услугу, как раз находясь в самоизоляции, и с тех пор стали ее лояльными потребителями.

Помимо привлечения банковской аудитории, в кризис МФО активно работали со своей традиционной клиентской базой. Если человек неоднократно брал займы на 10–15 тыс. рублей и возвращал их в срок, почему бы не предложить ему большую сумму под более низкий процент? Ведь это хороший проверенный клиент. Да и банковским клиентам может быть интересно взять заем, скажем, на 50–100 тыс. рублей по ставке, приближенной к беззалоговому банковскому потребкредитованию.

Неудивительно, что наиболее динамичным сегментом на рынке МФО стали Installment loans (займы в рассрочку), которые выдаются на более длительный срок. Для сравнения: по данным Банка России, портфель займов «до зарплаты» увеличился во II квартале 2021 года на 12%, а среднесрочных займов — на 30%.

Оказалось, что МФО готовы работать с более сложным продуктом, а заемщики — брать и, главное, возвращать более крупные суммы. Следующий логичный шаг — предложить лояльному клиенту карту с пополняемым кредитным лимитом. Конечно, это можно сделать при посредничестве банков — эмитентов карт. Но в таком случае микрофинансисты несут дополнительные издержки за выпуск пластика.

Впрочем, кредитные карты — это лишь один, хоть и важный продукт. Для МФО и развития рынка важнее возможность создавать собственные платежные системы, заниматься трансакционным и эквайринговым бизнесом. По сути, из поставщиков одной базовой услуги — займов — крупные компании превратились бы в многопрофильные финансовые супермаркеты.

Уверен, что подобная трансформация положительно отразится и на бизнесе самих компаний, и на потребителях. Например, работая с платежными системами напрямую, МФО смогут снизить комиссионную нагрузку и лучше контролировать качество обслуживания. Получив прямой доступ к СМЭФ, они тоже не будут тратиться на комиссию посредников. Все это приведет к снижению процентных ставок для клиентов.

Обычно в качестве аргумента против выдвигается тезис о непрозрачности и технологической отсталости МФО. Дескать, в отличие от банков они почти не контролируются и не способны обеспечить надежные протоколы защиты. В действительности это совсем не так.

Пионеры онлайн-кредитования работают в России уже почти десять лет и за это время накопили такую компетенцию в сфере удаленной идентификации заемщиков, передаче и сохранности их данных, что могут дать фору многим банкам.

Микрофинансовый рынок хорошо регулируется Банком России, о чем свидетельствует тот факт, что за последние несколько лет здесь не было ни одного громкого банкротства. Более того, все крупные участники рынка успешно преодолели очень сложный 2020 год. Их рентабельность, по данным регулятора, оставалась высокой, а чистая прибыль по итогам 2020 года выросла на 12%, до 18,4 млрд рублей.

Если законодательство разрешит создание нового типа финансовых организаций, думаю, многие крупные МФО воспользуются этой возможностью, чтобы расширить свой функционал. Тем более что уже сегодня они зачастую имеют капитал более положенных законом 70 млн рублей, чтобы подтвердить свою надежность в глазах клиентов и партнеров.