Есть ли перспектива у споров по налогообложению стройкамня в КС РФ?

На мой взгляд, большинство налоговых споров лишь тогда имеет перспективу в КС РФ, когда они разрешаются с применением нормы, страдающей одним из следующих дефектов:

норма создает неравенство, в частности, из-за своей недостаточной определенности

норма придает обратную силу положениям, ухудшающим положение налогоплательщиков

норма нарушает принцип законного установления налогов.

Ранее один из производителей щебня обращался в КС РФ с просьбой проверить нормы главы 26 НК РФ на соответствие принципу законного установления налога, а именно проверить допустимость определения объекта налогообложения самим налогоплательщиком (путем принятия стандарта и/или технического проекта). По этому обращению было принято определение от 25.06.2019 № 1517-О.

Можно попробовать еще раз обратиться в КС РФ с аналогичным запросом[1], но шансов, что результат изменится, крайне мало.

Иных обращений по налогообложению щебню в КС РФ ( жалоба «Олкон» не в счет, так как она касалась вскрыши, а щебень предприятие не производило). Дорога свободна, но есть ли с чем идти по ней?

Сами предприятия, получившие первые доначисления буквально в последние 1-2 года, считают несправедливым то, что долгие годы они платили НДПИ с недробленной породы, и это не вызывало никаких возражений у налоговых органов. Это создавало у налогоплательщиков ощущение правомерности их поведения – умысла заработать на налоговой экономии не было. Да и экономии, говорят налогоплательщики , фактически не было, так как недоплаченный налог не покрывался той ценой, которую уплачивал покупатель. Соответственно, взыскание НДПИ за периоды, в которых обложение недробленной породы воспринималось как правомерное поведение, повлечет убытки (а не снижение прибыльности) для налогоплательщиков, и, как следствие, для некоторых из них – банкротство .

Эта риторика навела меня на мысль, а нельзя ли утверждать, что такая ситуация стала возможной из-за недостаточной определенности налоговых норм, определяющих понятие ДПИ?

При ответе на этот вопрос будет полезным проанализировать дело № А07-10397/2015, в котором так же возникла проблема с неопределенностью нормы, связанной с исчислением НДПИ. Налоговый орган рассчитал НДПИ за периоды 2011 - 2013 г.г., используя правовую позицию, сформулированную Постановлением Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11498/12.

Налогоплательщик возражал против этого, поскольку указанное Постановление развернуло устоявшуюся судебную практику, более выгодную для налогоплательщика. Поэтому к периодам, закончившимся к моменту принятия Постановления № 11498/12, полагал налогоплательщик, новая правовая позиция применяться не должна.

Суды посчитали, что о неблагоприятном для налогоплательщика развороте практики речь идти не может, поскольку норма, толкование которой приведено в Постановлении № 11498/12, применялась в таком толковании с 2002 года. Указанное постановление только закрепило сформированную судебную практику. Примеры отдельных судебных актов и ведомственных писем, по содержанию противоречащих правовой позиции ВАС РФ, не свидетельствуют о наличии устойчивой определенной публично-правовой практики иного – более благоприятного для налогоплательщика способа применения спорной нормы. Это не мои слова – это пишет окружной суд в постановлении по делу № А07-10397/2015.

Из этого обоснования косвенно вытекает, что если производители щебня докажут, что до принятия, к примеру, определения КС РФ от 25.06.2019 № 1517-О, устойчивой практикой была практика обложения НДПИ недробленного строительного камня[2], то тем самым они также докажут недостаточную определенность спорной нормы. В случае удачи налогоплательщики смогут защитить от доначисления те периоды, которые предшествовали развороту судебной практики.

Кстати, что считать разворотом – это отдельный вопрос. Мой пример с определением КС РФ от 25.06.2019 № 1517-О является спорным. Хотя налоговые органы очень любят ссылаться на это определение, на мой взгляд, оно представляет из себя образчик самоустранения КС РФ от формулирования правовой позиции по существу спора – КС РФ указал, что этот спор не относится к его компетенции.

[1] К слову, по проблеме определенности объекта НДПИ в прошлом году в МГУ была защищена магистерская диссертация.

[2] Арбитражный суд Кемеровской области зафиксировал, что щебень - это не объект НДПИ, в обзоре практике за 2009 год. Это, конечно, не уровень ВАС РФ, но такой обзор больше похож на аргумент в поддержку версии, что до недавнего времени практика в пользу налогоплательщиков была совсем не единичной.

Источник: Можно ли изменить практику по налогообложению щебня налогом на добычу полезных ископаемых?