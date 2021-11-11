Снизить неустойку за просрочку оплаты коммунальных услуг без доказательств нельзя

В новом обзоре ЖКХ-новостей от ДОЛГ.РФ — свежая позиция ВС РФ о снижении неустойки за просрочку оплаты коммунальных услуг, возврат переплаты за коммунальные услуги жителям Подмосковья.

Докажи, что не так уж и виновен

ВС РФ разбирался в споре между застройщиком, который недавно ввел многоквартирный дом в эксплуатацию, оставаясь при этом собственником большинства помещений в здании, и управляющей компании (УК), которая занималась его содержанием.

Последняя потребовала взыскать задолженность за неоплаченные ЖКХ-услуги в размере 10,9 млн руб., а также неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере почти 2,7 млн руб.

Изначально сумма, которую требовала себе УК, была больше, пока застройщик не доказал обратное. Оказалось, что застройщик успел продать 33 квартиры, и потому владельцем жилья была уже не строительная компания, а обычные граждане. УК согласилась с этим и сделала перерасчет. Также УК не смогла предъявить застройщику взыскание всей суммы долга, поскольку часть требований «списалась» из-за истечения срока исковой давности.

Тогда застройщик, понимая, что снизить 10,9 млн руб. основного долга ему уже не удастся, решил «атаковать» неустойку. Он подал ходатайство в суд, где просил снизить неустойку, поскольку считал, что 2,7 млн руб. за просрочку исполнения обязательств — как-то слишком много. Строительная компания сослалась на ст. 333 ГК РФ и ожидала, когда суд встанет на его сторону.

Но суды, включая ВС РФ, остались на стороне УК. Высшая инстанция отметила, что, несмотря на возможность по ст. 333 ГК РФ снизить размер неустойки, требование о «скидке» еще надо обосновать. Нужно представить доказательства, что УК, взыскивая с застройщика 2,7 млн руб., чрезмерно обогатится. И не УК должна оправдывать себя за начисление такой крупной неустойки, а застройщик должен показать, почему его обвинения о слишком крупных размерах штрафных санкций справедливы.

Переплату вернули и жителям Подмосковья

Надавно благодаря содействию Госжилинспекции Волгоградской области жителям региона вернули переплату за коммунальные услуги в размере 10 млн руб. Такое же позитивное событие случилось и с жителями Подмосковья. Ольга Федина, руководитель Госжилинспекции Московской области, сообщила о возврате собственникам жилья переплаты в размере 67 млн руб.

Чаще всего некорректно рассчитывали платежи за ЖКХ-услуги компании, ответственные за отопление. Люди получили назад 46,5 млн руб., а нарушения с расчетами оплаты за отопление были зафиксированы в 24 городских округах.

На втором месте по «недобросовестности» — компании, занимающиеся вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Жильцы получили назад 10 млн руб., нарушения были зарегистрированы в 9 муниципальных образованиях.

Третье место антирейтинга Подмосковья заняли поставщики электроэнергии. Гражданам вернули 3,2 млн руб., нарушения были зафиксированы в 5 городских округах.

Названы топ-3 дорогих городов по стоимости жилья и ЖКХ-услуг

Исследовательский центр портала Superjob 1 ноября опубликовал результаты опроса более 10 тыс. человек о том, какие города являются самыми дорогими для проживания.

В топ-3 дорогих городов вошли:

Москва. 64% респондентов считают столицу очень дорогой для жизни. Граждане жалуются на дороговизну жилья и коммунальных услуг, а также продуктов питания и оплаты проезда на общественном транспорте. Уфа. 60% опрошенных заявили о дороговизне проживания в столице Башкортостана. Как и москвичи, уфимцы жалуются на высокие цены на жилье, а также коммунальные услуги. Уфимцы недовольны и ценами на продукты питания, а также стоимостью услуг (от развлекательных до медицинских). Казань. На дороговизну жизни в столице Татарстана пожаловались 58% опрошенных. Претензии у казанцев точно такие же, как и у уфимцев — высокие цены на жилье, коммунальные услуги, иные услуги (бытовые, медицинские, развлекательные), а также продукты питания.