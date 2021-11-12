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Единый налоговый платёж с 2023 года: что надо про него знать

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Единый налоговый платёж для организаций и предпринимателей планируется сделать обязательным с 2023 года — Госдума приняла законопроект во втором чтении. Документ разбирает Борис Луцет, который ведет авторский канал в Телеграме про налоговую политику.  

По словам депутатов, бизнес «очень поддерживает» идею ЕНП именно в концепции всеобщего перевода на него всех налогоплательщиков. Вместе с тем пока в законопроекте только эксперимент на основе добровольности — с учётом его реализации вероятно будут приняты нормы об обязательном ЕНП.

Краткий обзор изменений, принятых ко второму чтению, представлен ниже.

Что меняется для физических лиц

Поправки в статью 45 НК РФ предполагают изменение даты, с которой обязанность по уплате налога считаются исполненными. В действующей редакции это день принятия налоговым органом решения о зачете ЕНП в счет уплаты налогов. В соответствии с законопроектом обязанность будет считаться исполненной по аналогии с обычными налоговыми платежами — с даты предъявления банку поручения на перечисление ЕНП либо внесение наличных денежных средств в банк, кассу местной администрации, почтовое отделение или МФЦ. При этом существуют два важных условия:

— дата исполнения обязанности по уплате не может быть ранее установленного срока уплаты налога;

— налог будет считаться уплаченным в указанные даты лишь после принятия налоговым органом решения о зачете соответствующей суммы ЕНП.

В пункт 1 статьи 45.1 вносится изменение, в соответствии с которым в отношении НДФЛ может уплачиваться посредством единого налогового платежа во всех случаях, предусмотренных статьёй 228 НК РФ. На сегодняшний день такая возможность предоставлена лишь в отношении сумм налога, уплачиваемых на основании уведомления налогового органа (проценты во вкладам и доходы свыше 5 млн.рублей). После вступления закона в силу это можно будет делать и в отношении иных указанных в статье 228 доходов, например от продажи недвижимости.

Соответствующие изменения вносятся и в пункт 5 указанной статьи, уточняя порядок принятия налоговым органом решения о зачёте ЕНП. Нужно отметить, что сам срок не изменяется и остаётся равен 10 дням, но помимо уведомления добавляется также декларация по НДФЛ, а также уведомления по иным налогам.

Новое для организаций и ИП

Порядок уплаты ЕНП организациями и индивидуальными предпринимателями устанавливается новой статей 45.2 НК РФ. При этом ЕНП в соответствии с законопроектом является добровольным и может применяться с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Важно отметить, что возможность уплаты посредством ЕНП установлена не только в отношении налогов, сборов, страховых взносов, пеней и процентов, но и штрафов. Выбора в отношении видов подлежащих оплате по новой схеме платежей налогоплательщику не предоставлено.

Пункт 2 статьи 45.2 распространяет дейcтвие ЕНП на налоговых агентов, однако из положений законопроекта нельзя сделать однозначный вывод о том, можно\нужно ли будет участвовать в отношениях по уплате ЕНП отдельно в качестве налогоплательщика и налогового агента. Вероятно, в дальнейшем появятся разъяснения по данному вопросу. Пункт 4 статьи 45.2 описывает две данные категории отдельно, но уведомление о подлежащих уплате суммах подается по одной форме, поэтому предварительно можно предположить, что переход на ЕНП может быть осуществлен только в отношении всех обязанностей в совокупности — и налогоплательщика и налогового агента.

Пунктом 3 статьи 45.2 предусмотрены ключевые условия для перехода на использование ЕНП. Первым из них является подача заявления в срок с 1 апреля по 30 апреля 2022 года. Второе — проведение совместной сверки с налоговым органом, по которой не имеется разногласий. сроков проведения такой сверки не установлено. Однако имеется условие о том, что заявление должно быть подано не позднее одного месяца со дня её осуществления.

Пунктом 4 статьи 45.2 вводится обязанность для налогоплательщиков и налоговых агентов предоставлять уведомления об исчисленых\перечисленных суммах. Помимо упомянутого отдельного описания обязанностей налоговых агентов хотелось бы обратить внимание как минимум ещё на одну особенность в отношении них. Дело в том, что уведомление требуется представить только в отношении перечисленного НДФЛ. Таким образом остаётся открытым вопрос о возможности\необходимости применять режим ЕНП к суммам налога на прибыль и НДС, которые также могут быть удержаны налоговым агентом. Ну и конечно возникает вопрос о том, что налоговый агент может уплатить в виде ЕНП, если в уведомлении он указывает уже перечисленные суммы самого налога. Представляется, что данная норма будет в дальнейшем дорабатываться. Отдельно хотелось бы отметить, что предусмотренные данным пунктом документы являются дополнительными, каких-либо послаблений в налоговой отчётности законопроектом не предполагается.

По аналогии с физическими лицам и перечисление ЕНП может быть сделано за организацию\ИП иным лицом, которое не вправе затем требовать возврата данных сумм (пункт 5 статьи 45.2).

Установлена также последовательность зачёта (пункты 6 и 7 статьи 45.2) и порядок возврата сумм ЕНП (пункт 8 статьи 45.2), который аналогичен порядку для физических лиц.

В статьи 58, 60, 129.12 и 133 НК РФ вносятся технические уточнения с целью распространить их действие на ЕНП организаций\ИП, а в статьи 78 и 79 уточнения в части возможности производить зачёт излишне уплаченных\взысканных сумм в счёт налогов, сборов, страховых взносов — эти нормы не изменились в сравнении с первым чтением.

Статьёй 2 законопроекта помимо сроков вступления в силу (1 января 2022 года) устанавливаются также особенности утверждения ФНС необходимых документов. Точнее даже не особенности, а возможность вместо их утверждения просто рекомендовать соответствующие формы. Видимо предполагается, что к 1 апреля 2022 года служба не успеет их утвердить и просто рекомендовать будет легче.

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