Продажа контрафакта: как уменьшить размер компенсации и что говорят суды

Не секрет, что при продаже контрафактного товара используются чужие товарные знаки и логотип. При этом продавец не всегда знает, что продает контрафактный товар, но незнание этого не освобождает продавца от ответственности.

А ответственность очень серьезная — от десяти тысяч до пяти миллионов рублей (ст. 1301 ГК РФ). Либо ликвидация юрлица или прекращение деятельности для ИП (ст. 1253 ГК РФ).

При этом правообладатель, который обратился за защитой, может не доказывать размер причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом по ГК РФ: все зависит от характера нарушения и других обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, конечно.

Иными словами, доказывать, что правообладатель завысил размер причиненных ему убытков, должен продавец, что весьма проблематично.

Но есть нюансы. Обратим внимание на позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в постановлении от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».

Там сказано, что положения пп. 1 ст. 1301, пп. 1 ст. 1311 и пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ. Но в той мере, в какой, в связи с пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями, они не позволяют суду определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела. Речь о компенсации, которая платится правообладателю, если ИП нарушил одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

Говоря проще, у продавца имеется возможность уменьшить размер компенсации за причиненные правообладателю убытки до десяти тысяч или даже ниже, но при определенных условиях. Об этих условиях напомнил Верховный суд.

Документ: Определение ВС РФ от 14.09.2021 N 303-ЭС21-9375

Суть дела

Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» обратилось в Арбитражный суд с иском к ИП Галыниной С.В. о взыскании 120 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N 707374, 707375, 709911, 720365, 713288 и произведение изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота».

Решением Арбитражного суда (его оставили без изменения постановление апелляционного суда и постановление Суда по интеллектуальным правам) с предпринимателя в пользу общества взыскали 40 000 рублей компенсации. А в удовлетворении остальной части иска истцу отказали.

Истец не согласился с определенным судами размером компенсации. Ссылаясь на нарушение своих прав и законных интересов «в результате неправильного применения и толкования судами норм материального и процессуального права», общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ.

Что сказал ВС

ВС изучил материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушал объяснения представителей участников дела, проверил законность обжалуемых судебных актов.

В итоге Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу: кассационную жалобу общества надо удовлетворить, а дело — направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Почему ВС так решил

Обращаясь в суд с иском, общество указало на незаконное использование предпринимателем объектов интеллектуальной собственности при реализации последним контрафактного товара (игрушечного телефона).

Размер компенсации рассчитан истцом на основании пункта 1 статьи 1301 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ —по 20 000 рублей за каждый из пяти товарных знаков и одно произведение.

Суды же:

приняли во внимание положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

учли характер правонарушения;

исходили из принципов разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения;

пришли к выводы о наличии правовых оснований для снижения размера предъявленной к взысканию компенсации.

И таким образом удовлетворили иск частично, взыскав с ответчика в пользу истца 40 000 рублей компенсации:

по 7 000 рублей за товарные знаки;

и 5 000 рублей за произведение изобразительного искусства.

Суд по интеллектуальным правам не увидел нарушения норм материального права при определении размера компенсации либо неправильного применения критериев, посредством которых устанавливается соразмерность компенсации допущенному правонарушению. Поэтому поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций.

Что не учли суды

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Если размер компенсации определяется ниже минимального предела, установленного законом, то такое решение должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Как мы помним, обращаясь в суд, общество заявило требование о компенсации за нарушение предпринимателем исключительных прав истца в размере 20 000 руб. за каждый товарный знак и объект авторского права. Как следует из материалов дела, ответчик же возражений против иска в суд не подавал, отзыв на исковое заявление и апелляционную жалобу не направлял и не возражал против удовлетворения исковых требований в заявленном размере.

В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

В ст. 9 АПК РФ также сказано, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При рассмотрении дела судами нарушены положения абзаца 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ и сделаны неверные выводы о наличии оснований для снижения размера компенсации, поскольку отсутствовало мотивированное ходатайство ответчика о применении такого порядка снижении, сделанное в суде первой инстанции. Кроме того, суды необоснованно не приняли во внимание обстоятельства повторности и грубости нарушения исключительных прав. Он не учли, что предприниматель уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения исключительных прав правообладателей, о чем было указано обществом в исковом заявлении.

Вывод

Если вас впервые привлекли к ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки, нельзя устраняться от участия в судебном процессе.

Даже если вы не можете доказать, что правообладатель завысил размер причиненных ему убытков, необходимо ходатайствовать о снижении размера компенсации и даже в размере ниже минимального предела.