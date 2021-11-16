Электронные декларации или расчеты по ТКС: особенности отчетной кампании

Организация может выбрать способ сдачи отчетности: на бумаге или по ТКС, кроме случаев, когда законом установлен исключительно электронный способ направления декларации или расчета. Нарушение способа сдачи налоговой отчетности повлечет неприятные последствия: ее признают несданной и привлекут к ответственности.

Когда сдавать налоговую отчетность только в электронной форме

Только в электронном виде должны сдавать налоговые декларации организации, если они: являются вновь созданными и в них работает более 100 человек; относятся к крупнейшим налогоплательщикам; имеют среднесписочную численность работников свыше 100 человек за предыдущий календарный год.

Помимо этого, есть еще ряд случаев, когда налоговики примут от вас только электронную отчетность. Обязанность сдавать электронные декларации предусмотрена для НДС. Так, электронную декларацию по НДС сдают все организации, независимо от численности их сотрудников.

Если вы выплачиваете зарплату или вознаграждение по ГПД более, чем 10 работникам или исполнителям, то должны сдавать в электронном виде расчет 6-НДФЛ и справки о доходах физлиц (бывшие 2-НДФЛ). Выбрать способ подачи 6-НДФЛ можно только, если доход был выплачен вами 10 физлицам и менее (письмо ФНС от 09.12.2019 г. № БС-4-11/25215@).

Как сдать налоговую отчетность в электронной форме

Налоговую отчетность в электронном виде подать в налоговую инспекцию можно:

через оператора ЭДО;

через сайт ФНС.

Выбрать способ представления отчетности по НДС вы не можете. Декларацию по НДС следует подавать только через оператора ЭДО (п. 1.7 Порядка представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через интернет-сайт ФНС, утв. приказом ФНС от 15.07.2011 г. № ММВ-7-6/443@).

Как сдавать электронные декларации и отчеты через оператора ЭДО

Чтобы сдать декларацию или расчет в электронном виде, вам нужно организовать ЭДО с налоговой инспекцией. Для этого понадобится:

выбрать оператора электронного документооборота и заключить с ним договор;

получить квалифицированную электронную подпись;

приобрести необходимое ПО.

После этого сформируйте и направьте отчетность по утвержденным форматам. Затем дождитесь подтверждения приема отчетности или отказа в ее приеме.

Подтверждением того, что вашу отчетность приняли, являются:

квитанция о приеме;

и извещение о вводе.

Успешную сдачу отчетности подтвердит извещение о вводе. Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации или расчете, формируется ИФНС и подтверждает, что в информации, представленной в файле, не содержится ошибок или противоречий.

Также налоговики могут прислать уведомление об уточнении отчетности или уведомление об отказе в приеме.

Как сдавать электронные декларации и отчеты через сайт ФНС

Организациям или ИП предоставлена возможность представления налоговой и бухгалтерской отчетности с электронной подписью через интернет-сайт ФНС в рамках пилотного проекта, действующего с 2012 года. Но сроки его действия постоянно продлевают. Последний раз их продлили до 1 июля 2022 года (приказ ФНС от 08.06.2021 г. № ЕД-7-26/548@).

Для того, чтобы сдавать электронные декларации и расчеты через сайт ФНС вам потребуется:

получить усиленную квалифицированную электронную подпись;

зарегистрироваться в сервисе ФНС, предназначенном для самостоятельной сдачи налоговой отчетности;

подготовить отчетность и направить ее в ФНС;

исправить ошибки в отчетности, если получите соответствующие сообщения от налоговиков.

При представлении отчетности через сервис ФНС надо использовать только УКЭП законного представителя организации. То есть ее руководителя. Представитель компании, действующий по доверенности, сдавать декларации или расчеты через сайт ФНС, не может (п. 1.2 Порядка представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через интернет-сайт ФНС, утв. приказом ФНС от 15.07.2011 г. № ММВ-7-6/443@, письмо ФНС от 20.08.2021 № КВ-4-19/11741@).

Если сдаете электронную налоговую отчетность через сайт ФНС, вы должны получить подтверждение даты отправки. Это электронный документ, который содержит данные о дате и времени отправки декларации, расчета в электронном виде по ТКС. С его помощью вы докажете, что сдали отчетность во время и избежите штрафа на основании статьи 119 Налогового кодекса.

Остальные сообщения от налоговиков аналогичны тем, что должны прийти при отправке отчетности через оператора ЭДО. Это квитанция о приеме и извещение о вводе. Также налоговики могут прислать уведомление об уточнении отчетности или уведомление об отказе в приеме.