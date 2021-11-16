Камеральная налоговая проверка 6-НДФЛ — это контрольные мероприятия, проводимые ИФНС. Они призваны определить правильность составления отчета и полноту отражения в нем сведений.
Как проходит камеральная проверка 6-НДФЛ
Расчет 6-НДФЛ предоставляют налоговые агенты (работодатели и иные лица), обязанные удержать налог на доходы у физического лица и перечислить его в бюджет. Предоставляется отчет ежеквартально по месту нахождения организации и каждого обособленного подразделения, выплачивающего доход сотрудникам.
Начиная с даты сдачи, проводится камеральная проверка расчета 6-НДФЛ с целью контроля правильности его формирования. Проводит проверочные мероприятия ИФНС, в которую предоставлена отчетность.
В ходе проведения проверочных мероприятий должностные лица инспекции вправе составлять следующие документы:
- требования в адрес налогового агента о пояснении отраженных данных;
- акт камеральной проверки;
- решение по результатам камералки.
Сроки проведения контрольных мероприятий
НК РФ регламентирует срок проведения камеральной проверки по 6-НДФЛ в пункте 2 статьи 88 НК РФ. Продолжительность контрольных мероприятий составляет три месяца с момента представления отчетности.
В ходе проведения камералки ИФНС вправе запрашивать у агента по НДФЛ пояснения к расчету и подтверждающие правомерность отражения данных документы. Запросы направляются в случае выявления инспекцией ошибок или противоречий с другими отчетными данными.
Например, сведения, отраженные в расчете 6-НДФЛ, сравниваются с данными, указанными в справках 2-НДФЛ и расчета по страховым взносам.
Ответ необходимо предоставить в течение пяти рабочих дней.
Если претензии инспекции ФНС правомерны и налоговый агент согласен с фактом обнаружения ошибки, вместо пояснений допускается подача уточненного расчета.
Центр обучения «Клерка» приглашает на курс о том, что нужно знать бухгалтеру, который решил уйти в аутсорс: пошаговая и подробная инструкция.
Акт камеральной проверки
При обнаружении ошибок и противоречий по завершению камералки налоговым органом составляется акт. Срок составления акт камеральной проверки 6-НДФЛ — 10 рабочих дней после окончания проверочных мероприятий. Документ после составления передается налоговому агенту в течение пяти рабочих дней.
При несогласии с выводами, изложенными в акте, у организации есть один месяц на предоставление возражений. После рассмотрения всех материалов ИФНС выносится решение. В решении по результатам проверочных мероприятий выносится постановление о наложении штраф по камеральной проверке 6-НДФЛ и иных санкций или об отсутствии оснований привлечения агента по НДФЛ к ответственности.
Если ошибок в отчете не было, акт не составляется. Налоговый агент даже не узнает о проводимых контрольных мероприятиях.
Как ответить на результаты камеральных проверочных мероприятий
Если вы не согласны с выводами, изложенными в акте, вы вправе предоставить в инспекцию ответ на камеральную проверку 6-НДФЛ в устной или письменной форме.
В устной форме возражения высказываются в день рассмотрения материалов контрольных мероприятий (дата сообщается вместе с вручением акта).
В письменной форме возражения налоговый агент вправе направить в ИФНС заранее. Письменные возражения составляются в свободной форме или используют рекомендованную на официальном сайте ФНС в разделе «Процедура подачи возражений на акты налоговых проверок»:
Состоят письменные возражения из трех частей:
??
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.