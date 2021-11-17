Как проводить обучение по охране труда в компании: что изменилось с 2022 года?

Вопросам обучения по охране труда всегда уделялось особое внимание, так как от уровня его организации на предприятии зависит жизнь и здоровье сотрудников. С 01.03.2022 вступит в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 311, который по-новому расставит приоритеты в вопросах обучения охране труда, поставит перед работодателями новые задачи и обязанности. Детали узнаtте из нашего материала.

Новая статья 219 ТК РФ

С марта 2022 года заработает новая ст. 219 «Обучение по охране труда» ТК РФ, которая заменит действующую ст. 225 ТК РФ, посвященную этому вопросу.

Основное отличие текста новой статьи — в ней расшифровано понятие «обучение по охране труда», под которым понимается процесс получения работниками, в том числе руководителями и ИП-работодателями, знаний, умений и навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.

Кто обязан проходить обучение по охране труда

В тексте новой ст. 219 ТК РФ в полном объеме сохранено требование о том, что проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда обязаны работники, в том числе руководители организаций, а также ИП-работодатели.

Одной из обязанностей работников, закрепленной в ст. 215 ТК РФ (в ред. закона № 311-ФЗ), является прохождение обучения по охране труда, в т.ч.:

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

обучения по использованию (применению) СИЗ;

инструктажа по охране труда;

стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников).

Кроме обучения работники обязаны проходить проверку знания требований охраны труда.

Как проводится обучение

Обучение по охране труда проводится комплексно на систематической основе. Работники получают знания, умения и навыки в ходе проведения стажировок, инструктажей и обучающих занятий.

Новый порядок обучения по охране труда

До 01.03.2021 применяется порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников, закрепленный совместным постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

После указанной даты начнет действовать новый порядок. Сейчас проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Целью разработки нового порядка обучения по охране труда является актуализация и упрощение процедуры обучения работников, инструктажей и проверки знаний по охране труда с возможностью дистанционного обучения и контроля его результатов.

В отличие от прежних правил, в новом документе будут четко прописаны требования к программам обучения и журналам по охране труда, а также подробно регламентирована процедура стажировки работников. В качестве мест обучения планируется использовать рабочие места работников, что отчасти избавит работодателей от обязанности создавать внутри компании отдельные учебно-тренировочные комплексы.

Для малого бизнеса планируются послабления: освобождение от некоторых видов обучения по охране труда с обязательным проведением инструктажей (вводного и на рабочих местах).

Работник не прошел обучение по охране труда: что делать?

Работнику грозит отстранение от работы (недопущение к работе), если он не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда (ч. 1 ст. 76, 214, 357 ТК РФ).

За период отстранения от работы (недопущения к работе) по вине работника заработная плата ему не начисляется и это время не включается в стаж, необходимый для предоставления отпуска (ч. 2 ст. 121 ТК РФ).

Если обучение по охране труда не пройдено не по вине работника, за простой во время отстранения от работы ему начисляют зарплату. Напомним, что в список прав работников включено обучение по охране труда за счет средств работодателя и дополнительное профессиональное образование или профобучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем требований охраны труда (ст. 216 ТК РФ).

Наказания для работодателей за просчеты с обучением по охране труда

Работодателя, допустившего к работе сотрудника, не прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда, ждет штраф в следующих размерах (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ):

от 15 000 до 25 000 руб. — на должностных лиц и ИП;

от 110 000 до 130 000 руб. — на компанию.

Нередко споры, связанные с нарушениями в сфере обучения по охране труда, приходится решать в суде. Суд поддерживает контролеров, штрафуя работодателей, которые не провели обязательные инструктажи на рабочем месте, допустили к труду лиц, не прошедших обучение по охране труда и проверку знаний (см. Решение Сергиево-Посадского городского суда МО от 28.02.2020 по делу № 12-109/2020).

Если компания не организовала обучение и документооборот по охране труда, но сумела в суде доказать, что данное деяние не привело к опасным последствиям, а у работодателя есть финансовые затруднения, размер штрафа удается снизить (Решение Вельского районного суда Архангельской области от 16.07.2019 по делу № 12-111/2019).

Отвечаем на основные вопросы

Какая статья ТК РФ регламентирует обучение по охране труда с 01.03.2022?

С марта 2022 года заработает новая ст. 219 «Обучение по охране труда» ТК РФ, которая заменит действующую ст. 225 ТК РФ, посвященную этому вопросу.

Что такое обучение по охране труда?

Это процесс получения работниками, в том числе руководителями и ИП-работодателями, знаний, умений и навыков, позволяющих формировать и развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья.

Кто обязан проходить обучение по охране труда?

Проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда обязаны работники, в том числе руководители организаций, а также ИП-работодатели.

Что предусматривает обучение по охране труда?

Обучение предусматривает получение знаний, умений и навыков в ходе проведения инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, а также обучения по различным вопросам ОТ: оказанию первой помощи пострадавшим, применению СИЗ, по безопасным методам и приемам выполнения работ — не только у работодателя, но и в организациях, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.

Что будет работнику, не прошедшему обучение по охране труда?

Работнику грозит отстранение от работы (недопущение к работе) без начисления зарплаты за период отстранения (ч. 1 ст. 76, 214, 357 ТК РФ). Если обучение по охране труда не пройдено не по вине работника, за простой во время отстранения от работы ему начисляют зарплату.

Как накажут работодателя, не организовавшего обучение по охране труда?

Компанию накажут штрафом в размере от 110 000 до 130 000 руб., должностных лиц и ИП — от 15 000 до 25 000 руб. (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).