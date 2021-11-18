Как хотят изменить процедуру открытия и закрытия бизнеса?

Из документов для регистрации ИП предлагают убрать паспорт, для налоговиков появится новый повод для отказа, а еще компании и ИП не исключат принудительно из реестра, если они начнут сдавать отчетность и гонять деньги по счетам.

В ГД внесли законопроект 19332-8 от главы комитета по финрынкам Анатолия Аксакова. Законопроект можно скачать во вложении.

Что хотят поменять?

Правок в проекте много, часть из них — технического характера. пройдемся по ним тезисно:

В ЕГРИП предлагают отображать данные об ИП-главах КФХ;

Эти сведения будут вносить в ЕГРИП при первичной регистрации ИП, или при регистрации изменений.

Сейчас такого требования в законе нет, оно появляется впервые.

А что говорят про исключение из ЕГРЮЛ?

Из ЕГРЮЛ предлагают принудительно исключать компании, в отношении которых:

прекратили банкротство из-за нехватки средств на процедуру, либо суд вернул заявление на банкротство;

из-за оснований, предусмотренных ст. 7.8 ПОД/ФТ (115-ФЗ). Правда, такой статьи сейчас в 115-фз нет.

Эта статья — из пакета поправок о банковском «светофоре». Если клиент по системе «Знай своего клиента» будет в красной зоне — это и будет основанием для его исключения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

Эти положения также новые, сейчас принудительно исключают из ЕГРЮЛ в следующих случаях:

компания год не сдает отчетность и нет движения по счетам;

компанию нужно ликвидировать, но на это нет средств, и на участников это невозможно возложить (напрмиер, это компании, и они уже ликвидированы);

о компании более полугода висит запись о недостоверности.

Принудительно компании из ЕГРЮЛ предлагают не исключать по следующим основаниям:

началась процедура банкротства;

компания начала сдавать отчетность, либо появились движения по банковским счетам;

исправлена запись о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ.

Сейчас такого нет, это новые положения.

А что там с регистрацией?

Из документов, необходимых для регистрации в статусе ИП, предлагают убрать паспорт (сейчас требуют). И заодно меняют норму о документе, который подтверждает адрес места жительства будущего ИП:

Новая редакция Действующая редакция «ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством РФ порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве ИП, в РФ (в случае, если документ, удостоверяющий личность физического лица, регистрируемого в качестве ИП, или документ, подтверждающий право физического лица, регистрируемого в качестве ИП, временно или постоянно проживать в РФ, не содержит сведений о таком адресе);» ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством РФ порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве ИП, в РФ (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве ИП, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве ИП, временно или постоянно проживать в РФ, не содержит сведений о таком адресе);

Про ЕГРИП

К основаниям, по которым ИП исключат из ЕГРИП, добавляют уже упомянутую статью 7.8 из 115-ФЗ, которой там пока нет.

Принудительно ИП из ЕГРИП не исключат, если он начнет сдавать отчетность, либо появится движение по счетам. На это у него есть месяц с момента, как налоговики примут решение его исключить.

Про отказ в регистрации

И наконец, добавляют новое основание, чтобы отказать в регистрации. Если компанию исключили из ЕГРЮЛ как недействующую, ее руководитель или участник с долей не менее 50% не сможет ближайшие три года стать руководителем или участником в другой компании — им откажут как в создании новой компании, так и во внесении изменений в уже существующую.

Вообще, по факту это и так делают: теперь, видимо, решили узаконить.

Вступить в силу проект закона (если примут) должен через 10 дней с момента официального опубликования.

Законопроект № 19332-8 можно скачать во вложении.