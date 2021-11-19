Перевод генерального директора: что важно знать бухгалтеру и кадровику

Руководитель компании наделен широким кругом полномочий и несет ответственность в большем объеме, чем любой другой сотрудник организации. На практике перевод на должность генерального директора (руководителя) происходит чаще всего в случае увольнения прежнего начальника до окончания срока действия трудового договора. При этом руководителя также можно переводить на нижестоящую должность. Например, по состоянию здоровья.

Особенности трудовых функций гендира

Специфика позиции генерального директора в том, что являясь с одной стороны работником компании, он с другой стороны выполняет одновременно функции единоличного исполнительного органа. Поэтому взаимоотношения с ним регулируют с одной стороны нормы трудового законодательства, а с другой — положения иных нормативных актов по деятельности хозяйствующих субъектов.

Назначение на должность руководителя происходит путем избрания на общем собрании организации либо решением совета директоров, когда это отнесено к его компетенции (например, п. 1 ст. 40 Закона № 14-ФЗ об ООО). Поскольку он наделён полномочиями на определенный период, трудовой договор с ним носит всегда срочный характер.

Кроме того, трудовые отношения с генеральными директорами дополнительно регулируют нормы гл. 43 ТК РФ. Вместе с тем, в указанных нормативных актах не предусмотрены какие-либо особые правила перевода на должность генерального директора в организациях.

Правила перевода гендира на другую работу

Как и другие работники, руководитель компании может перейти на другую работу, в том числе на нижестоящую должность. Такой переход допустим только с его согласия за исключением случаев, перечисленных в ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ. При проведении подобной операции меняются существенные условия трудового договора, поэтому перевод генерального директора на другую должность производится путем заключения дополнительного соглашения к нему (ст. 72 ТК РФ).

На практике по соглашению с руководителем трудовой договор может быть досрочно расторгнут по его желанию, соглашению сторон и следующим днем после увольнения с ним оформлен новый на другую должность.

И новый договор в случае перехода через увольнение-прием, и дополнительное соглашение на перевод при ином варианте, оформляют в 2-х экземплярах и подписывают обе стороны трудовых отношений. В обоих случаях после окончания оформления постоянного перевода вносят записи в трудовую книжку и реестр сведений о трудовой деятельности.

Поскольку работодателем для руководителя выступает общее собрание участников организации, необходимо предварительно оформить его решение о переводе на новую должность, окончании полномочий либо прекращении с ним сотрудничества.

Компания не может работать без исполнительного органа, поэтому одновременно с оформлением приема собрание назначает нового директора, с ним подписывают трудовой договор. И он же подписывает приказ о переводе. Каких-либо иных особенностей законодательно не установлено.

Как перевести на должность генерального директора

Если какого-либо сотрудника решат перевести на должность генерального директора, для этого так же можно использовать одну из процедур, указанных выше.

Так, перевод сотрудника на должность генерального директора происходит только с его согласия путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору. Также допустимо по договоренности расторгнуть действующие с ним отношения по инициативе работника или соглашению сторон и оформить новый — на должность гендиректора.

В случае перевода сотрудника на должность генерального директора его полномочия также закрепляют предварительным решением общего собрания или совета директоров.

Объем новых полномочий сотрудника достаточно большой, поэтому зачастую подписание допсоглшения при переводе равнозначно изложению трудового договора в новой редакции. И такой порядок не противоречит законодательству (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.10.2016 по делу № 33-40551/2016).