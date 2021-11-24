Как рассчитать пени за задержку уплаты налогов или взносов

За неуплату или несвоевременную уплату налогов и взносов организации надо начислить и уплатить пени.
Размер пени определяют, придерживаясь некоторых правил.
Как рассчитать пени на недоимку по налогам или взносам
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за установленным днем уплаты налога по момент исполнения обязанности по его уплате включительно.
На окончательный расчет суммы пеней повлияет:
- размер недоимки по налогам или страховым взносам;
- дата возникновения недоимки по налогам или страховым взносам;
- период просрочки уплаты налогов или страховых взносов;
- действовавшая на момент уплаты ставка рефинансирования ЦБ РФ.
При этом, если недоимка появилась позднее 28 декабря 2018 года, то сумма пеней, начисленных на нее, не может превышать размер самой недоимки (п. 3 ст. 75 Налогового кодекса).
Как посчитать количество дней просрочки уплаты налога или взноса
Количество дней просрочки считается со дня, следующего за сроком уплаты налога, страхового взноса, и до дня их уплаты.
Расчет начинайте со дня, следующего за сроком уплаты и до дня уплаты налогов или взносов.
Входит ли в расчет пени день погашения недоимки, зависит от даты ее появления.
Так, если недоимка возникла:
- 27 декабря 2018 года и раньше — день погашения задолженности не входит период просрочки;
- 28 декабря 2018 г. и позже — день погашения задолженности включается в количество дней просрочки.
Какую ставку рефинансирования ЦБ РФ использовать для расчета пеней по недоимке
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, которую используют при расчете пеней по недоимке, зависит от:
- даты возникновения задолженности. При этом в расчет берется ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на момент возникновения задолженности;
- количества дней просрочки.
В случае, если период просрочки составляет до 30-ти календарных дней, то пени по налогам и страховым взносам рассчитывают исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Если у организации просрочка уплаты налога или взноса составляет более 30-ти календарных дней, то пени за первые 30 календарных дней просрочки считают исходя из 1/300 ставки рефинансирования и 1/150 ставки рефинансирования — за последующие календарные дни.
Ближайшие бесплатные вебинары
- 25.11.2021 Автоматизация отчетности по МСФО в 1С
- 26.11.2021 Налоговые комиссии: топ заповедей для бизнеса
- 26.11.2021 Налоговые проверки 2022: тренды, ошибки, правила