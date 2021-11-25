Квоты на иностранных работников на 2022 год: что нужно знать бухгалтеру и кадровику

Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранных сотрудников. Каковы нормы на 2022 год, как правильно трудоустроить иностранца по квоте, расскажем далее в нашей статье.

Как получить разрешение на привлечение иностранных работников

По общему правилу работодатель (заказчик работ, услуг) имеет право использовать труд иностранцев при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников (абз. 1 п. 4 ст. 13 Закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Работник из-за границы вправе трудиться в РФ, если он:

достиг 18 лет;

имеет разрешение на работу или патент.

Этот порядок не распространяется на тех иностранцев, которые:

постоянно проживают в РФ, то есть имеют вид на жительство;

временно проживают в РФ на основании разрешения на временное пребывание;

признаны беженцами — до утраты или лишения этого статуса;

имеют временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ;

прибыли в РФ в безвизовом порядке;

являются высококвалифицированными специалистами, привлеченными к трудовой деятельности в РФ в соответствии со ст. 13.2 закона № 115-ФЗ;

являются участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ;

являются сотрудниками диппредставительств;

являются журналистами, аккредитованным в РФ;

получили временное убежище;

являются научными и педагогическими работниками, приглашенными для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью при определенных условиях;

прибыли на гастроли не более чем на 30 суток;

являются гражданами стран ЕАЭС (п. 1 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29.05.2014).

Таким образом, получать разрешение на привлечение сотрудников из-за границы следует только в отношении визовых иностранцев, временно пребывающих на территории РФ. Об этой категории лиц пойдет речь далее в нашей статье.

Для получения разрешения работодатель должен выполнить следующие шаги.

Шаг 1 — подать заявку о необходимости привлечения иностранных работников

Для получения разрешения работодателю нужно, чтобы его потребность в сотрудниках из-за рубежа была учтена при определении Правительством РФ квот на въезд в РФ иностранной рабочей силы. Для этого перед получением разрешения следует подать в региональный уполномоченный орган заявку о необходимости привлечения иностранных сотрудников.

Информацию о том, в какой именно уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ необходимо подать заявку и сведения о его адресе, телефоне, часах приема заявок можно узнать на сайте www.migrakvota.gov.ru в разделе «Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации».

Форма заявки и рекомендации по заполнению содержатся в приложениях № 1 и 2 к правилам определения органами государственной власти субъекта РФ потребности в привлечении иностранных работников, утвержденным Приказом Минтруда РФ от 23.01.2014 № 27н.

Работодатель может подать заявку (абз. 2 п. 5 правил):

на бумаге;

в форме электронного документа при взаимодействии с использованием информационно-аналитической системы определения потребности в привлечении иностранных работников, размещенной на сайте www.migrakvota.gov.ru.

В течение 25 дней со дня поступления заявки уполномоченный орган субъекта РФ принимает решение об удовлетворении заявки в полном объеме либо ее полном или частичном отклонении (п. 7 правил).

Шаг 2 — подать заявление на выдачу разрешения

Для получения разрешения на привлечение сотрудников из-за границы необходимо подать заявление (п. 37 административного регламента, утвержденного Приказом МВД РФ от 01.08.2020 № 541).

Одновременно с заявлением может подать (пп. 65.1 п. 65 административного регламента):

индивидуальный предприниматель — копию паспорта, выписку из ЕГРИП;

иностранная компания — документ, содержащий сведения, подтверждающие факт госрегистрации в РФ юрлица либо факт аккредитации на территории РФ филиала или представительства компании;

российское юрлицо — выписку из ЕГРЮЛ.

Также работодатель может приложить документ, подтверждающий уплату госпошлины за предоставление госуслуги. Ее размер составляет 10 тыс. рублей за каждого зарубежного работника (пп. 23 п. 1 ст. 333.28 НК РФ). Оплату нужно произвести до момента выдачи разрешения.

Форма заявления о выдаче разрешения на привлечение сотрудников из-за границы утверждена Приказом МВД РФ от 19.06.2017 № 392. Бланк заявления можно получить в подразделении по вопросам миграции. Можно также скопировать или распечатать форму, размещенную на официальном сайте МВД России.

Заявление заполняют посредством электронных средств или от руки разборчиво печатными буквами чернилами черного, синего или фиолетового цвета. Исправления, помарки, неофициальные сокращения недопустимы. Заполняются все обязательные пункты и графы. Документ подписывает руководитель юрлица (филиала, представительства).

Заявление и необходимые документы можно подать и в электронной форме через портал Госуслуг. В этом случае его заверяют усиленной квалифицированной электронной подписью. Прилагаемые к заявлению документы на бумажном носителе представляют в подразделение по вопросам миграции при получении разрешения. Без этих документов разрешение не выдадут.

Следует учитывать, что органы миграции будут проверять, подавал ли работодатель заявку о потребности в сотрудниках из-за границы. Разрешение выдадут только при наличии заключения о привлечении и использовании иностранных работников от регионального органа службы занятости (п. 3 ст. 18 закона № 115-ФЗ). Порядок выдачи этого заключения определен Приказом Минтруда РФ от 24.10.2014 № 795н. Решение о нецелесообразности привлечения сотрудников из-за рубежа может быть принято органом занятости, если:

в регистре нет сведений о потребности работодателя в иностранных сотрудниках, потому что он эти сведения не подавал;

на учете в центре занятости стоят российские граждане, чьи профессии подходят под вакансию, предоставляемую иностранцу.

Поступление отрицательного ответа из органа занятости станет причиной для отказа в выдаче разрешения на привлечение работников из-за рубежа (п. 71 административного регламента).

Шаг 3 — получение разрешения

Разрешение на привлечение работников из-за границы оформляют по форме, утвержденной Приказом МВД РФ от 19.06.2017 № 392. Оно должно быть выдано не позднее 30 календарных дней со дня поступления пакета документов. Если требуется дополнительная проверка документов, этот срок могут продлить не более чем на 30 рабочих дней (пп. 26, 27 административного регламента).

Выдача разрешения возможна только на бумаге, предоставление документа в электронной форме не допускается (абз. 5 п. 4 ст. 18 закона № 115-ФЗ, п. 25 административного регламента). Срок действия разрешения составляет один год (абз. 1 п. 4 ст. 18 закона № 115-ФЗ).

Размер квоты на иностранных работников на 2022 год

Для трудоустройства визовых иностранцев в РФ действуют квоты. Их размер ежегодно утверждает Правительство РФ с учетом демографической ситуации в субъектах и возможностей регионов обустроить приезжих. (ст. 18 закона № 115-ФЗ)

На 2022 год квоты на выдачу визовым иностранцам приглашений на въезд в страну для работы и разрешений на работу пока не утверждены.

Согласно проекту постановления Правительства РФ, в следующем году может быть выдано 124 007 приглашений и столько же рабочих разрешений.

Правительство РФ также ежегодно устанавливает допустимую долю сотрудников из-за рубежа, привлекаемых к труду в различных отраслях экономики (п. 5 ст. 18.1 закона № 115-ФЗ). Этот показатель определяют с учетом потребности рынка труда в конкретном субъекте РФ и необходимости первоочередного трудоустройства граждан РФ.

Такие квоты на 2022 год утверждены Постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 № 1706. В следующем году ограничения на иностранную рабочую силу в различных экономических отраслях в процентах от общего числа персонала составят в сфере:

выращивания овощей (код 01.13.1) — 50 процентов;

лесоводства и лесозаготовки (код 02) — 50 процентов;

обработки дерева, производства деревянных, пробковых и соломенных изделий, за исключением мебели (код 16) — 50 процентов;

строительства (раздел F) — 80 процентов (не распространяется на Республику Бурятия, Амурскую область и Москву, в Дагестане квота составляет 50 процентов, в Краснодарском крае — 60 процентов);

розничной торговли алкоголем в спецмагазинах и табаком (коды 47.25.1, 47.26) — по 15 процентов;

розничной торговли лекарствами в аптеках (код 47.73), на рынках и в нестационарных торговых объектах (код 47.8), прочая розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков (код 47.99) — 0 процентов;

деятельности прочего сухопутного пассажирского и автотранспорта (коды 49.3, 49.41) — 24 процента;

управления недвижимостью за вознаграждение или по договору (код 68.32) — 70 процентов;

обслуживания зданий и территорий (код 81) — 70 процентов;

прочей деятельности в области спорта (код 93.19) — 25 процентов.

Работодатели, у которых количество иностранных рабочих превышает установленные нормы, обязаны привести численность в соответствие, то есть уволить лишних иностранных сотрудников.

За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность статьей 18.17 КоАП РФ. Штраф составит: для граждан — 2–4 тыс. рублей;

должностных лиц — 45–50 тыс. рублей;

компаний — 800 тыс. — 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Порядок привлечения иностранного работника

Для получения визы иностранцу необходимо иметь приглашение на въезд для осуществления трудовой деятельности от работодателя (ч. 1 ст. 25 закона № 115-ФЗ). Его выдает подразделение МВД по ходатайству работодателя или заказчика работ (п. 2 ст. 18 закона № 115-ФЗ).

Для получения приглашения в подразделение МВД по вопросам миграции работодатель подает (п. 28.1, п. 28 административного регламента, утвержденного Приказом МВД РФ от 29.09.2020 № 677):

ходатайство в двух экземплярах. Также ходатайство можно подать в электронном виде через портал госуслуг;

копию паспорта иностранного гражданина, срок действия которого не должен истекать раньше шести месяцев с даты окончания срока пребывания в РФ. Также срок действия паспорта не должен истекать раньше чем через 1,5 года с начала предполагаемого срока пребывания;

гарантийное письмо от работодателя, что он берет на себя обязательства по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению иностранца;

документы для оформления иностранцу разрешения на работу в России. Разрешение на работу выдадут одновременно с приглашением (пп. 2 п. 2 ст. 18 закона № 115-ФЗ).

Работодатель также вправе представить разрешение от ФСБ на въезд сотрудника из-за рубежа на территорию с особым режимом, подтверждение оплаты госпошлины и другие документы в зависимости от конкретной ситуации. Их отсутствие не может стать причиной для отказа в выдаче приглашения (п. 35 регламента).

Отказать в выдаче приглашения могут, если исчерпана квота, установленная Правительством РФ (п. 37.8 регламента).

Госпошлина составляет 800 рублей за каждого иностранца (пп. 17 п. 1 ст. 333.28 НК РФ).

Общий срок рассмотрения документов составляет не более 20 рабочих дней с даты регистрации ходатайства (п. 25.4 регламента).

Заключение договора с иностранным работником

Трудовой договор с сотрудником из-за рубежа заключают по тем же правилам, что и с гражданином РФ. Кроме стандартных условий для временно пребывающих в РФ визовых иностранцев в документ необходимо включить:

сведения о разрешении на работу (абз. 2 ч. 1 ст. 327.2 ТК РФ). Если для получения разрешения на работу необходимо заключить трудовой договор, то указанные сведения вносят после получения разрешения на работу. При этом договор вступает в силу не ранее дня получения разрешения на работу (ч. 2 ст. 327.3 ТК РФ);

условие о предоставлении работнику медицинской помощи в течение срока действия трудового договора, в том числе реквизиты полиса ДМС или договора между работодателем и медорганизацией на предоставление работнику платных медицинских услуг.

Уведомление о привлечении иностранных работников

После заключения трудового договора с иностранным гражданином работодателю необходимо в течение трех рабочих дней с момента подписания договора уведомить об этом МВД (п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ). Форма уведомления утверждена Приказом МВД России от 30.07.2020 № 536.

Документ можно направить:

на бумажном носителе непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России;

подать в форме электронного документа через портал госуслуг (абз. 2 п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ).

За неуведомление или нарушение порядка и формы уведомления (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ):

должностное лицо оштрафуют на сумму 35–50 тыс. рублей;

компанию — на сумму 400–800 тыс. рублей либо ее деятельность могут приостановить на срок от 14 до 90 суток.

Налоги за иностранных работников в 2022

НДФЛ

Ставка НДФЛ с зарплаты иностранца зависит от того, является он налоговым резидентом РФ или нет (пп. 1, 3, 3.1 ст. 224 НК РФ). Иностранец считается налоговым резидентом РФ, если находится в России 183 календарных дня и более в течение следующих подряд 12 месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Оплата труда иностранного работника — резидента РФ включается в основную налоговую базу. НДФЛ с включаемых в нее доходов, полученных в 2021 или 2022 годах, рассчитывается так (ч. 3 ст. 2 Закона «О внесении изменений» от 23.11.2020 № 372-ФЗ, пп. 9 п. 2.1 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ):

с части основной налоговой базы в пределах 5 млн рублей — по ставке 13 процентов;

с части основной налоговой базы свыше 5 млн рублей — по ставке 15 процентов.

С доходов иностранных сотрудников — нерезидентов налог нужно удерживать по ставке 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Если в начале года иностранный работник не был налоговым резидентом, но в течение года приобрел этот статус, то НДФЛ нужно пересчитать по ставке 13 процентов.

Налоговые вычеты по НДФЛ положены только иностранцам — налоговым резидентам РФ (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Страховые взносы

Временно пребывающим иностранным работникам взносы (пп. 15 п. 1 ст. 422, ст. 425 НК РФ, п. 1 ст. 7 закона № 167-ФЗ, п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ, ч. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ):