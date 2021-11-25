Чек-лист по штрафам при работе с алкоголем в ресторане

Классический ресторан трудно представить себе без барной карты или карты вин. Алкогольная продукция хорошо дополняет любую ресторанную концепцию, а иногда вообще составляет ее основу. Высокий спрос и отличная маржинальность делают ее важной частью экономики заведения. Но при этом торговля алкоголем связана с высокими рисками штрафов для бизнеса из-за огромного числа требований, правил и регламентов, регулирующих оборот алкогольной продукции в нашей стране.

Илья Васильев, менеджер продуктов ЕГАИС и ВЕГАИС компании DocsInBox, собрал короткий список требований, которые должен соблюдать ресторанный бизнес, чтобы избежать штрафов за нарушения в области оборота алкогольной продукции.

Особенности лицензирования

Начнем с лицензии. Если у вас в заведении не только пиво, то торговля крепким алкоголем — лицензируемый вид деятельности. Для ресторана нужна ее специальная форма — розничная торговля алкогольной продукцией при оказании услуг общественного питания. Нет смысла рассказывать, какие условия нужно выполнить, чтобы ее получить, это отдельный большой вопрос, который я могу разобрать в следующей статье.

Но очень важно понимать, что лицензия дает право заниматься только той деятельностью, на которую вы ее получили. Например, ресторан не имеет право продавать алкоголь оптом другим юридическим лицам, даже если это его филиалы в рамках одной сети.

Еще одна важная деталь, отличающая классическую розничную лицензию от общепита, — это запрет на продажу продукции в закрытой таре.

Общепит перед передачей алкоголя клиенту обязан вскрыть бутылку, а еще лучше сразу налить ее содержимое в бокал, рюмку, стопку или фужер. Это требование одинаково работает и для коллекционного вина, и для самой демократичной банки пива.

Если при контрольной закупке ваш сотрудник этого не сделал, то у вашей компании есть большой шанс получить фантастический штраф в 3 млн. рублей просто потому, что для проверяющего вы нарушили лицензионные требования и осуществили классическую розничную продажу алкоголя, без оказания услуг общественного питания, а значит данное нарушение попадает под КоАП 14.17.3 с такими тяжкими для вас последствиями.

Что грозит? КоАП 14.17.п., штраф от 3 млн рублей. Как избежать: вводить стандарты обслуживания клиентов и регулярно проверять их выполнение, никогда не передавать гостям алкоголь в закрытых бутылках.

Минимальная розничная цена на алкоголь

Следующим нарушением по тяжести последствий и сумме штрафов является продажа алкоголя дешевле, чем это установлено государством. В целях заботы о здоровье населения у нас введены пороговые цены, ниже которых нельзя продавать алкоголь. Такие минимальные розничные цены (МРЦ) определены для каждого вида крепкой алкогольной продукции, как правило в виде цены за литр. Понятно, что ни один ресторан специально не станет продавать алкоголь дешевле, чем МРЦ, но сделать это можно по банальной ошибке вашего сотрудника.

Для контроля за оборотом алкоголя в нашей стране создана специальная информационная система — ЕГАИС. Одновременно с этим, также для контроля, но уже за уплатой акцизных сборов с производителей и импортеров, на каждую бутылку крепкого алкоголя наклеивают специальную акцизную марку с уникальным штрихкодом. И по этим маркам и кодам в ЕГАИС и идет контроль на каждом этапе производства и продажи алкоголя. И продажа не ниже МРЦ также контролируется автоматически по отсканированным кодам с акцизных марок.

Если по невнимательности или усталости ваш бармен перепутает бутылки и отсканирует код не оттуда, то может получится ситуация, что в ЕГАИС отправится информация о продаже одной бутылки, например объемом в литр, а цена подставится в акте списания из карточки другой, например объемом в 0,25 литра (сильно дешевле). ЕГАИС не будет разбираться, как так получилось, она просто зафиксирует факт нарушения, отправит информацию в Росалкогольрегулирование, а там будут обязаны возбудить дело об административном правонарушении.

Что грозит: КоАП 14.6. п 2, штраф до 100 тыс. рублей и отзыв алкогольной лицензии по ст. 20 171-ФЗ. Как избежать: использовать программы, которые контролируют связку кодов акцизных марок и алкогольной продукции и автоматически выявят такие ошибки на этапе отправки акта списания.

Работа с ЕГАИС

В список того, что обязан делать владелец алкогольной лицензии, входит регулярная и своевременная фиксация всех операций с алкоголем в ресторане в ЕГАИС. Сделать напрямую это практически невозможно, вся работа с этой системой осуществляется через специальные сервисы или через ваши программы для учета. Просто принять продукцию от вашего поставщика не получится, ее приемку придется отразить в ЕГАИС. Как и каждую продажу вашим гостям. И делать это нужно регулярно и своевременно, за этим всегда строго следят.

Ваш поставщик также обязан работать в ЕГАИС. И его тоже проверяют и также контролируют. Он отправляет вам товар и со своей стороны оформляет отгрузку в ЕГАИС. Если вы по какой-то причине не смогли вовремя принять такую накладную в системе, или, наоборот, отклонить ее, то через 60 дней это станет не только вашей проблемой, но и проблемой вашего поставщика, а это всегда плохо влияет на партнерские отношения.

Любая выездная проверка в первую очередь проведет сверку реальных остатков алкоголя в ресторане с теми данными, которые зафиксированы по этому заведению в ЕГАИС.

Если вы или ваши сотрудники неправильно вели учет, не подтверждали приходные накладные, несвоевременно отражали списания и продажи алкоголя, то такие данные никогда не сойдутся. Поэтому так важно правильно настроить работу ресторана по учету алкоголя в ЕГАИС — выбрать программы, провести обучение сотрудников, регулярно проверять их работу. Да и сами программы должны быть удобны и понятны, в идеале работать они должны в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Все это сокращает число ошибок, а значит, снижает риски при проверках.

В пандемию число выездных проверок сильно сократилось. Но даже не выезжая к вам, ФСРАР может вас оштрафовать по информации из ЕГАИС. Для этого достаточно допустить сильный перекос в остатках — ничего не списывать или ничего не оприходовать. В итоге, у вас на остатках по ЕГАИС накопится слишком большой для вашей точки запас алкоголя, или наоборот, образуется отрицательный остаток. ФСРАР регулярно отслеживает такие организации и по ним в автоматическом режиме формирует предписания на устранение нарушений с последующими штрафными санкциями.

Что грозит: КоАП 14.19, штраф от 150 до 200 тыс. рублей. Как избежать: использовать удобные и проверенные программы для работы с ЕГАИС, регулярно проверять работу ответственных сотрудников.

Алкогольная декларация

Кроме учета в ЕГАИС рестораны должны подавать ежеквартально специальную дополнительную отчетность об обороте алкоголя в заведении — алкогольные декларации, отдельно по крепкому алкоголю (Форма 7), отдельно по пиву (Форма 8). Декларации формируются в электронном виде, подписываются вашей электронной подписью и отправляются на сайт ФСРАР в течении 20 дней после окончания отчетного квартала. В декларации отражается начальные остатки алкоголя, его закупки в разрезе поставщиков, продажи за квартал и остатки на конец квартала.

Для заполнения деклараций также используются специальные сервисы или ваша учетная программа, если она умеет такое делать. Проще всего формировать декларации в той же программе, которую вы используете для работы с ЕГАИС, потому что несмотря на то, что это другая отчетность, данные в декларации должны совпадать с данными по ЕГАИС. ФСРАР умеет их сверять и в случае расхождения автоматически выставляет предписания и штрафы. Будьте внимательны.

Что грозит: КоАП 15.13, штраф до 100 тыс. рублей. Как избежать: своевременно подавайте декларации, убедитесь, что они корректны, используйте возможности автоматического формирования деклараций по данным вашего учета.

Это далеко не полный перечень нарушений и санкций за них при торговле алкоголем в ресторане. Как видите, штрафы разнообразны и суровы, а значит, несут угрозу для вашего бизнеса. Я советую тщательно подходить к работе с алкоголем, внимательно следить за изменениями законодательства в этом вопросе и выбирать проверенных партнеров по автоматизации учета и документооборота вашего заведения.

Все это позволит вам меньше внимания уделять организационным вопросам, а больше — управлению вашим заведением, что в итоге обязательно скажется на результатах его работы. Успехов!