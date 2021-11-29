Учет в управляющей компании: шпаргалка для бухгалтера

Поскольку в управляющих организациях часто разница между доходами и расходами небольшая или равная доходам, а даже иногда превышает доходы, выбор падает в основном на УСН 15%.

Доходы от реализации услуг по содержанию общего имущества собственников многоквартирных домов необходимо учитывать ежемесячно на последний день календарного месяца, исходя из фактически оказанных услуг.

Что говорит закон?

«Если по результатам исполнения договора управления многоквартирным домом в соответствии с размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляющей организации оказались меньше тех, которые учитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при условии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных таким договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации при условии, что полученная управляющей организацией экономия не привела к ненадлежащему качеству оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирным домом, оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных таким договором, подтвержденному в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом договором управления многоквартирным домом может быть предусмотрено иное распределение полученной управляющей организацией экономии.»

Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ

Как все это понять?

Представим, что условия, указанные в ч. 12 ст. 162 ЖК РФ, соблюдены, и в распоряжении управляющей организации остается экономия средств между запланированными и фактическими расходами. Тогда на момент возникновения права на распоряжение данной экономией (что происходит только после размещения годового финансового отчета в государственной информационной системе ЖКХ), неиспользованные деньги, поступившие в счет оплаты работ (услуг), могут считаться дополнительным налогооблагаемым доходом от реализации УО.

На основании поправок в НК по Федеральному закону № 325-ФЗ управляющая организация на упрощенке «доходы минус расходы», которая выступает как исполнитель коммунальных услу, не должна с 1.01.2018 учитывать при определении объекта налогообложения:

доходы, полученные от собственников помещений в МКД в качестве платы за коммунальные услуги;

расходы на приобретение коммунальных ресурсов у РСО для оказания указанных услуг.

Такой порядок учета нужно применять вне зависимости от того, что утверждено в учетной политике организации. Если же там прописан другой порядок учета, надо внести изменения в действующие документы в соответствии с НК РФ.

Учет в управляющей организации на примерах

Разберем подробнее ведение учета полученных и израсходованных средств в управляющей организации.

Деньги, полученные от собственников жилых помещений в счет услуг по содержанию и ремонту имущества МКД, в данном случае являются авансом и формируют кредиторскую задолженность — и в таком случае они должны учитываться обособленно на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Дебет 51 Кредит 62, субсчет «Расчеты по авансам полученным», в учете указывается «получены денежные средства от собственников имущества МКД».

При фактическом оказании услуг по содержанию (последний день календарного месяца) и передаче результатов выполненных работ по текущему ремонту (дата подписания акта) в учете организации отражается выручка от реализации работ (услуг) (п.п. 5, 6, 6.1, 12 ПБУ 9/99):

Дебет 62, субсчет «Расчеты за выполненные работы (оказанные услуги)» Кредит 90, субсчет «Выручка», в учете указывается «доход от реализации работ (услуг)»

В этот момент расходы по обычным видам деятельности, формирующие себестоимость выполненных работ (услуг) (п.п. 5, 7, 9 ПБУ 10/99), переносятся в дебет счета 90 «Себестоимость продаж»:

Дебет 90, субсчет «Себестоимость продаж» Кредит 20 — списана себестоимость работ (услуг);

Дебет 62, субсчет «Расчеты по авансам полученным» Кредит 62, субсчет «Расчеты за выполненные работы (оказанные услуги)»;

Дебет 90, субсчет «Прибыль/убыток от продаж» Кредит 99 — отражена прибыль от реализации результатов работ (услуг) (выявляется за отчетный месяц).

или

Дебет 99 Кредит 90, субсчет «Прибыль/убыток от продаж» — отражен убыток от реализации результатов работ (услуг).

При получении экономии в учете возможны следующие записи:

Дебет 62, субсчет «Расчеты за выполненные работы (оказанные услуги)» Кредит 90, субсчет «Выручка»- отражен доход в виде экономии;

Дебет 62, субсчет «Расчеты по авансам полученным» Кредит 62, субсчет «Расчеты за выполненные работы (оказанные услуги)»- зачтены авансы в счет получения экономии.

Счет 20

Подробнее поговорим о списании себестоимости работ (услуг) на счет 20.

В большинстве случаев в управлении (обслуживании) управляющих организаций находится не один, а несколько многоквартирных домов. На каждый МКД тариф утверждается индивидуально, исходя из его технических характеристик, особенностей и перечня услуг, в том числе и помимо утвержденного законодательством перечня.

В установлении размера платы за услуги по содержание и ремонту общего имущества многое зависит от предпочтений, интересов и финансовых возможностей собственников. Соответственно, и затраты на каждый дом будут разные, и учитывать их необходимо раздельно, не «перемешивая» деньгм разных МКД между собой.

Поэтому для счета 20 нужно создавать несколько номенклатурных групп с наименованием объекта управления, по которому списывается та или иная услуга (работа).

Сфера ЖКХ жестко регулируется контролирующими органами. Согласно ЖК РФ, произведенные управляющей организацией работы должны быть подтверждены собственниками МКД путем подписания акта выполненных работ (в котором прописан вид работ, материалы и дата выполнения), акт подписывают уполномоченные собственники и сотрудник управляющей организации. Такой акт выполненных работ прикладывается к бухгалтерским документам (счет-фактура, акт, авансовый отчет) и только после этого производится списание на 20 счет материалов или работ.

Такой способ ведения раздельного учета помогает:

быстро и без проблем проходить проверки надзорных органов и отвечать на запросы собственников о расходах;

быстро и четко понять, хватает ли утвержденного тарифа на тот или иной МКД;

в формировании ежегодного финансового отчета управляющей организации перед собственниками МКД.