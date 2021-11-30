Все про налоговые комиссии: как себя вести и что делать, если вызвали

Ни для кого не секрет, что в последнее время налоговики добились больших успехов в части...пополнения казны. Но самое главное, что им удалось изменить отношение к себе, заставив если не уважать, то бояться точно.

Почему бизнес боится

Зачастую в последнее время бизнес боится проблем с налоговиками едва ли не больше, чем столкновения с правоохранителями, и на это есть свои обоснованные причины.

Так, осмотр помещений и территорий бизнеса (в соответствии с п. 1 ст. 82 НК РФ) налоговики могут провести в более упрощенном порядке, чем обыск в рамках уголовного дела. Такая ситуация, по мнению специалистов, является правовым перекосом, так как правонарушения в налоговой сфере являются менее тяжкими чем в уголовно-правовой.

Вот пример. В апреле 2021 год столичные налоговики проводили осмотр в офисе одной компании, но предъявили поручение о проведении мероприятий налогового контроля в отношении другой (дело было в бизнес-центре). Свои действия налоговики обосновали тем, что «данные юридические лица является взаимозависимыми». Это были всего лишь догадки налоговиков, и они опровергались документами. Но это инспекторов не остановило: они осмотрели таким образом еще три офиса в том же бизнес-центре, арендуемых различными компаниями, используя то же поручение и те же основания. Вишенка на торте: последний офис был вскрыт и осматривался без участия каких-либо представителей. Отдельно стоит отметить, что в предоставленном поручении о проведении мероприятий налогового контроля был указан только адрес бизнес-центра, в котором расположено около 300 офисов.

Ощущение, что...налоговикам предоставлены полномочия, сравнимые с полномочиями правоохранителей — по примеру американской модели. И сделано это целенаправленно и осмысленно. Так что не будем удивляться тому, что порой бизнес нервничает даже от рядового вызова в налоговую.

Поэтому зачастую рядовой вызов в налоговую инспекцию может заставить налогоплательщика занервничать.

Что такое налоговые комиссии

Рассмотрим так называемый вызов на рабочее заседании комиссии или заседание рабочей группы ИФНС по легализации.

Налоговики такой вызов называют «по вопросу рассмотрения деятельности налогоплательщиков по взаимоотношениям с организациями, имеющими признаки налогового риска, правильности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.»

Наверняка вы уже захотели посмотреть нормативку по таким комиссиям. Надо же понимать, как отстаивать свои права!

И тут начинается самое интересное: законодательства, которое бы регулировало такие комиссии, не существует. Нечто регламентирующее есть в качестве инструкции ФНС, но в связи с неуплатой работодателями НДФЛ.

Получается, налоговые комиссии не предполагают каких-либо прав и обязанностей, но в тоже время являются распространённой мерой воздействия — как правило, психологического — на бизнес для принуждения последнего к добровольному уточнению.

Как попадают на комиссии

Каким образом налогоплательщик может попасть в поле зрения инспекторов отдела камеральных проверок или контрольно-аналитического отдела, то есть лиц, непосредственно проводящих такие комиссии?

Есть мнение, что если информацию нашла программа налоговиков, то стоит ожидать «весточки» из налоговой. Однако на практике дело обстоит иначе. На самом деле, налоговики отрабатывают не все подряд, что нашла программа, а только то, в чем присутствует внутренняя или внешняя инициативность.

К внутренней инициативности относятся плановые или внеплановые действия в отношении конкретного налогоплательщика, представляющего интерес в определенный период времени.

В качестве примера можно упомянуть случай, когда бизнес из-за недобросовестных бухгалтеров привлек внимание сотрудников общего отдела. Бухгалтеры не представили отчетность и отправили недостоверные данные в подучетную ИФНС. Информацию об этом бизнесе передали для детального анализа в отдел камеральных проверок. Последний нашел признаки сомнительных операций и пригласил генерального директора на заседание комиссии.

К внешней инициативности относятся действия иных государственных органов, юрлиц или физлиц, предоставивших налоговикам информацию о подозрительном бизнесе.

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в 2020 году в отношении компании, не причастной к событию преступления, но ранее сотрудничавшей с интересующим следствие юрлицом, были проведены допросы практически всех сотрудников, обыск, изъяты электронные носители и документы, в том числе оригиналы. Деятельность компании была приостановлена на месяц, еще через два — следователь заявил о непричастности компании к преступлению и все же направил представление в подучетную ИФНС через УФНС РФ по Москве, которая в оперативном порядке назначила заседание комиссии и пригласила генерального директора.

Как проводится комиссия

Вызов на заседание комиссии или рабочей группы оформляется соответствующим уведомлением и направляется налогоплательщику почтой или в электронной форме. Как правило, в уведомлении сказано о необходимости явки генерального директора. Но по согласованию с инспектором в ИФНС может прибыть и иное уполномоченное лицо.

Само заседание проводится в служебном кабинете инспектора ИФНС единолично. Именно единолично, несмотря на участие в нем как минимум еще двух-трех должностных лиц из числа руководителей (вплоть до замначальника ИФНС), которые указаны в качестве подписантов в итоговом протоколе заседания.

По прибытию в ИФНС инспектор по личной инициативе либо по ходатайству налогоплательщика:

сообщает о причинах вызова;

указывает на предмет заседания, предоставляя сведения о конкретных контрагентах, операции с которыми налоговая считает сомнительными.

Последнее, как правило, подкрепляется какими-то установленными или якобы установленными фактами (генеральный директор номинал, фактическая деятельность не осуществлялась, адрес массовой регистрации, взаимозависимые лица и тд).

Дальше наступает кульминационный момент. Инспектор ИФНС предлагает «сделку» — подать уточненные декларации и уплатить НДС. В случае, если речь идет о сомнительных операциях вне рамок трехлетнего периода, может прозвучать совсем «интересное» предложение — перенести состоявшийся вычет по НДС на текущий период. В противном случае на налогоплательщика обрушится вся мощь гнета инспекции в виде выездной налоговой проверки, по результатам которой обязательно будет начислен помимо НДС и налог на прибыль.

Представителю налогоплательщика передается для ознакомлении и подписания протокол заседания комиссии или рабочей группы, в котором указаны:

лица, участвующие в заседании;

повестка дня;

установленные факты злоупотребления с указанием конкретного периода, операций и контрагентов;

рекомендации налогоплательщику (уточниться, уплатить, не допускать нарушения налогового законодательства РФ, соблюдать меры должной осмотрительности и тд);

а также графа с пояснениями налогоплательщика относительно выявленных налоговой фактов, которая заполняется собственноручно.

Однако зачастую некоторые ИФНС пренебрегают последним пунктом, не включая графу пояснений налогоплательщика, тем самым не давая возможность документарного отражения его позиции.

Кроме того, если речь идет об установленных признаках дробления бизнеса, в протоколе в качестве рекомендаций может использоваться формулировка: «Налогоплательщику в установленный срок предлагается оценить ситуацию и принять решение об уточнении/отказе уточнении налоговых обязательств».

Как себя вести?

Во-первых, необходимо помнить, что цель ИФНС — попытаться заставить вас уточниться в добровольном порядке, используя первичную информацию об операциях с отдельным контрагентом — как правило, недостаточную для подтверждения корыстного умысла уклониться от уплаты НДС.

То есть речь о некоем психологическом воздействии на конкретных физлиц, представляющих налогоплательщика.

Во-вторых, обещания инспектора ИФНС в случае выполнения всех рекомендаций в полном объеме не исключает возможности проведения в отношении вас выездной налоговой проверки — в частности, пересматривая выполненные в рамках заседания комиссии или рабочего группы налоговые обязательства.

В-третьих, комиссия фактически не регулируется какими-либо законами и ведомственными инструкциями ФНС РФ. Как мы уже говорили выше, у налогоплательщика отсутствуют какие-либо права и обязанности, а требования ИФНС носят рекомендательный характер.

Все же игнорировать вызов не стоит, а по прибытию на заседание и в ходе его проведения соблюдать следующие рекомендации:

установить по возможности доброжелательные отношения с инспектором ИФНС, создав основу для реализации общей стратегии

перед началом попросить инспектора разъяснить порядок проведения заседания и сообщить о его предмете или повестке дня;

в ходе беседы, отвечать на вопросы инспектора ИФНС только в части, касающейся предмета заседания, не разрушая при этом доброжелательную атмосферу;

на вопросы относительно конкретных контрагентов и сомнительных операций с ними, по возможности, ограничиваться ответами о необходимости проведения внутренней служебной проверки, по результатам которой и предоставить интересующую информацию в ИФНС. Целесообразность состоит в том, чтобы не быть голословными и впоследствии предоставить информацию и подтверждающие её документы и сведения;

в обязательном порядке в итоговый протокол заседания внести письменные пояснения относительно позиции налогоплательщика (прим. — в указанный срок будет дан ответ), в том числе при намерении провести внутреннюю служебную проверку, а в случае невозможности внести пояснения и отказа её предоставить — отразить такую позицию в отдельном обращении на имя руководителя ИФНС;

если речь идет о непричастности к инкриминируемым ИФНС злоупотреблениям, и наличии при себе у представителя налогоплательщика подтверждающих документов, и в случае отказа отразить позицию в протоколе заседания и приобщении к нему подтверждающих документов, — заявить ходатайство о проведении допроса в качестве свидетеля, указав в соответствующем документе (протокол допроса) свою позицию и приобщить к нему имеющиеся документы;

получить копию протокола, подписанного всеми участвующими лицами, в случае отказа её предоставить, также обратиться с соответствующим письмом к руководителю ИФНС.