Что грозит малому бизнесу и его сотрудникам за фейковые сертификаты о вакцинации

Штраф в сумме до 500 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет может получить работодатель за приобретение для своих сотрудников поддельных сертификатов.

В условиях пандемии коронавируса все работодатели, в соответствии с федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, должны проводить санитарно-профилактические мероприятия. Это касается, в том числе, и требования о необходимом количестве вакцинированных сотрудников. В Москве, например, должно быть привито не менее 80% персонала в компаниях из сферы обслуживания.

Если компании не передают отчеты о вакцинации, то для них предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей. Также возможна приостановка деятельности юрлиц на срок до 90 дней. Это санкции со стороны Роспотребнадзора.

При этом о предусмотренной законом ответственности знают не все представители малого и среднего бизнеса (МСБ) – таковы данные опроса, проведенного исследователями A2:Research в середине ноября. Почти 40% респондентов, которыми стали предприниматели МСБ, затруднились сказать, что грозит бизнесу в случае неисполнения требований об обязательной вакцинации сотрудников. Почти 23% опрошенных ошибочно ответили, что предусмотрена уголовная ответственность.

Обман со стороны сотрудника

Даже если работодатель всячески поощряет вакцинацию среди сотрудников, не все могут ее пройти – по медицинским противопоказаниям. В таком случае они должны предоставить на работе справку от врача. Работодатель передает эти данные в Роспотребнадзор. Если сотрудник отказывается от прививки по собственным убеждениям, то работодатель на законных основаниях может отстранить его от работы. За это время «отказнику» не будет выплачиваться заработная плата.

Уволить сотрудника из-за отсутствия прививки работодатель не вправе. В ч. 1 ст 77 Трудового кодекса РФ перечислены основания для прекращения трудового договора. И среди них нет такого основания, как увольнение в связи с отказом от профилактических прививок.

Некоторые сотрудники, опасаясь временного отстранения от работы, предоставляют работодателям фейковые сертификаты и QR-коды. В России, по разным данным, около 500 тысяч человек получили поддельные документы о вакцинации. Большинство представителей МСБ, принявших участие в опросе A2:Research, считают, что ответственность за подлинность сертификатов сотрудников должен нести бизнес. Так ответили 39,4% респондентов. Но 28,2% опрошенных считают, что в этом вопросе контроль должно осуществлять государство.

От поддельных сертификатов, если вскроется факт обмана, в первую очередь пострадают их обладатели. Им грозит уголовное наказание. Ст. 327 Уголовного кодекса РФ предусматривает за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, следующие санкции:

ограничение свободы до двух лет,

принудительные работы на срок до двух лет,

арест до шести месяцев,

лишение свободы до двух лет.

Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом (до 80 тысяч рублей), обязательными работами (до 480 часов), исправительными работами на срок до двух лет или арестом – до шести месяцев.

Если человек купил поддельный сертификат о прививке, а затем заболел коронавирусом, нарушил санитарно-эпидемиологические правила (например, предъявил поддельный сертификат при посещении мест, где он требовался) и заразил массово других (или создал угрозу вспышки заболевания), он может отправиться в тюрьму на срок до двух лет или получить штраф от 500 до 700 тысяч рублей (согласно статье 236 УК РФ). А если обладатель фейкового сертификата заразил людей и они в результате умерли, ему грозит лишение свободы до семи лет.

Небольшая часть работодателей (9,8%) передали бы данные о фейковых сертификатах своих сотрудников контролирующим органам, если бы узнали об этом. Большинство – 38% опрошенных – предпочли бы отстранить такой персонал от работы до прохождения вакцинации. Другие бы прибегли к мерам материального воздействия: 5% респондентов лишили бы таких сотрудников премии, а 18,4% - уволили. Вместе с тем 28,8% человек, принявших участие в опросе A2:Research, считают, что покупка поддельных документов о вакцинации – личное дело сотрудников.

Санкции за фейк для работодателя

Иногда для выполнения требований Роспотребнадзора о доле вакцинированного персонала работодатели самостоятельно организуют получение поддельных документов для своих сотрудников. Если они договариваются об этом с медицинским учреждением, то к таким работодателям могут потенциально применяться сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ.

Статья 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу – в данном случае для получения поддельных документов) предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, лишение свободы до двух лет – с выплатой штрафа или без. За использование заведомо подложного документа – ч. 5 ст. 327 УК РФ – грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы длительностью до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до полугода. Приобретение заведомо поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, наказывается согласно ч. 3 ст. 327 УК следующим образом: ограничение свободы до одного года, принудительные работы до года или лишение свободы до одного года.