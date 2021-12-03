Стресс, диабет, «офисный синдром»: чем опасна сидячая работа

При офисной работе мы сидим за компьютером как минимум восемь часов день. В локдаун многие перешли на удаленку, и активность снизилась еще больше. Мы в целом мало двигаемся — и на работе, и из-за отдыха за вечерним просмотром сериалов. Исследования показывают, что такой образ жизни может навредить нашему здоровью не меньше, чем курение. Рассказываем, в чем опасность сидячей работы и как сгладить негативные последствия.

Как может навредить сидячая работа

Ухудшается физическое здоровье

Ученые выяснили, что сидячая работа сокращает продолжительность жизни. Люди, которые проводят сидя больше шести часов в день, в среднем умирают раньше своих сверстников. А при сидении перед компьютером более трех часов в день продолжительность жизни может сократиться на два года.

Физическое здоровье тоже ухудшается. «Офисный синдром», о котором всё чаще говорят в последнее время, включает в себя ряд заболеваний: болезни опорно-двигательного аппарата, мигрень, хроническая усталость, синдром сухого глаза, варикозное расширение вен, геморрой.

Недостаток физической активности в течение дня вызывает застой жидкости в организме. В результате нарушаются обменные процессы, развивается гипертония, повышается сахар в крови и холестерин. Ухудшается работа мозга, снижается способность концентрировать внимание, поэтому в конце рабочего дня многие чувствуют себя усталыми и разбитыми.

При этом общая физическая нагрузка не поможет снизить негативное влияние от долгого пребывания в сидячем положении. Даже если вы каждый день ходите на тренировку или на пробежку.

Появляются проблемы с лишним весом

Многие не садятся за компьютер без чашки кофе — зачастую с сахаром и/или молоком. А на офисной кухне всегда можно найти безлимитные запасы печенья и сладостей. Дома снеки еще доступнее — стоит протянуть руку.

Привычка есть во время работы перед компьютером приводит к тому, что люди потребляют в среднем на 1300 ккал в неделю больше. Причем 70% поступает в виде сладких напитков, бутербродов, печенья и конфет.

В итоге мы едим больше, чем нужно, а в сочетании с недостаточной физической активностью это вызывает проблемы переедания и ожирения, диабет и заболевания сердца.

Стресс приводит к нарушениям психики

Дедлайны, большая нагрузка, давление со стороны руководства — причина регулярного стресса. Мы не встаем с рабочего места не потому, что не любим двигаться, а потому, что боимся не уложиться в сроки, хотим сделать больше. Переживаем, нервничаем, вынужденно задерживаемся в офисе или работаем в выходные.

Те, кто ушел на удаленку, еще в начале локдауна поняли, что их рабочий график стал размытым. Когда задачи сыплются бесконечным потоком, мы засиживаемся перед монитором до ночи, не высыпаемся и ощущаем усталость на протяжении всего дня.

Высокий уровень кортизола — гормона стресса — снижает работоспособность мозга и общую продуктивность. Также снижается концентрация внимания, ухудшается долговременная память, способность сосредотачиваться. Длительная умственная перегрузка может привести к обострению психических заболеваний, депрессии и выгоранию.

Как снизить вред от сидячей работы

Полностью избежать негативного воздействия сидячей работы не получится, но можно уменьшить риск заболеваний и в целом подарить себе хорошее самочувствие.

Специалисты советуют делать перерыв в работе каждый час как минимум на три минуты. Можно пройтись по коридору, а лучше по лестнице, выйти на улицу или просто прогуляться по офису.

«Человек „не спроектирован“ для длительной неподвижности, тем более в положении сидя. У взрослых людей от сидячей работы возникают проблемы с позвоночником. Чаще всего с жалобами на боли в спине к неврологам обращаются не лесорубы или молотобойцы, а бухгалтеры и шоферы, офисные работники. Избежать проблем со спиной при сидячей работе всё же возможно. Помогут занятия „умным“ фитнесом и регулярные короткие перерывы в течение дня. Можно сделать гимнастику или хотя бы встать, пройтись, размяться. Имеет значение не только то, сколько человек сидит на работе, но и как он сидит. Хотел бы предостеречь от офисных стульев на колесиках: при проблемной спине от такой мебели больше вреда, чем пользы.» Марк Леонтьев, кандидат медицинских наук, реабилитолог

Используйте любую возможность подвигаться. Например, вместо того чтобы написать коллеге в рабочем чате, лучше подойдите к нему сами. Также можно делать разминку: приседать, размахивать руками, делать повороты и т. д.

«Рекомендую каждое утро составлять список активностей на день. Предлагаю внести полезные практики из йоги. Один раз в час на одну-две минуты вставайте и наклоняйтесь к ногам. Такое положение поможет разгрузить поясницу, расслабить мышцы спины. Необязательно тянуться всеми силами вниз. Представьте, что вы „тряпочка, перекинутая через забор“. Заведите привычку ходить, хотя бы по комнате. Сначала будет лень, мозг начнет сопротивляться. Но подумайте, какую пользу это принесет вашему организму. Повторяйте ежедневно: согласно исследованиям нейрофизиологов, для закрепления привычки требуется от 45 дней. Чтобы мотивировать себя на перерывы, ответьте на главный вопрос: „Зачем мне делать эти перерывы?“ Напишите ответ на листе бумаги и поместите на видном месте.» Петр Галигабаров, практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии

Физическая активность также помогает бороться со стрессом. Когда мы двигаемся, наше внимание переключается и у мозга появляется возможность перезагрузиться.

Снизить вред сидячего образа жизни можно, главное здесь — привычка делать перерывы и менять положение тела. Если выходить на ежедневную прогулку никак не получается, можно попробовать альтернативные варианты. Например, приобрести высокий стол, который позволит работать стоя. Или обзавестись беговой дорожкой, чтобы во время перерывов выхаживать дневную норму шагов.

Помните: как бы вы ни любили свою работу, здоровье всё-таки важнее. Оттого что вы оторветесь от монитора посвятите себе 15 минут, мир не разрушится. Вам же это поможет избежать перегруза, почувствовать себя лучше физически.