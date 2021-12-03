Ремонт ОС и новые ФСБУ: что важно знать бухгалтеру

Вступающие в силу с отчетности за 2022 год ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» вносят много нового в порядок отражения в регистрах бухучета процесса приобретения (создания) и последующей эксплуатации основных средств.

Давайте разбираться в деталях.

Тем более, что на просторах соцсетей (в том числе и на «Клерке») уже развернулась бурная дискуссия по вопросу отражения ремонта основных средств с учетом новых стандартов.

Но начнем все-таки с определений.

Что такое ремонт?

Упомянутые ФСБУ такого ответа не дают. Но дает Межгосударственный стандарт «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» ГОСТ 18322-2016.

Он утвержден приказом Росстандарта от 28.03.2017 N 186-ст и вступил в силу с 01.09.2017.

В нем даты однозначные определения многих терминов, которые давно и успешно используются (и иногда почти правильно) широкой бухгалтерской общественностью.

№ п/п Термин Определение Пункт ГОСТ 18322-2016 1 Ремонт Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей. 2.1.2. 2 Ремонт плановый Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации. 2.3.6. 3 Ремонт плановый капитальный Плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта* с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. *Значение ресурса объекта, близкое к полному, устанавливается в документации. 2.3.7. 4 Ремонт плановый средний Плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта* с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации. *Объем восстановления ресурса устанавливается в документации. 2.3.8. 5 Ремонт плановый текущий Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей. 2.3.9. 6 Ремонт неплановый Ремонт, постановка на который осуществляется без предварительного назначения. 2.3.12. 7 Ремонт аварийный Неплановый ремонт, выполняемый при внезапных поломках оборудования, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками или другими причинами, для восстановления работоспособности объекта. 2.3.14. 8 Техническое обслуживание Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 2.1.1

Мы не призываем бухгалтеров досконально разобраться в вышеупомянутом ГОСТе. Достаточно будет, если они (после прочтения этой статьи) посоветуют своим коллегам-производственникам внимательно его изучить и не требовать более от бухгалтерии разъяснений по тем вопросам, решение которых входит в их рабочие обязанности.

Также на основе этого ГОСТа можно разработать оптимальную, по нашему мнению, схему документооборота по ремонту основных средств.

Ну, с определениями вроде разобрались.

А как на практике?

Теперь переходим непосредственно к ФСБУ 6/2020 и 26/2020, которые регламентируют несколько иной порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета затрат на ремонт, чем это было предусмотрено ПБУ 6/01.

Так, к капитальным вложениям, то есть к затратам, которые подлежат включению в стоимость объекта основных средств, в том числе относятся и затраты на улучшение и (или) восстановление объекта основных средств (например, достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция, замена частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание) (подп. «ж» п. 5 ФСБУ 6/2020).

Значит ли это, что например, замена свечей зажигания в автомобиле, или, там, поклейка новых обоев в офисе не могут быть списаны на расходы, как сейчас, а в обязательном порядке будут подлежать включению в стоимость объекта?

Думается, что не совсем так.

Так, например, п. 16 ФСБУ 26/2020 гласит, что в капитальные вложения не включаются:

— затраты на поддержание работоспособности или исправности основных средств, их текущий ремонт (подп. «б»);

— затраты на неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования объектов основных средств, в том числе сроки полезного использования, но не улучшают и не продлевают их (подп. «в»).

То есть, всё, как и раньше. Обычный ремонт, вне зависимости от суммы затрат на его проведение, организация имеет право признать расходами текущего периода, не увеличивая стоимость этого объекта. И счет 08 не задействуется, а используются, как и год, и пять, и двадцать пять лет назад, счета учета затрат — 23,25,26,44.

А вот если по какому-то оборудованию или сооружению, согласно установленным правилам его эксплуатации, организация обязана с определенной периодичностью (каждые, например, три или там, четыре года) проводить какие-то регламентированный работы, то затраты на их проведение уже можно капитализировать. То есть не списывать на расходы через 23 или 44, а относить на 08, а потом, после завершения процесса, на 01.

Но и здесь могут быть варианты.

Первый. Согласно установленному регламенту проводится ревизия определенных деталей, узлов, агрегатов и пр. данного оборудования или сооружения. И если эти детали не соответствуют техническим условиям, то они подлежат замене.

В этом случае после окончания ремонта затраты на его проведения увеличивают стоимость объекта в целом.

Второй. Вне зависимости от фактического состояния какого-то определенного агрегата (детали, узла) в установленный срок он подлежит обязательной замене.

Так, например, при эксплуатации воздушных летательных аппаратов, или оборудования в химической промышленности, технической документацией предусмотрен обязательный капитальный ремонт с обязательной заменой каких-либо агрегатов, вне зависимости от их фактического состояния.

И вот как раз тут регламент проведения обязательных ремонтов (технического обслуживания) и регулирует последнее предложение п. 10 ФСБУ 6/2020:

Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Агрегаты, подлежащие обязательной замене на новые (или прошедшие капитальный ремонт), имеют меньший срок службы, чем сем объект в целом. Их стоимость составляет иногда до 30-40% от стоимости всего объекта.

В этом случае объект в учете может отражаться в учете, как несколько инвентарных номеров, каждый из которых имеет свою стоимость и свой срок полезного использования.

И замена, пусть и исправного агрегата, на новый, будет учтена, как выбытие одного инвентарного номера (то есть объекта основных средств), и принятие к учету другого.

Но для большинства организаций, у которых нет на балансе воздушных или морских (речных) судов, или, там, оборудования для смешивания опасных химических веществ под давлением, такая метода не представляет практического интереса.

Для них все остается, как и прежде: — ремонт списываем на расходы, модернизацию признаем капитальными вложениями.

И в очередной раз хотелось бы обратить внимание, что вводимые стандарты бухгалтерского учета предназначены не для бухгалтерии, а для руководства организации в целом.

Задача бухгалтерии в свете новых ФСБУ — своевременно отразить в регистрах бухгалтерского учета ту информацию, которую им обязаны дать другие службы и подразделения, согласно требованиям этого самого ФСБУ.