Ремонт ОС и новые ФСБУ: что важно знать бухгалтеру

Вступающие в силу с отчетности за 2022 год ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» вносят много нового в порядок отражения в регистрах бухучета процесса приобретения (создания) и последующей эксплуатации основных средств.
Давайте разбираться в деталях.
Тем более, что на просторах соцсетей (в том числе и на «Клерке») уже развернулась бурная дискуссия по вопросу отражения ремонта основных средств с учетом новых стандартов.
Но начнем все-таки с определений.
Что такое ремонт?
Упомянутые ФСБУ такого ответа не дают. Но дает Межгосударственный стандарт «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» ГОСТ 18322-2016.
Он утвержден приказом Росстандарта от 28.03.2017 N 186-ст и вступил в силу с 01.09.2017.
В нем даты однозначные определения многих терминов, которые давно и успешно используются (и иногда почти правильно) широкой бухгалтерской общественностью.
№ п/п
Термин
Определение
Пункт ГОСТ 18322-2016
1
Ремонт
Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей.
2.1.2.
2
Ремонт плановый
Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации.
2.3.6.
3
Ремонт плановый капитальный
Плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта* с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
*Значение ресурса объекта, близкое к полному, устанавливается в документации.
2.3.7.
4
Ремонт плановый средний
Плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта* с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации.
*Объем восстановления ресурса устанавливается в документации.
2.3.8.
5
Ремонт плановый текущий
Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей.
2.3.9.
6
Ремонт неплановый
Ремонт, постановка на который осуществляется без предварительного назначения.
2.3.12.
7
Ремонт аварийный
Неплановый ремонт, выполняемый при внезапных поломках оборудования, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками или другими причинами, для восстановления работоспособности объекта.
2.3.14.
8
Техническое обслуживание
Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
2.1.1
Мы не призываем бухгалтеров досконально разобраться в вышеупомянутом ГОСТе. Достаточно будет, если они (после прочтения этой статьи) посоветуют своим коллегам-производственникам внимательно его изучить и не требовать более от бухгалтерии разъяснений по тем вопросам, решение которых входит в их рабочие обязанности.
Также на основе этого ГОСТа можно разработать оптимальную, по нашему мнению, схему документооборота по ремонту основных средств.
Ну, с определениями вроде разобрались.
А как на практике?
Теперь переходим непосредственно к ФСБУ 6/2020 и 26/2020, которые регламентируют несколько иной порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета затрат на ремонт, чем это было предусмотрено ПБУ 6/01.
Так, к капитальным вложениям, то есть к затратам, которые подлежат включению в стоимость объекта основных средств, в том числе относятся и затраты на улучшение и (или) восстановление объекта основных средств (например, достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция, замена частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание) (подп. «ж» п. 5 ФСБУ 6/2020).
Значит ли это, что например, замена свечей зажигания в автомобиле, или, там, поклейка новых обоев в офисе не могут быть списаны на расходы, как сейчас, а в обязательном порядке будут подлежать включению в стоимость объекта?
Думается, что не совсем так.
Так, например, п. 16 ФСБУ 26/2020 гласит, что в капитальные вложения не включаются:
— затраты на поддержание работоспособности или исправности основных средств, их текущий ремонт (подп. «б»);
— затраты на неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования объектов основных средств, в том числе сроки полезного использования, но не улучшают и не продлевают их (подп. «в»).
То есть, всё, как и раньше. Обычный ремонт, вне зависимости от суммы затрат на его проведение, организация имеет право признать расходами текущего периода, не увеличивая стоимость этого объекта. И счет 08 не задействуется, а используются, как и год, и пять, и двадцать пять лет назад, счета учета затрат — 23,25,26,44.
А вот если по какому-то оборудованию или сооружению, согласно установленным правилам его эксплуатации, организация обязана с определенной периодичностью (каждые, например, три или там, четыре года) проводить какие-то регламентированный работы, то затраты на их проведение уже можно капитализировать. То есть не списывать на расходы через 23 или 44, а относить на 08, а потом, после завершения процесса, на 01.
Но и здесь могут быть варианты.
Первый. Согласно установленному регламенту проводится ревизия определенных деталей, узлов, агрегатов и пр. данного оборудования или сооружения. И если эти детали не соответствуют техническим условиям, то они подлежат замене.
В этом случае после окончания ремонта затраты на его проведения увеличивают стоимость объекта в целом.
Второй. Вне зависимости от фактического состояния какого-то определенного агрегата (детали, узла) в установленный срок он подлежит обязательной замене.
Так, например, при эксплуатации воздушных летательных аппаратов, или оборудования в химической промышленности, технической документацией предусмотрен обязательный капитальный ремонт с обязательной заменой каких-либо агрегатов, вне зависимости от их фактического состояния.
И вот как раз тут регламент проведения обязательных ремонтов (технического обслуживания) и регулирует последнее предложение п. 10 ФСБУ 6/2020:
Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.
Агрегаты, подлежащие обязательной замене на новые (или прошедшие капитальный ремонт), имеют меньший срок службы, чем сем объект в целом. Их стоимость составляет иногда до 30-40% от стоимости всего объекта.
В этом случае объект в учете может отражаться в учете, как несколько инвентарных номеров, каждый из которых имеет свою стоимость и свой срок полезного использования.
И замена, пусть и исправного агрегата, на новый, будет учтена, как выбытие одного инвентарного номера (то есть объекта основных средств), и принятие к учету другого.
Но для большинства организаций, у которых нет на балансе воздушных или морских (речных) судов, или, там, оборудования для смешивания опасных химических веществ под давлением, такая метода не представляет практического интереса.
Для них все остается, как и прежде: — ремонт списываем на расходы, модернизацию признаем капитальными вложениями.
И в очередной раз хотелось бы обратить внимание, что вводимые стандарты бухгалтерского учета предназначены не для бухгалтерии, а для руководства организации в целом.
Задача бухгалтерии в свете новых ФСБУ — своевременно отразить в регистрах бухгалтерского учета ту информацию, которую им обязаны дать другие службы и подразделения, согласно требованиям этого самого ФСБУ.
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