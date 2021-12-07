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Как заполнить декларацию по УСН после перехода на повышенную ставку

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Рубрика УСН
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Компании на УСН получили в 2021 году право применять этот спецрежим, если их доходы превысят 150 млн рублей, но не превзойдут планку в 200 млн рублей. Но при условии, что для расчета налога нужно применять повышенную налоговую ставку.

С 1 января 2021 года вступили в силу положения, позволяющие фирме остаться на УСН, если:

  • ее доходы превысят 150 млн рублей не более чем на 50 млн;
  • либо средняя численность работников превысит 100 человек, но не более чем на 30 человек.

В течение переходного периода ставка налога увеличивается с 6 до 8% для бизнеса, применяющего объект налогообложения в виде доходов. Для налогоплательщиков на режиме «доходы минус расходы» налоговая ставка в переходный период повышается с 15 до 20%.

Что меняется в УСН-декларации при переходе на повышенную налоговую ставку

В разделах 2.1.1 и 2.2 декларации добавлен новый код признака налоговой ставки.

В данном случае необходимо указывать код:

  • «1» — если применяется общая ставка (6% либо меньше — для объекта налогообложения «доходы», 15% либо меньше — для объекта налогообложения «доходы минус расходы»);
  • «2» — если применяется повышенная ставка (8% — для объекта «доходы», 20% — для объекта налогообложения «доходы минус расходы» — при превышении лимита по доходам или работникам).

В своем письме от 24.11.2021 № СД-4-3/16342@ ФНС уточнила правила заполнения декларации по УСН за 9 месяцев 2021 года и за 2021 год в зависимости от того, с какого квартала организация перешла на повышенную налоговую ставку (это может произойти в I, II, III или в IV квартале).

В частности, если повышение ставки произошло в III квартале, то получится, что ставка налога за III квартал превышает налоговую ставку, применяемую за II и I квартал. В этом случае сумма налога за III квартал 2021 года рассчитывается так:

сумма авансового платежа по налогу за полугодие (сумма дохода за 9 месяцев — сумма дохода за полугодие) * налоговая ставка в III квартале /100.

Такой порядок применяется, например, если в I и II кварталах компания применяла обычную налоговую ставку (6%), а в III квартале она выросла до 8%.

Если повышение ставки произошло еще во II квартале, то получится, что ставка налога за III квартал равная ставке за II квартал и превышает налоговую ставку за I квартал. В этом случае сумма налога за III квартал 2021 года рассчитывается так:

сумма авансового платежа по налогу за I квартал (сумма дохода за 9 месяцев — сумма дохода за I квартал) * налоговая ставка в III квартале /100.

Этот порядок применяется, например, если только в I квартале компания применяла обычную налоговую ставку (6%), а уже со II квартала она выросла до 8%.

Алгоритм расчета

Весь алгоритм расчета, приведенный в письме ФНС, для декларации по УСН за 9 месяцев 2021 года выглядит так:

1. строка 132 разделов 2.1.1 и 2.1.2 (для объекта налогообложения «доходы»).

для стр. 101 = «1»: стр. 132 = стр. 112 х стр. 122 / 100;

для стр. 101 = «2»:

  • если стр. 122 = стр. 120, то стр. 132 = стр. 112 х стр. 122 / 100;
  • если стр. 122 > стр. 121, то стр. 132 = стр. 131 (стр.112 — стр.111) x стр. 122 / 100;
  • если стр. 122 = стр. 121 и стр. 122 > стр. 120, то стр. 132 = стр. 130 (стр.112 — стр.110) x стр. 122 / 100.

2. строка 272 раздела 2.2 (для объекта налогообложения «доходы — расходы»).

для стр. 201 = «1»: стр. 272 = стр. 242 х стр. 262 / 100.

для стр. 201 = «2»:

  • если стр. 262 = стр. 260, то стр. 272 = стр. 242 х стр. 262 / 100;
  • если стр. 262 = стр. 261 и стр. 262 > стр. 260, то стр. 272 = стр. 270 (стр. 242 — стр. 240) x стр. 262 / 100;
  • если стр. 262 > стр. 261, то стр. 272 = стр. 271 (стр. 242 — стр. 241) x стр. 262 / 100.

Алгоритм для декларации по УСН за 2021 год выглядит следующим образом:

1. строка 133 разделов 2.1.1 и 2.1.2 (для объекта налогообложения «доходы»).

для стр. 101 = «1»: стр. 133 = стр. 113 х стр. 123 / 100.

для стр. 101 = «2»:

  • если стр. 123 = стр. 120, то стр. 133 = стр. 113 х стр. 123 / 100;
  • если стр. 123 > стр. 122, то стр. 133 = стр. 132 (стр. 113 — стр. 112) х стр. 123 / 100;
  • если стр. 123 = стр. 122 и стр. 123 > стр. 121, то стр. 133 = стр. 131 (стр. 113 — стр. 111) x стр. 123 / 100;
  • если стр. 123 = стр. 121 и стр. 123 > стр. 120, то стр. 133 = стр. 130 (стр. 113 — стр. 110) x стр. 123 / 100;

2. строка 273 Раздела 2.2 (для объекта налогообложения «доходы — расходы»).

для стр. 201 = «1»: стр. 273 = стр. 243 х стр. 263 / 100.

для стр. 201 = «2»:

  • если стр. 263 = стр. 260, то стр. 273 = стр. 243 х стр. 263 / 100;
  • если стр. 263 > стр. 262, то стр. 273 = стр. 272 (стр. 243 — стр. 242) x стр. 263 / 100;
  • если стр. 263 = стр. 262 и стр. 263> стр.261, то стр. 273 = стр. 271 (стр. 243 — стр. 241) x стр. 263 / 100;
  • если стр. 263 = стр. 261 и стр. 263 > стр.260, то стр. 273 = стр. 270 (стр. 243 — стр. 240) x стр. 263 / 100.

При этом значение строки 131-133 раздела 2.1.1 или 271-273 раздела 2.2 декларации (сумма исчисленного налога или авансового платежа) принимается больше или равным нулю.

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