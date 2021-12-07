Изменения по охране труда с 2022 года

С начала 2021 года в законах по охране труда появилось много нового. В общей сложности, ввели 48 новых правил по охране труда, положение о проведении медицинских осмотров, порядок комплектования аптечек первой помощи и многое другое. Сделали краткий обзор основных изменений, которые надо знать работодателям с 2022 года.

Что изменили в ТК

Ввели понятие оценки профессиональных рисков (статья 218). Методология процедуры оценки профессиональных рисков будет утверждаться отдельным нормативно-правовым актом.

Также введи понятие микротравм (микроповреждений) (статья 226). Методология по расследованию и учету микроповреждений также будет прописана в отдельном НПА.

В новой версии ТК РФ дважды упоминаются единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты (статья 212, 221).

Сами типовые нормы в ближайшее время будут утверждены отдельным нормативно-правовым актом.

Еще в ТК впервые появился кадровый ЭДО.

Для госэкспертизы условий труда появились новые основания — обращения комиссии по расследованию несчастного случая или со стороны организаций, проводящих специальную оценку условий труда (статья. 213).

В расследовании несчастных случаев появился ряд уточнений и дополнений. Об этом скажем отдельно.

Что изменилось по несчастным случаям

Теперь при выявлении сокрытого несчастного случая государственный инспектор труда проводит расследование самостоятельно (привлекается только профсоюзный инспектор и представитель от ФСС) (статья 229.3).

Появилось уточнение по срокам дополнительного расследование, которое проводится в отношении НС, расследованных не ранее чем за 5 лет до дня наступления обстоятельств, влекущих его необходимость (жалоба или свидетельства о нарушении порядка расследования) — ранее «независимо от срока давности несчастного случая» (статья 229.3)

По требованию государственного инспектора, который сам проводит расследование НС, работодатель за счет собственных средств обеспечивает предоставление информации с систем наблюдения и контроля на месте несчастного случая (статья 229.2).

Кроме того, для расследования несчастного случая работодатель еще предоставляет:

транспорт;

средства связи;

средства индивидуальной защиты (статья 229.2).

При отсутствии возможности лично передать акт о НС пострадавшему (или его представителю) в указанные сроки, работодатель должен отправить акт по месту регистрации пострадавшего по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (статья 230).

Чего еще ждать

В соответствии с Федеральным законом 247-ФЗ, все нормативно-правовые акты теперь вступают в силу 2 раза в год: 1 марта и 1 сентября.

Новая редакция Трудового кодекса с изменениями, которые мы разобрали, вступит в силу уже с 1 марта следующего года. А это значит, что у работодателей еще достаточно времени изучить нововведения и подготовиться к ним на своих предприятиях.

Но есть еще ряд готовящихся и не утвержденных документов, которые находятся на стадии оценки и планируются вступлению в силу также в следующем году:

Положение о системе управления охраной труда;

Положение об обучении требованиям охраны труда;

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда»;

Постановление о психиатрическом освидетельствовании работников;

Единые типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ;

Положение о методике оценки уровня профессионального риска;

Приказ по учету микротравм и др.

Так как документы еще не приняты и не утверждены, говорить о конкретных изменениях еще рано, ведь только по обучению в сфере охраны труда на рассмотрение было представлено несколько абсолютно разных проектов. Чтобы нововведения не стали для работодателей большим стрессом, настоятельно рекомендуем держать руку на пульсе уже сейчас и следить за актуальностью нормативных документов, заблаговременно изучая и готовясь к планируемым изменениям.