Почему счета за воду и электроэнергию не вносятся в общую платежку?

— У меня возник спор с управляющей компанией. УК ежемесячно выставляет мне счет, я оплачиваю его через «Сбербанк онлайн». Спустя год выясняется, что я должна оплачивать наличными в кассу счета за воду и электроэнергию. Почему эти суммы не вносятся в ежемесячный счет? Правомерно ли требовать оплату наличными? Как теперь погасить образовавшуюся задолженность, если я о ней даже не знала, — ежемесячно оплачивала то, что мне присылала УК.

Отвечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева:

Как правило, все услуги, которые предоставляются УК, вносятся в единый счет. Но закон не содержит каких-либо четких требований на этот счет, поэтому в вашем договоре с управляющей компанией может быть закреплен особый порядок выставления счета за коммунальные услуги. Тогда квитанции за воду и электроэнергию должны были вам направляться отдельно.

Согласно п. 65 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», потребитель вправе оплачивать коммунальные услуги как наличными средствами, так и безналичными по своему выбору, если иное не установлено договором с УК. Если в вашем договоре с УК указан конкретный способ оплаты коммунальных услуг, вы должны строго его придерживаться, а если нет — не обязаны; можете оплачивать, как вам удобно. Тут все зависит от условий договора с УК, поэтому его стоит внимательно изучить.

Вам также следует ознакомиться с квитанциями, по которым вы оплачивали коммунальные услуги. Там должно быть четко прописано, за что взимается плата. Если в квитанциях указаны вода и электроэнергия, требования УК необоснованны. В таком случае вы можете опираться на эти доказательства и долг должны списать.

Если же в таких квитанциях не будет счета за воду и электроэнергию, стоит направить возражение, что такие счета не выставлялись должным образом. Кроме того, можно пожаловаться на УК, чтобы подобных прецедентов больше не было. Но оплатить счет за воду и свет все равно придется.

Отвечает помощник юриста АСБ «Иутин, Белоусова и Партнеры» Вячеслав Кожанов:

Вам необходимо изучить договор с управляющей компанией на предмет порядка оплаты. Если там не предусмотрено обязательное внесение оплаты за ЖКУ наличными, вы вправе оплачивать коммунальные услуги любым удобным вам способом.

Для подтверждения оплаты вам нужно собрать все чеки и платежные документы за спорный период и предоставить их в УК для подтверждения того, что задолженность отсутствует. Если счета за воду и электроэнергию вы действительно не оплачивали (ни наличными, ни иным способом), так как не получали квитанции, вам необходимо обратиться в УК с заявлением о перерасчете. Вы должны указать, что не получали квитанции об оплате, несмотря на то, что у УК, в соответствии с п. 67 «Правил предоставления коммунальных услуг...», есть обязанность вам их предоставлять не позднее 1 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (если иное не указано в договоре с УК, это необходимо проверить).

Задолженность за воду и электроэнергию погасить все равно придется, однако вы вправе требовать, чтобы УК не производила начисление пени за просрочку оплаты. Также можно обсудить с представителями управляющей компании вопрос предоставления вам рассрочки для погашения данной задолженности.

Если у вас заключен договор с УК, в котором указана ваша обязанность по оплате ЖКУ наличными, вы можете также отказаться от данного договора, направив заявление о его расторжении во внесудебном порядке. С момента расторжения такого договора денежные средства можно будет вносить уже в безналичном порядке.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

Действительно, многие УК формируют единый платежный документ.

Однако есть варианты, когда у УК не заключен прямой договор с региональными операторами, и тогда платежи за электроэнергию и воду вы вносите на счет операторов сами.

Если у вас возникает вопрос о законности того или иного платежа, вы всегда можете обратиться в Госжилинспекцию.

Отвечает юрисконсульт офиса «Бабушкинское» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Александр Лифшиц:

Обязанность оплачивать коммунальные услуги лежит на пользователе согласно ст. 153, 154 ЖК РФ. Если у вас не заключен прямой договор с ресурсоснабжающей организацией (энергосбыт, водоканал), оплата осуществляется управляющей компании, которая самостоятельно рассчитывается с поставщиками.

Поэтому, если вы не оплачивали воду и электроэнергию, вы обязаны погасить возникшую задолженность. При этом можно внести оплату как наличными в кассу, так и безналичным платежом (платежами).

Так как вам ранее не выставлялось требование оплаты коммунальных платежей, требовать неустойки и пени управляющая компания не имеет права.

Таким образом, требование оплатить имеющуюся задолженность законно, но требование именно наличной оплаты закону не соответствует.