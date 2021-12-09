Как назвать свой бизнес правильно?

В статье разберемся, насколько бизнес принадлежит его собственникам, поскольку в судебной практике часто встречаются случаи нарушения создаваемым бизнесом прав ранее зарегистрированного бизнеса. С каждым годом количество исков о запрете использования фирменного наименования, возражений против регистрации товарного знака и взыскании убытков или компенсации за такое использование, становится больше.

Выбор фирменного наименования юрлица

Итак, право на фирменное наименование неразрывно связано с будущей деловой репутацией юрлица. По закону, каждое юрлицо обязано иметь фирменное наименование и имеет исключительное право его использования.

Именно принцип исключительности фирменного наименования должен быть учтен при его выборе.

Этот принцип указывает на необходимость нового и отличного от других названия, чтобы предупредить смешение или тождественности с другими предприятиями, товарными знаками. То есть индивидуализировать конкретное юридическое лицо и сформировать у третьих лиц ассоциацию с ним.

Этому выводу корреспондируют положения статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из этого, можно выделить три важных обстоятельства, совокупное наличие которых может привести к судебным спорам о запрете использования фирменного наименования в отдельных видах деятельности или в целом, взыскании убытков:

фирменное наименование организации и правообладателя сходно до степени смешения, совпадает или тождественно ему;

аналогичная деятельность;

фирменное наименовании компании-правообладателя имеет более раннюю регистрацию, чем название другой организации.

Важно обратить внимание, что только совокупность данных обстоятельств позволяет говорить о нарушении исключительного права на фирменное наименование (решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 декабря 2015 года по делу № А40-187312/2015), отсутствие одного обстоятельства не может указывать на нарушение (решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 04 марта 2014 года по делу № А75-11531/2013).

Есть и другая опасность. Она заключается в возможной схожести или тождественности с ранее зарегистрированным товарным знаком третьего лица. При этом обстоятельства, при которых признается нарушение исключительных прав на ранее зарегистрированный товарный знак, аналогичны ранее зарегистрированным фирменным наименованиям.

Исключение составляют общеизвестные товарные знаки (к примеру, «КАМАЗ»).

К примеру, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (решение от 31 марта 2020 года по делу № А56-95430/2018) рассмотрел иск ООО «ЛИГАЛ АРТ» к АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ». Предметом иска явилось нарушение последним исключительных прав на товарный знак, принадлежащих ООО «ЛИГАЛ АРТ». Установив сходство фирменного наименования АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ» и товарного знака, суд удовлетворил требования ООО «ЛИГАЛ АРТ», запретив использование товарного знака в фирменном наименования, а также взыскал компенсацию за нарушенное право.

Ярким примером нарушения исключительных прав на общеизвестный товарный знак является спор между ПАО «КАМАЗ» и ООО «Камазтранавто» (дело № А05-16170/2017). Хотя ПАО «КАМАЗ» является производителем грузовых автомобилей, а ООО «Камазтранавто» ведет деятельность морского грузового транспорта (основная деятельность), суд удовлетворил требования ПАО «КАМАЗ», запретив ООО «Камазтранавто» использовать фирменное наименование, а также взыскал в пользу ПАО «КАМАЗ» компенсацию в сумме 250 000 рублей.

При выборе названия будущего бизнеса надо самостоятельно, с помощью общедоступных сайтов или с помощью адвоката проверить его на возможность смешения с иными, уже зарегистрированными (используемыми) средствами индивидуализации и товарными знаками, чтобы в дальнейшем избежать совершенно ненужных судебных споров, которые могут возникнуть далеко не сразу, но обязательно приведут к значительным убыткам.

Обязательность регистрации юрлицами и ИП товарного знака

Почему же практикующие юристы считают, что регистрация товарного знака обязательна?

Товарным знаком российский законодатель определяет обозначение, которое служит для индивидуализации товаров и услуг. Иными словами, это обозначение, которое позволяет отличать ваш бизнес от конкурентов.

Широкое распространение, в первую очередь, имеют словесные товарные знаки (написанное с использованием стандартных или фирменных шрифтов слово, фраза и т.д.), изобразительный товарный знак (эмблемы, логотипы), комбинированные товарные знаки (изображения с буквами, словами или фразами), объемные товарные знаки (к примеру, упаковка, бутылки).

По закону, регистрировать свой бренд в качестве товарного знака не является обязательным.

Отказываясь от регистрации бренда в качестве товарного знака и пытаясь сэкономить на такой мелочи, поверьте, вы не можете чувствовать себя защищенными и быть уверенными в том, что завтра ваш бренд не будет принадлежать третьим лицам, а за возможность использования своего же бренда с вас не попросят оплатить некоторую денежную сумму.

Допустим, вы компания (или индивидуальный предприниматель), которая вложила немало материальных ресурсов и сил в развитие своего бренда, продвижение его на рынке товаров или услуг, разработке фирменных стилей и т.д., но не зарегистрировала товарный знак. В итоге ваша компания узнаваема среди потребителей, привлекательна для инвесторов, пользуется большим авторитетом и вызывает доверие к продукции или оказываемым услугам.

В какой-то момент компании приходит претензия или судебное уведомление о рассмотрении дела о запрете использования узнаваемого и принадлежащего только ей бренда.

Что это значит?

Это значит, что конкуренты или лица, которые намеренно ищут незарегистрированные, но известные бренды, а потом регистрируют товарные знаки на свои организации, решили на вас заработать, а возможно, при определенной огласке, подпортить деловую репутацию.

Судебная практика

Одним из подтверждений возможности такого развития событий с незарегистрированным брендом и, по моему мнению, противоправных действий является дело № А40-12627/2019. Предлагаю рассмотреть его подробно.

ИП Оленев Е.Н. обратился с иском к ЗАО «Юнидент» о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «SIGER» по свидетельству РФ № 661144, в том числе в сети интернет, доменном имени «siger-pro.ru», а также попросил компенсацию за такие нарушения в сумме 5 000 000 рублей.

Кто такие ЗАО «Юнидент»? ЗАО «Юнидент» является единственным российским представителем стоматологического гиганта Zhuhai Siger Medical Equipment Co., товарный знак которого не зарегистрирован (на момент рассмотрения спора) на территории Российской Федерации. Однако компания длительное время существует и ведет деятельность на мировом рынке.

Предприниматель зарегистрировал, как указано выше, товарный знак на свое имя и решил заработать за счет длительной деятельности и известности Zhuhai Siger Medical Equipment Co.

Арбитражный суд города Москвы согласился с предпринимателем и удовлетворил иск, запретив использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «SIGER» по свидетельству РФ № 661144, в частности использовать слово «SIGER», в том числе на интернет сайте, снизив сумму компенсации до 500 000 рублей.

Не согласился с выводами АС города Москвы вышестоящий суд (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2019 года), указав, дословно: «Истец на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака знал о том, что на территории России для медицинских товаров используется широко известное обозначение SIGER, которое принадлежит китайской компании Zhuhai Siger Medical Equipment Co. Целью правообладателя не является индивидуализация товаров и собственной хозяйственной деятельности. Единственной целью истца является предъявление претензий добросовестным участникам рынка, что действия истца по регистрации товарного знака и предъявлении претензий к ответчику являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции».

Из сказанного следует, что при регистрации своего бренда, особенно узнаваемого, в качестве товарного знака компания или индивидуальный предприниматель в будущем гарантирует себе безопасность для будущих или уже вложенных денег в его развитие, получает государственную защиту.

Отвечая на свой же вопрос об обязательности регистрации бренда в качестве товарного знака, хочу обратить внимание на ряд преимуществ.

1. Уверенность в том, что «завтра» вам не запретят использовать бренд, фирменное наименование.

2. Никто не предъявит вам иск о взыскании компенсации.

3. Никто не принесет вам убытков от недобросовестных и безосновательных обращениях в суд.

4. Никто не сможет выпускать аналогичную продукцию или оказывать аналогичные услуги.

5. Можно продавать франшизу.

6. Во внесудебном и судебном порядке можно получать компенсации от нарушителей.

Помните, что деловая репутация и узнаваемость приобретается годами. Потребитель и бизнес, когда ваша организация ему становятся известны, привык видеть определенный товар или получать услугу именно под тем брендом, к которому сложилось доверие и уверенность в качестве. Отсутствие зарегистрированного бренда в качестве товарного знака может привести к убыткам, затратам на судебные споры и длительное доказывание своей правоты.