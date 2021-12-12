Пять актуальных ответов ФНС на вопросы по патенту

Что случилось

ФНС опубликовала письмо с ответами на пять вопросов по патентной системе налогообложения. Оно может пригодиться предпринимателям, собирающимся переходить на ПСН с 2022 года.

Письмо ФНС от 26.11.2021 № СД-4-3/16553@

Расскажем подробно, что же пишут налоговики.

Про изменения в региональном законе

Ведь заявление на будущий год могли подать заранее, а публикация нового закона на 2022 год могла быть вплоть до 30 ноября 2021 года.

Поясним, причем тут 30 ноября. Согласно пункту 1 статьи 5 НК, законы вступают в силу не ранее, чем через один месяц со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Т.е если закон опубликуют в декабре, он не сможет вступить в силу с 1 января 2022 года и начнет действовать только с 1 января 2023 года. Ведь по умолчанию налоговый период по ПСН календарный год (исключение было в 2021 году, когда налоговым периодом был месяц).

Так вот что ответили налоговики. Инспекция при выдаче патента рассчитывает сумму налога по нему исходя из действующего на момент начала действия такого патента размера ПВГД (потенциально возможный годовой доход). Т.е. если на дату выдачи патента новый закон еще не опубликован, то его посчитают по-старому.

После официальной публикации закона патенты пересчитают с учетом нового размера ПВГД.

Если же ИП подал заявление уже после вступления в силу нового закона, то ему сразу посчитают по-новому.

Поэтому если ИП рассчитывал получить патент по старому размеру ПВГД, подав заранее заявление на получение патента, его придется огорчить — ему все равно пересчитают стоимость по новому закону.

В письме приведены два примера:

Пример 1

ИП подал заявление на получение патента 10.11.2021 на период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Налоговый орган выдал ИП патент на право применения ПСН 15.11.2021.

При этом 29.11.2021 принят закон субъекта Российской Федерации, в котором размер ПВГД на следующий календарный год по виду деятельности, в отношении которого ИП получил патент, изменился.

Таким образом, налоговый орган должен пересчитать сумму налога по патенту с учетом нового размера ПВГД и выдать или направить новый патент ИП. Такой патент рекомендуется направить до даты начала его действия.

При этом в случае, если ИП подал заявление на получение патента, действие которого начинается в следующем календарном году, и в субъекте Российской Федерации принят, но не вступил в силу закон, устанавливающий размер ПВГД на следующий календарный год, налоговый орган рассчитывает стоимость патента исходя из размера ПВГД, установленного не вступившим в силу законом субъекта Российской Федерации.

Пример 2

ИП подал заявление на получение патента 20.12.2021 на период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

При этом 15.11.2021 принят закон субъекта Российской Федерации, по которому размер ПВГД на следующий календарный год по виду деятельности, в отношении которого ИП подал заявление на получение патента, изменился.

В этой связи налоговый орган рассчитывает сумму налога по патенту исходя из размера ПВГД, который будет действовать на момент начала действия такого патента.

Про уменьшение стоимости патента

. И этот закон имеет обратную силу. Что будет с уже выданным патентом?

В отличие от законов, повышающих налоги, законы, уменьшающие налоги, могут иметь обратную силу.

ФНС отвечает, что в таком случаеи направить его с уточненной суммой налога.

Пример

ИП получил патент на право применения ПСН. Патент действует с 01.01.2021 по 31.12.2021.

При этом законом субъекта Российской Федерации от 01.07.2021 уменьшен размер ПВГД. В законе предусмотрено, что его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

В данной ситуации налоговый орган пересчитывает сумму налога по данному патенту с учетом нового размера ПВГД, установленного законом субъекта Российской Федерации.

Такие правила действуют и в 2022 году.

Про увеличение стоимости

Тут ФНС умывает руки и пишет, что признание закона не соответствующим НК осуществляется в судебном порядке. А до такого признания закон подлежит применению.

Иными словами, налоговая инспекция будет считать патенты по закону, который по сути не соответствует НК до тех пор, пока этот закон не отменит суд.

Про отказ от патента

Ответ короткий, но положительный:

«ИП, получивший патент, вправе до даты начала действия данного патента (до даты постановки на учет) принять решение об отказе от указанного патента, уведомив об этом налоговый орган в произвольной форме»

Про исключение вида деятельности по ПСН из закона

Пятый вопрос самый непростой.Ведь виды деятельности, по которым применяется ПСН, устанавливают региональные власти.

ФНС в письме еще раз напоминает, что законы вступают в силу через месяц после публикации и не ранее нового налогового периода. Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Т.е. если, например, в 2021 году законом субъекта РФ изменяется перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, то, действие которых по исключенным видам деятельности уже началось,, указанного в таких патентах.

Пример 1

ИП подал заявление на получение патента 15.01.2021 по определенному виду предпринимательской деятельности со сроком действия с 01.02.2021 по 31.08.2021.

Налоговый орган выдал патент на право применения ПСН 19.01.2021.

При этом 01.04.2021 законом субъекта Российской Федерации данный вид деятельности исключен из перечня видов деятельности, в отношении которых применяется ПСН.

Поскольку на момент вступления в силу закона субъекта Российской Федерации действие патента уже началось, ИП вправе осуществлять указанную в патенте деятельность в рамках ПСН до окончания действия такого патента.

Пример 2

ИП подал заявление на получение патента 18.01.2021 по определенному виду предпринимательской деятельности со сроком действия с 01.03.2021 по 31.08.2021.

При этом с 01.02.2021 вступает в силу закон субъекта Российской Федерации, по которому указанный ИП вид деятельности исключен из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН.

В этой связи налоговый орган отказывает ИП в выдаче патента в связи с несоответствием в заявлении на получение патента вида предпринимательской деятельности перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 346.43 Кодекса введена ПСН (подпункт 1 пункта 4 статьи 346.45 Кодекса).

Заметим, что ФНС не пояснила самый важный вопрос — как быть с годовыми патентами в 2021 году. Ведь по букве НК, налоговый период по таким патентам в 2021 году — месяц. Никаких пояснений по этому вопросу налоговая служба не дает уже год, а в примерах приводит патенты со сроком действия менее года.