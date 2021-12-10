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Как перейти на ЕСХН и какие будут преимущества

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Рубрика ЕСХН
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Переход на ЕСХН — процедура несложная, однако сделать это могут не все коммерсанты и не во всех случаях. Обо всех нюансах перехода на ЕСХН вы узнаете из нашего материала.

Как перейти на ЕСХН?

Если с 2022 года у организации или ИП возникло желание перейти на ЕСХН, необходимо:

  • проверить, все ли дающие право на применение ЕСХН критерии выполнены;
  • сообщить налоговикам о своем намерении применять этот спецрежим;
  • начать применять ЕСХН.
Каждый из указанных этапов имеет свои нюансы, которые будут нами рассмотрены далее.

Проверка критериев соответствия

Переход на ЕСХН возможен для:

  • фирм и ИП;
  • сельхозпотребкооперативов (требования к ним устанавливаются законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ о сельхозкооперации);
  • крестьянских (фермерских) хозяйств,
если они сельхозпродукцию:

  • производят;
  • перерабатывают;
  • реализуют.
И при этом доля дохода от реализации произведенной ими сельхозпродукции (включая первичную переработку) в общей сумме доходов составляет не менее 70%.

В случае если сельхозпроизводитель занимается рыбой (вылавливает, выращивает или перерабатывает ее), вдобавок к вышеуказанным критериям ему необходимо проверить единовременное выполнение специальных условий.

Так, на ЕСХН могут перейти:

  • рыбохозяйственные фирмы и ИП;
  • отечественные градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные компании, если численность работающих и проживающих с ними членов семей составляет не менее половины населения такого населенного пункта;
  • рыболовецкие артели (колхозы) и сельхозкооперативы.
Указанные категории «рыбаков, рыбозаводчиков и рыбопереработчиков» могут осуществить переход на ЕСХН, если будут:

  • немногочисленными (средняя численность работников не более 300 человек в год);
  • использовать для рыболовства собственные или зафрахтованные суда промыслового флота;
  • иметь минимально допустимую долю дохода от реализации улова и (или) произведенной собственными силами рыбной продукции (или иной продукции из водных биоресурсов) в общем доходе — 70%.
Если все критерии выполнены, переход на ЕСХН возможен.

Извещение налоговиков

Пожелавшие перейти на ЕСХН лица, в отношении которых все вышеуказанные критерии выполняются, уведомляют налоговиков:

  • фирмы — по месту нахождения;
  • ИП — по месту жительства.
Форма уведомления о переходе на ЕСХН утверждена приказом Минфина России от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@. Выглядит она так:

Уведомление о переходе на ЕСХН

В уведомлении указывается информация:

  • идентифицирующая налогоплательщика (наименование, ИНН, КПП);
  • детализирующая дату перехода на ЕСХН;
  • уточняющая критерии (данные о доле дохода от реализации сельхозпродукции);
  • заверяющая указанные данные (подпись ответственного лица и дата оформления уведомления).
Важный нюанс — предельная календарная граница, до истечения которой фирме или ИП необходимо подать уведомление:

  • не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего году перехода на ЕСХН, если коммерсант ранее применял иной режим налогообложения;
  • в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе — для только что созданных фирм и ИП.
Для перехода на ЕСХН с 2022 года подать уведомление необходимо до 10 января 2022 года включительно, так как период с 31 декабря по 9 января состоит из выходных дней.

Начало применения ЕСХН

Применять ЕСХН производители начинают:

  • с 1 января года, следующего за годом, в котором ими достигнуто соблюдение всех необходимых критериев применения данного спецрежима и уведомлены налоговики;
  • с момента начала коммерческой деятельности, если уведомление о начале ЕСХН подано в установленные НК РФ сроки (для начинающих сельхозтоваропроизводителей).
Если с/х производитель забыл уведомить налоговую о переходе (начале применения) на ЕСХН или не успел этого сделать в установленные НК РФ сроки, он не считается налогоплательщиком ЕСХН.

Такая «забывчивость» оборачивается необходимостью применять прежний режим налогообложения, не имея права до следующего года претендовать на ЕСХН.

В чем заключаются преимущества перехода на ЕСХН?

Переход на ЕСХН предоставляет коммерсантам возможность:

  • снизить налоговую нагрузку за счет замены единым налогом налогов на прибыль — для организаций (за некоторым исключением), НДФЛ — для ИП (также за определенными исключениями), на имущество (кроме налога по кадастровой стоимости), а также за счет получения освобождения от НДС на более выгодных, чем при ОСН, условиях;
  • быстрее (по сравнению с ОСН) списывать стоимость основных средств;
  • сократить издержки на ведение налоговых регистров;
  • отчитываться раз в год и платить налог два раза в год и др.
При этом преимущества ЕСХН необходимо оценивать вместе с недостатками: ограниченным по сравнению с ОСН перечнем расходов, жесткими условиями перехода на спецрежим и дальнейшей работы на нем и др.

Итоги

Перейти на ЕСХН может любой сельхозтоваропроизводитель, выполнивший все предусмотренные Налоговым кодексом условия и вовремя сообщивший налоговикам о желании применять данный спецрежим.

При переходе на ЕСХН предпринимателю необходимо оценить все его преимущества и недостатки.

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