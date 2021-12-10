Как перейти на ЕСХН и какие будут преимущества

Переход на ЕСХН — процедура несложная, однако сделать это могут не все коммерсанты и не во всех случаях. Обо всех нюансах перехода на ЕСХН вы узнаете из нашего материала.
Как перейти на ЕСХН?Если с 2022 года у организации или ИП возникло желание перейти на ЕСХН, необходимо:
- проверить, все ли дающие право на применение ЕСХН критерии выполнены;
- сообщить налоговикам о своем намерении применять этот спецрежим;
- начать применять ЕСХН.
Проверка критериев соответствияПереход на ЕСХН возможен для:
- фирм и ИП;
- сельхозпотребкооперативов (требования к ним устанавливаются законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ о сельхозкооперации);
- крестьянских (фермерских) хозяйств,
- производят;
- перерабатывают;
- реализуют.
В случае если сельхозпроизводитель занимается рыбой (вылавливает, выращивает или перерабатывает ее), вдобавок к вышеуказанным критериям ему необходимо проверить единовременное выполнение специальных условий.Так, на ЕСХН могут перейти:
- рыбохозяйственные фирмы и ИП;
- отечественные градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные компании, если численность работающих и проживающих с ними членов семей составляет не менее половины населения такого населенного пункта;
- рыболовецкие артели (колхозы) и сельхозкооперативы.
- немногочисленными (средняя численность работников не более 300 человек в год);
- использовать для рыболовства собственные или зафрахтованные суда промыслового флота;
- иметь минимально допустимую долю дохода от реализации улова и (или) произведенной собственными силами рыбной продукции (или иной продукции из водных биоресурсов) в общем доходе — 70%.
Если все критерии выполнены, переход на ЕСХН возможен.
Извещение налоговиковПожелавшие перейти на ЕСХН лица, в отношении которых все вышеуказанные критерии выполняются, уведомляют налоговиков:
- фирмы — по месту нахождения;
- ИП — по месту жительства.
В уведомлении указывается информация:
- идентифицирующая налогоплательщика (наименование, ИНН, КПП);
- детализирующая дату перехода на ЕСХН;
- уточняющая критерии (данные о доле дохода от реализации сельхозпродукции);
- заверяющая указанные данные (подпись ответственного лица и дата оформления уведомления).
- не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего году перехода на ЕСХН, если коммерсант ранее применял иной режим налогообложения;
- в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе — для только что созданных фирм и ИП.
Для перехода на ЕСХН с 2022 года подать уведомление необходимо до 10 января 2022 года включительно, так как период с 31 декабря по 9 января состоит из выходных дней.
Начало применения ЕСХНПрименять ЕСХН производители начинают:
- с 1 января года, следующего за годом, в котором ими достигнуто соблюдение всех необходимых критериев применения данного спецрежима и уведомлены налоговики;
- с момента начала коммерческой деятельности, если уведомление о начале ЕСХН подано в установленные НК РФ сроки (для начинающих сельхозтоваропроизводителей).
Если с/х производитель забыл уведомить налоговую о переходе (начале применения) на ЕСХН или не успел этого сделать в установленные НК РФ сроки, он не считается налогоплательщиком ЕСХН.Такая «забывчивость» оборачивается необходимостью применять прежний режим налогообложения, не имея права до следующего года претендовать на ЕСХН.
В чем заключаются преимущества перехода на ЕСХН?Переход на ЕСХН предоставляет коммерсантам возможность:
- снизить налоговую нагрузку за счет замены единым налогом налогов на прибыль — для организаций (за некоторым исключением), НДФЛ — для ИП (также за определенными исключениями), на имущество (кроме налога по кадастровой стоимости), а также за счет получения освобождения от НДС на более выгодных, чем при ОСН, условиях;
- быстрее (по сравнению с ОСН) списывать стоимость основных средств;
- сократить издержки на ведение налоговых регистров;
- отчитываться раз в год и платить налог два раза в год и др.
При этом преимущества ЕСХН необходимо оценивать вместе с недостатками: ограниченным по сравнению с ОСН перечнем расходов, жесткими условиями перехода на спецрежим и дальнейшей работы на нем и др.
ИтогиПерейти на ЕСХН может любой сельхозтоваропроизводитель, выполнивший все предусмотренные Налоговым кодексом условия и вовремя сообщивший налоговикам о желании применять данный спецрежим.
При переходе на ЕСХН предпринимателю необходимо оценить все его преимущества и недостатки.
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