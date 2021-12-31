Онлайн-кассы в 2022 году: кто освобожден, какие штрафы

До 1 июля 2021 года была отсрочка по применению онлайн-касс для ИП без наемных работников по трудовым договорам, работающим в сфере услуг или продающим товары собственного производства. Теперь отсрочки нет. Получается, что все компании и ИП, которые торгуют или оказывают услуги, в 2022 году должны иметь ККТ. Но есть исключения? Все же есть.

Кому не нужна касса в 2022 году

В законе 54-ФЗ перечислены ситуации, когда ККТ не нужна:

торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа;

разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с рук, из ручных тележек, корзин и иных специальных приспособлений для демонстрации, удобства переноски и продажи товаров, в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту воздушных судов;

торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;

деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях;

расчеты с агентом.

На розничных рынках и ярмарках можно торговать с открытых прилавков без применения кассы. Имеются в виду необустроенные торговые места, на которых нельзя хранить товар.

Но есть перечень непродовольственных товаров, которые можно продавать только с ККТ. В этот перечень, в частности, входят ковры, кожаные вещи, одежда (кроме белья и носков), мебель, пластмассовые изделия и т.д.

Если бизнесмен торгует в ларьке, палатке, магазине, где он может хранить свой товар, то для него освобождения нет. Он должен применять ККТ.

Но и эту норму в законе 54-ФЗ перепишут. В Госдуму внесли правительственный законопроект. И при торговле на розничных рынках обяжут применять ККТ.

ККТ при ПСН

ИП на ПСН может не применять онлайн-КТТ, а вместо этого выдавать товарный чек (п. 2.1 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ). Но это не касается следующих видов деятельности на патенте:

парикмахерские и косметические услуги;

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;

техническое обслуживание и ремонт авто- и мототранспортных средств, машин и оборудования;

оказание автотранспортных услуг;

ветеринарные услуги;

проведение занятий по физической культуре и спорту;

оказание услуг по перевозке водным транспортом;

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

занятие медицинской или фармацевтической деятельностью;

услуги по прокату;

розничная торговля, услуги общественного питания;

производство молочной продукции;

товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

То есть если ИП применяет патент на этих видах деятельности и даже если у него нет работников, онлайн-касса нужна.

Регистрация ККТ в 2022 году

Заявление о регистрации ККТ надо будет заполнять по новой форме.

С 1 марта 2022 года убудут применяться новые бланки по учету ККТ (см. приказ ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@):

заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники;

заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета;

карточка регистрации контрольно-кассовой техники;

карточка о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета.

В заявлении появилась новая строка 120 «ККТ используется при осуществлении расчетов за товары, маркированные средствами идентификации».

Штрафы за онлайн-кассы

Ответственность за нарушение работы с кассой установлена ст. 14.5 КоАП РФ:

кассы нет или ее не используют — от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;

повторное неприменение кассового аппарата — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

ККТ неисправна или не зарегистрирована — от 1,5 до 3 тыс. рублей;

не выдают чек — штраф 2 тыс. рублей или предупреждение.

Отдельно по ч. 4 ст. 14.5 КоАП оштрафуют за ошибки в чеках. Размер штрафа для кассира составляет от 1 500 до 3 000 рублей, а для организации — от 5 000 до 10 000 рублей.

Самые распространенные ошибки в чеках, за которые ФНС штрафует предпринимателей: