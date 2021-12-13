Что надо знать про график документооборота для учетной политики в 2022 году: важные нюансы

Зачем нужен
Чтобы прояснить всю важность графика документооборота к учетной политике, обратимся к советскому Положению о документах и документообороте в бухгалтерском учете. Оно принято Минфином СССР в 1983 году и до сих пор продолжает действовать.
Пока не будет принят соответствующий общегосударственный бухгалтерский стандарт, в отношении образца графика документооборота для учетной политики нужно руководствоваться советскими правилами.
Документооборот как таковой включает следующие действия с «первичкой»:
- создание;
- получение от контрагентов и др.;
- принятие к учету;
- обработку;
- передачу в архив.
Все эти действия должен определять график документооборота к учетной политике. Как правило, его составлением занимается главный бухгалтер. А вводит в действие — распоряжение главы компании.
График можно утвердить как приложение к учетной политике либо отдельный акт, на который дать отсылку в политике.
В первую очередь, толковый образец графика документооборота для учетной политики нужен отделам, которые занимаются финансами предприятия, заработной платой, кадровыми вопросами, бухгалтерией, снабжением, логистикой, а также подотчетным лицам.
Соответствующие люди должны создавать и отправлять (передавать) документы согласно графику. Поэтому каждого исполнителя желательно снабдить выпиской из графика документооборота к учетной политике. А в ней перечислить:
- документы по его компетенции;
- сроки;
- отделы и службы, через которые должен пройти документ.
Естественно, тот, создал и подписал документ, тот и отвечает за:
- соблюдение графика;
- оперативное и правильное создание документов;
- передачу документов вовремя в бухгалтерию;
- их правдивость.
Обычно общий мониторинг исполнения графика документооборота к учетной политике лежит на главбухе.
Принципы составления
Самая главная задача графика документооборота к учетной политике — создать эффективный документооборот. То есть:
- оптимальное количество отделов и лиц, через которых будет проходить первичный документ;
- минимальный и максимальный период нахождения документа в отделе.
Выполнение этой задачи позволит бухгалтерии лучше контролировать внутренние процессы в компании.
Компании нужно понять, какие документы исходят обычно от нее, а какие поступают извне. Кто их составляет и на основе чего. Число копий — тоже немаловажный фактор. Также важно, кто проверяет документы и дает им дальнейший ход.
Как выглядит образец график документооборота для учетной политики, принципиального значения не имеет. Это может быть и таблица, и схема, и даже рисунок. Главное, чтобы он охватывал четыре основные стадии для любого документа:
- создание;
- проверка;
- обработка, занесение в базу;
- передача в архив.
Как оформить
Советский Минфин предлагает для каждого типа первичного учетного документа заводить своего рода карточку. Тогда образец графика документооборота для учетной политики будет выглядеть так:
Однако образец 2022 года должен максимально отражать технические и иные возможности.
Во вложении можно скачать образец графика документооборота для учетной политики в отношении бухгалтерии.
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