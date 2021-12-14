На что бухгалтеру обратить внимание в договоре услуг

Каждая буква в договоре стоит денег. И это деньги налогоплательщиков, которые они платят, в том числе и за свои ошибки в договорах, которые заметила налоговая служба. Сегодня будем разбираться с договором оказания услуг — ведь он пользуется особым вниманием налоговиков.

Почему налоговики обращают пристальное внимание на договоры услуг

Во-первых, это очень распространенный договор. К тому же разнообразных услуг много, рынок все время порождает новые виды услуг, о которых еще вчера мы не знали. А все новое и непонятное всегда вызывает интерес.

Кроме того, как правило, результат услуг неосязаем, то есть не имеет вещественного содержания. Из этого следует вопрос в экономической оправданности и соответствующей документальной подверженности произведенных расходов на эти услуги.

И наконец, этот вид договоров частенько использовался в схемах по уходу от налогов в качестве фиктивных операций, и налоговые органы хорошо это знают.

Субъектный состав участников договора

Сторонами договора возмездного оказания услуг являются исполнитель и заказчик. Это могут быть как физические, так и юридические лица, если иное не предусмотрено законом или не вытекает из характера услуги.

В субъектном составе участников договора уже кроются налоговые риски. Особенно они велики у заказчика, так как он несет расходы. Если заказчик услуги является юридическим лицом или ИП, а исполнитель физическим лицом, то заказчик становится еще и налоговым агентом: он должен удержать и перечислить налоги и взносы за физическое лицо.

Кроме того, необходимо знать о возможной переквалификации договора услуг с таким субъектным составом в трудовой договор. Чтобы этого не произошло, в договоре услуг не должно быть упомянуто определений свойственных Трудовому кодексу, таких как:

рабочее время;

отпуск;

командировки;

больничный;

перерыв;

правила внутреннего распорядка и т.д.

По договору заказчик должен получить определенный результат, а не трудовую функцию.

Исполнитель может быть физическим лицом и при этом применять налог на профессиональный доход, тогда заказчик не будет выступать налоговым агентом, так как все свои налоги самозанятый должен уплатить сам. Но заказчик неожиданно может стать налоговым агентом, если в течение срока действия договора исполнитель перестанет применять налог на профессиональный доход и снимется с учета, а сделать это можно буквально в два клика. И этот риск также нужно предусмотреть в договоре.

Если исполнитель — ИП или юридическое лицо, то свои налоги он платит самостоятельно, но заказчик должен убедиться, что исполнитель обладает соответствующими трудовыми ресурсами для оказания услуг и проверить исполнителя, как минимум с помощью общедоступных ресурсов (сайт ФНС, например).

Например, вы заказываете клининговые услуги по уборке бизнес-центра, проверяете компанию, предлагающую такие услуги на общедоступных сервисах проверки контрагентов и видите среднесписочную численность сотрудников — 1 человек. Возникает справедливый вопрос: а кто, собственно, убирать будет, директор, который один в этой компании и числится? Не удивляйтесь, что такой же вопрос задаст вам и налоговая. Поэтому поинтересуйтесь у своего контрагента заранее, кто будет исполнять договор? Сейчас это важно, так как одним из условий применения вычетов и расходов в ст. 54.1 НК РФ указано, что обязательство должно быть исполнено лицом, указанным в договоре и (или) лицом которому обязательство передано по договору. И если ваш контрагент не может или не хочет раскрыть, кто будет этот договор исполнять, то лучше с таким контрагентом не связываться.

Нельзя забывать, что по услугам есть особенность, изложенная в ст. 780 ГК РФ. Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Таким образом, если в договоре не указано, что исполнитель может привлекать для оказания услуг третьих лиц, то оказать услуги должна сторона договора.

Если вы приобретаете услуги иностранной компании, не состоящей на учете в РФ в качестве налогоплательщика и местом реализации услуг является РФ, ваша организация или ИП скорее всего будет выступать в качестве налогового агента, и должна будет удержать и перечислить налог в бюджет РФ. В этом случае необходимо изучить соглашение для того. чтобы избежать двойного налогообложения с соответствующей страной, и об удерживаемом налоге указать в договоре.

Кроме того, при заключении договора на оказание услуг с иностранным контрагентом необходимо получить документы, подтверждающие его налоговый статус.

Единственным документом, достоверно подтверждающим статус лица как имеющего постоянное местопребывание в иностранном государстве в целях налогообложения, является соответствующая справка (подтверждение, выписка), составленная налоговыми или финансовыми властями иностранного государства.

Отдельные виды услуг могут выполняться только на основании лицензии (например, медицинская деятельность). Поэтому необходимо проверить есть ли у вашего контрагента лицензия, сведения о лицензиях указываются в ЕГРЮЛ, если вы закажите выписку на сайте ФНС, там вы увидите информацию о лицензиях. Договор, заключенный исполнителем, не имеющим соответствующей лицензии, при условиях, предусмотренных п.3 ст.23 и ст.173 ГК РФ, может быть признан судом недействительным. соответственно вам могут снять расходы и вычеты по такому договору.

Предмет договора

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание, это предмет договора. Его лучше всего скопировать из ст. 779 ГК РФ.

В ст.779 ГК РФ установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется их оплатить. Это правовое определение услуг.

Очень желательно, чтобы у вас совпадало название договора и предмет договора и все это еще и подкреплялось экономическим содержанием сделки. Так как суды рассматривают договор исходя из экономического содержания, а не юридической формы, поэтому здорово, когда у вас содержание соответствует форме, иначе рискуете столкнуться с непредсказуемыми налоговыми последствиями.

Однако при конкретизации предмета договора услуг целесообразно использовать в тексте дословную терминологию НК РФ, а также максимально детализировать предмет договора, это поможет отстоять расходы в случае спорных ситуаций. Например, если организации необходимо заказать рекламные услуги в виде печати буклетов или флаеров, то в договоре желательно указать:

«Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по изготовлению рекламных каталогов/брошюр, содержащих информацию о реализуемых Заказчиком товарах и о самом Заказчике, а заказчик обязуется их оплатить».

Потому что абз. 4 п. 4 ст. 264 НК РФ регулирующий расходы по налогу на прибыль не содержит таких понятий как буклет или флаер, а содержит понятие каталоги или рекламные брошюры. И если вы укажете в договоре рекламные буклеты или флаеры, то попадете под ограничение расходов на рекламу (1% от выручки), установленное абз.5 п.4 ст.264 НК РФ. Вы можете отметить, что есть письма Минфина и судебная практика, позволяющая налогоплательщику учесть рекламные расходы по печати листовок и флаеров без ограничений, но если у вас нет цели получать опыт в спорах с налоговым органом, то лучше придерживаться формулировок НК РФ.

Максимально детализируйте предмет договора возмездного оказания услуг. Услуги должны быть достаточно подробно перечислены либо в самом договоре, либо в приложении к договору. Зачем это делать, ведь краткость сестра таланта? Конечно это так, но только не в договоре. Там все должно быть четко расписано. Потому что результат услуг, как правило, не имеет вещественного содержания и, если вы напишите в договоре юридические услуги, непонятно в чем они заключаются. Все что непонятно, привлекает излишнее внимание налоговиков.

Поэтому в договоре юридических услуг лучше указать: подготовка искового заявления, участие представителя в судебных заседаниях по делу, подготовка процессуальных документов по делу, ознакомление с материалами дела в суде и т.п.

Деловая цель

При изложении предмета договора необходимо не забыть про деловую цель. Согласно ст. 54.1 НК РФ основной целью совершения сделки не должна быть неуплата налога. Цель сделки должна определять вашим бизнесом и его потребностями. Так если вы в предмете договора укажете услуги по налоговому администрированию — ждите внимания налогового органа и готовьтесь давать пояснения кто вам что администрирует. И это совсем не шутка, мне на практике встречался договор с такой формулировкой.

Если у вас целый юридический отдел или хотя бы один юрист в штате и при этом вы заключаете договор юридических услуг с фирмой, необходимо обосновать расходы. Как это сделать?

Внутренними документами: вполне подойдет служебная записка начальника юридического отдела, о том, что в его подчинении отсутствуют специалисты, в сфере предположим интеллектуальной собственности, и поэтому необходимо привлечение сторонних специалистов для ведения судебного дела по интеллектуальным правам. На этой служебной записке должна быть резолюция директора: «найти соответствующих специалистов, согласовать стоимость услуг и предложить руководителю на выбор». Этот внутренний документ необходимо зарегистрировать и сохранить в архиве организации.

Существенные условия

Существенные условия — это те условия, без которых договор считается незаключенным. К таким условиям относятся:

предмет договора;

сроки оказания услуг;

условия, которые названы в законе или иных правовых актах, как существенные или необходимые для договоров данного вида.

Обратите на них особое внимание. Так как если договор не заключен, то расходы ваши фиктивные.

Цена договора

Цена не является существенным условием договора услуг. Но как же без цены посчитать налоги? Никак, поэтому внимательно обратимся к этому разделу. Вы должны проследить соразмерность стоимости оказанных услуг их объему, качеству и трудозатратам. Дело в том, что как уже говорилось выше, договор услуг слишком часто использовался в схемах по оптимизации налогов, поэтому налоговый орган обратит внимание на рыночность цен, особенно если услуги вам оказывают взаимозависимые лица и для этого совсем не обязательно, чтобы сделки подпадали под признаки контролируемых изложенных в гл. 14.4. НК РФ.

Несмотря на то, что налоговое законодательство не содержит требования о выделении суммы НДС в тексте договора в отдельную позицию, тем не менее лучше не забывать указывать в том числе и сумму налога, если оказываемые услуги подлежат обложению НДС. Неприемлема фраза «в том числе НДС» без указания суммы налога. Если операции по реализации услуг освобождаются от налогообложения, то в тексте договора целесообразно сделать оговорку: «НДС не облагаются» и указать причину. Например, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В этой статье изложены далеко не все налоговые аспекты договора услуг, но указаны те основные моменты, на которые обязательно стоит обратить внимание юристу и бухгалтеру при работе с таким договором. А, как известно, кто предупрежден, тот вооружен. И вы уже не сделаете тех ошибок, за которые налогоплательщики заплатили большую цену.