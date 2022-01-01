ЭЦП в 2022 году: вопросы, на которые надо знать ответы бухгалтерам и директорам

Что случилось

С 2021 года изменятся правила выдачи электронных подписей. Выдавать их будет ФНС и Центробанк (кредитным организациям).

Читайте дайджест вопросов-ответов про электронные подписи, которые ответила ФНС на своем сайте.

Этот материал написан для рубрики «Разборы», в который имеют доступ только подписчики. Но мы открыли эту статью для всех, потому что тема очень важна. Подписывайтесь на «Разборы». В месяц там выходит 35 материалов про изменения в законах, важные для бухгалтера.

Кому и где получать электронную подпись с 2022 года?

Физическому лицу (в том числе действующему от имени организации по доверенности) можно получить электронную подпись физического лица

Руководителю организации (лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности) можно получить электронную подпись юридического лица в Удостоверяющем центре ФНС.

Индивидуальному предпринимателю можно получить электронную подпись индивидуального предпринимателя в Удостоверяющем центре ФНС.

Нотариус получает электронную подпись нотариуса в Удостоверяющем центре ФНС.

Бюджетным организациям можно получить электронную подпись должностных лиц государственных органов в Удостоверяющем центре Федерального Казначейства.

Кредитным организациям, операторам платежных систем, некредитным финансовым организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим поднадзорные ЦБ виды деятельности, можно получить электронную подпись юридического лица в Удостоверяющем центре Центробанка.

Сколько будет действовать такая КЭП?

В течение какого времени будет действовать квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная Удостоверяющим центром, который прошел аккредитацию после 01.07.2021?

Если квалифицированная электронная подпись была выдана Удостоверяющим центром, прошедшим аккредитацию по правилам, установленным Федеральным законом № 63-ФЗ, после 01.07.2021, то такая КЭП действует до окончания срока действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).

Какие существуют доверенные лица Удостоверяющего центра ФНС?

Удостоверяющий центр ФНСполномочиями по приему заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также вручению сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени этого удостоверяющего центра.

Следующие организации являются доверенными лицами УЦ ФНС: ПАО «Сбербанк России»;

АО «Аналитический центр»;

ПАО «Банк ВТБ».

Когда откажут в выдаче?

Что является основанием для отказа в выдаче квалифицированной электронной подписи в Удостоверяющем центре ФНС?

Основаниями для отказа в предоставлении услуги по выпуску квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи являются:

отсутствие документа , удостоверяющего личность заявителя, СНИЛС или отказ заявителя предъявить должностному лицу инспекции документы;

, удостоверяющего личность заявителя, СНИЛС или отказ заявителя предъявить должностному лицу инспекции документы; несоответствие данных в представленных заявителем документах данным, содержащимся в информационных ресурсах;

в представленных заявителем документах данным, содержащимся в информационных ресурсах; отсутствие носителя ключей электронной подписи для записи ключей электронной подписи, неработоспособность носителя ключей электронной подписи, несоответствие носителя ключей электронной подписи предъявляемым требованиям.

Что такое токен КСКПЭП?

Что такое токен квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП)?

Токен — это один из видов защищенных сертифицированных носителей ключевой информации, куда записывается контейнер с закрытым ключом электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи — КСКПЭП (подобие USB-флешки с защищенной памятью, где может храниться ценная информация).

Какая стоимость носителя ключевой информации?

Средняя стоимость

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям.

Один ключевой носитель может использоваться для хранения нескольких (до 32 экземпляров) КЭП и сертификатов к ним, выданных как коммерческими, так и государственными удостоверяющими центрами.

Как посмотреть информацию по сертификату?

Просмотреть информацию по сертификату можно:

В Internet Explorer — меню «Сервис» — «Свойства обозревателя» — закладка «Содержание» — «Сертификаты». На вкладке:

«Общие» есть информация о том, кому и кем выдан сертификат, сроке его действия;

«Состав» в строке «Субъект» можно просмотреть информацию о владельце сертификата.

— «Сервис» — кнопка «Просмотреть сертификаты в контейнере» — «По сертификату» — выбрать нужный сертификат — «ОК» — «Далее».

В полях «Действителен с» и «Действителен по» есть информация о сроке действия сертификата, в строке «Субъект» — данные о его владельце (ФИО, должность и другие данные).

Сертификаты, выданные Удостоверяющим центром ФНС, совместимы только с «КриптоПро».

Про дистанционное использование

Что такое хранение ключей квалифицированных электронных подписей для дистанционного использования?

С 1 января 2021 года Удостоверяющие центры получили право хранить и использовать по поручению клиента ключ электронной подписи (дистанционная электронная подпись).

При наличии соответствующей аккредитации УЦ может хранить ключ квалифицированной электронной подписи с обеспечением его защиты от компрометации и несанкционированного использования и по поручению владельца сертификата создавать подпись при помощи такого ключа.

Таким образом, владельцы смогут подписывать электронные документы с любого электронного устройства без установки специальных программ. Кроме того, дистанционное хранение КЭП упростит отслеживание подписанных документов, ведь в УЦ будет сохраняться вся история их подписания.

Про несколько сертификатов

Сертификат может быть только один.