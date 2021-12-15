До 16 декабря нужно успеть подать заявление о переходе на ПСН с 2022 года: что важно знать

Если ИП собирается перейти на патент с 1 января 2022 года, то подать заявление надо до 16 декабря (включительно).

По какой форме подавать заявление

Заявление подается по форме № 26.5-1 , утвержденной Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@.

Там же найдете Порядок заполнения формы.

Важное в заявлении

Патент может быть выдан с любого числа месяца и на любое количество дней, но не менее месяца (ст. 346.49 НК РФ).

Поэтому ИП нужно в заявлении указать даты, с какой и по какую он хочет получить патент.

Подает заявление ИП по месту жительства, а если ведет деятельность в другом регионе, где не состоит на учете, то в любую инспекцию в этом регионе по своему выбору (п.2 ст. 346.45 НК РФ).

Как отправить заявление о переходе на ПСН в 2022 году.

Можно лично в инспекции или по почте России.

А можно заполнить и отправить в инспекцию с помощью «Личного кабинета индивидуального предпринимателя».

Три простых шага:

На главной странице Личного кабинета индивидуального предпринимателя выбрать кнопку «Все сервисы». В блоке «Смена системы налогообложения» выбрать вкладку ПСН и документ «Заявление на получение патента». Дополнить сведениями о патенте, подписать и отправить в налоговый орган (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).

Кто может перейти на ПСН в 2022 году

Доступные виды деятельности. В статье 346.43 НК РФ перечислены все доступные виды деятельности — всего их 80 штук.

Субъекты РФ могут установить свой перечень, выбрав из статьи 346.43 НК РФ виды деятельности и дополнив их новыми направлениями из ОКВЭД2 или ОКПД, если они не запрещены пунктом 6.

На ПСН нельзя продавать подакцизные товары (см. пп. 6-10 п. 1 ст. 181 НК РФ), и некоторые виды товаров, подлежащие обязательной маркировке: лекарства, обувь и меховые изделия.

Работники. Количество наемных работников (по трудовым и гражданско-правовым договорам) — не больше 15 человек.

Доходы. При применении ПСН действуют ограничения. Общая сумма дохода плательщика ПСН за календарный год не должна превышать 60 млн.рублей.