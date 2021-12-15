Единовременная выплата к отпуску и НДФЛ: что с вычетом?

Можно ли в отношении этой выплаты руководствоваться положением ст. 422 НК РФ и применить вычет в размере 4000 рублей? Разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ, профессиональным бухгалтером Екатериной Лазуковой.

Исходная ситуация

В муниципальном учреждении положением по оплате труда предусмотрена единовременная выплата в размере четырех окладов к отпуску. Она не привязана ни к стажу, ни к сроку работы или другим трудовым показателям и выплачивается всем сотрудникам согласно их заявлениям о предоставлении отпуска.

Можно ли в отношении этой выплаты руководствоваться положением ст. 422 НК РФ и применить вычет в размере 4000 рублей? Возможно ли освобождение от налогообложения в пределах 4000 рублей единовременной выплаты к отпуску?

Ответ

Выплачиваемая на основании положения об оплате труда единовременная выплата к отпуску в размере четырех окладов облагается:

НДФЛ;

страховыми взносам;

и взносами на страхование от НС и ПЗ на общих основаниях.

Обоснование ответа

НДФЛ

При определении налоговой базы по НДФЛ в соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло.

Статья 41 НК РФ определяет доход как экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемую для физических лиц в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, содержится в ст. 217 НК РФ.

На основании п. 28 ст. 217 НК РФ, не подлежат обложению НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период:

стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей;

стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления;

суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным (в возрасте до 18 лет), бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им лечащим врачом;

стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг);

суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов;

стоимость выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;

суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения в пределах 4000 рублей единовременной выплаты к отпуску, ст. 217 НК РФ не содержит. Поэтому этот доход облагается НДФЛ в обычном порядке.

Страховые взносы

Пунктом 1 ст. 420 НК РФ определено, что объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов — организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

Согласно п. 1 ст. 421 НК РФ, база для начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов — организаций определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ.

На основании подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ, не подлежат обложению страховым взносами суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не превышающие 4000 рублей на одного работника за расчетный период.

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения в пределах 4000 рублей единовременной выплаты к отпуску, ст. 422 НК РФ не содержит. Поэтому этот доход облагается страховыми взносами в обычном порядке.

В отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) применяются аналогичные положения (ст. 20.1, подп. 12 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (далее — Закон N 125-ФЗ)).