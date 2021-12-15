Фонд заработной платы: как рассчитывается и что надо знать кадровику

Что такое ФЗП (фонд заработной платы) — это денежные средства, предназначенные для выплат сотрудникам, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

Что такое фонд заработной платы и чем он отличается от фонда оплаты труда

Выплаты сотрудникам за работу — одна из самых крупных статей расходов компании. Минимальный размер оплаты труда устанавливается законодательством, следовательно, зарплату следует ежегодно индексировать.

Иногда бухгалтер путает ФЗП и ФОТ, т. к. ФОТ — более распространенная аббревиатура. Эти ФОТ довольно часто используются при составлении отчетности, запрашиваются налоговыми органами, трудовой инспекцией и другими государственными организациями при проведении проверок.

При планировании расходов обычно учитывается только ФЗП (расшифровка — фонд заработной платы), т. е. сколько ежемесячно или ежегодно придется заплатить работникам за труд. Сюда входят начисления по трудовым и коллективным договорам и премиальные, которые рассчитываются исходя из трудовых показателей. Например, для торговых представителей предусмотрены минимальные оклады, а основной их заработок — это процент с продаж. Конечно, такие выплаты спрогнозировать сложно: они зависят от сезона и от специфики деятельности компании. Тем не менее, определенную сумму следует закладывать в расходы при планировании бюджета.

Кроме того, каждому сотруднику положен оплачиваемый отпуск согласно графику, составляемому в начале года. Отпускные — это тоже расходы работодателя, но они выплачиваются не за труд.

Никто не застрахован и от потери трудоспособности. Первые три дня больничного оплачивает организация, но эти суммы к заработной плате не относятся.

Во многих компаниях проводятся ежегодные медицинские осмотры. Их оплата включается в расходы. Таким образом, существуют много примеров выплат, которые являются экономически обоснованными, с них удерживается НДФЛ, на них начисляются страховые взносы, но эти суммы не относятся к вознаграждению за работу.

Основные отличия фонда оплаты труда (ФОТ) и фонда заработной платы (ФЗП) заключаются в составе выплат. В ФОТ входят:

социальные выплаты (больничные за счет работодателя, льготное рабочее время для несовершеннолетних и др.);

отпускные;

тринадцатая зарплата и другие премии, не связанные с трудовыми показателями;

оплата командировок;

компенсация проезда, питания, расходов на медицинские осмотры;

оплата простоя;

другие виды выплат, не связанные с выполнением трудовых обязанностей.

Что включают в фонд заработной платы

В ФЗП входят суммы, начисленные по итогам расчетного периода за фактически отработанное время до вычета налогов. Общий фонд начисленной заработной платы работников включает в себя элементы: суммы заработка, начисленного за отработанное время или за объем выполненной работы; премии, начисляемые за выполнение трудовых показателей; компенсации, связанные с условиями труда.

Все эти средства относятся к расходам работодателя. Любые выплаты социального характера в фонде заработной платы не учитываются.

Документом, содержащим сумму месячного ФЗП, является штатное расписание. От структуры компании зависит, кто устанавливает фонд заработной платы. Чаще всего этим занимается руководитель при содействии специалистов кадровой и финансовой службы.

Штатное расписание — это документ с указанием количества работников и их тарифных ставок. Унифицированная форма № Т-3 утверждена Постановлением Госкомстата № 1 от 05.01.2004. Поскольку штатное расписание обычно составляется на длительный период (от нескольких месяцев до года), в него включаются и вакантные ставки, т. е. должности, которые на момент составления документа свободны, но в дальнейшем планируется принять на них сотрудников.

В штатном расписании общий фонд заработной платы — это итоговая сумма по документу, которая корректируется при необходимости. В бухгалтерской программе изменение тарифных ставок оформляется документом «Кадровый перевод».

Как рассчитывают ФЗП

Классическая схема предусматривает суммирование всех выплат сотрудникам за выполнение трудовых обязанностей с поправкой на коэффициент среднесписочной численности. Перед тем как рассчитать фонд заработной платы, следует вычислить этот показатель:

ССЧгод = ССЧ1 + ССЧ2 + ... + ССЧ12.

Таким образом, складываются показатели за каждый месяц. Месячное значение рассчитывается, исходя из количества занятых работников.

К примеру, на 1 апреля в организации числятся 20 сотрудников, оформленных на полную ставку. 15 апреля один из них уволился, а 20 апреля были приняты 2 сотрудника. То есть первые 15 дней числились 20 чел., 4 дня — 19 чел., а оставшиеся 11 дней — 21 чел.

Рассчитаем ССЧ:

ССЧ4 = (20 × 15 + 19 × 4 + 11 × 21) / 30 = 20 чел.

Формула расчета ФЗП выглядит так:

ФЗПгод = ЗПср × ССЧгод × 12,

где: ЗПср — средняя сумма выплат сотрудникам за работу.

Существует еще формула фонда часовой заработной платы, в которой учитывается количество отработанных человеко-часов, определяемое по табелю учета рабочего времени:

ФЗПчас = ЗПтар × Кч/час,

где:

ЗПтар — заработная плата, начисленная по часовой тарифной ставке. Сюда включаются доплаты за работу в ночное время и компенсации, связанные с условиями труда;

Кч/час — количество отработанных человеко-часов.

Примеры расчетов

Рассчитаем ФЗП на основании следующих данных:

ССЧ — 24 чел.;

менеджеры с окладом 50 000 руб. — 13 чел.;

инженеры с окладом 60 000 руб. — 12 чел.

ЗПср = (13 × 50 000 + 12 × 60 000) / 24 = 57 083,33 руб.

ФЗП = 57 083,33 × 24 × 12 = 16 440 000 руб.

Для планирования затрат по подразделениям рассчитывается фонд заработной платы в разрезе должностей рабочих или служащих.

Предположим, по инженерам ССЧ составила 11 человек. Рассчитаем ФЗП:

ЗПср(инж) = (60 000 × 12) / 11 = 55 000 руб.

ФЗПинж. = 55 000 × 11 × 12 = 7 260 000 руб.

Пример расчета для организации, где установлена почасовая система оплаты труда:

часовая тарифная ставка — 500 руб./час.;

среднее количество отработанных человеко-часов за месяц — 1760.

ФЗП = 500 × 1760 × 12 = 10 560 000 руб.