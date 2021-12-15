Налоговые льготы для IT-компаний: что и кому предоставляется

Рассмотрим, какие льготы предоставляет налоговое законодательство для IT-компаний.

Кто может причислять себя к IT-компаниям

Как такового термина «IT-компании» в налоговом законодательстве нет. В повседневной жизни так называют организации или ИП, которые занимаются разработкой, реализацией и последующим сопровождением различных видов программных продуктов.

К IT-компаниям можно отнести организации, которые разрабатывают сайты, программы для ЭВМ и баз данных (ПО), антивирусов, компьютерных игр и т.п.

Для получения льготы по определенному налогу или взносу государство устанавливает определенные критерии: для полной отмены НДС — одни, для применения пониженной ставки по налогу на прибыль или страховым взносам — другие.

Льгота первая. Освобождение от НДС

В 2020 г. НДС не платили компании, которые продают ПО и БД (база данных).

С 2021 г. власти ввели дополнительные ограничения для освобождения от НДС. Теперь программные продукты должны соответствовать дополнительным условиям, чтобы эта льгота сохранилась.

1. Программа или база данных не должны быть предназначены для рекламы, маркетинга, поиска продавцов и покупателей, а также для заключения сделок.

2. Программа или база данных обязательно должны быть включены в реестр российского программного обеспечения. Для этого надо зарегистрировать организацию в ЕСИА. У организации уже есть там учетная запись, если ваш бухгалтер уже хоть раз сдавал отчетность по ООО. Также необходима электронная подпись для подписания заявлений.

Заявление на регистрацию ПО в реестре подают через сайт самого реестра, а точнее — в личном кабинете этого сайта — авторизация происходит через ЕСИА. Там надо указать необходимые данные и приложить пакет документов, который приведен в официальной инструкции. Среди них, например, устав и техническая документация. Также — документы, подтверждающие исключительность права владения ПО. По регламенту общий срок включения ПО в реестр составляет до 85 рабочих дней. Это приблизительно 3,5 месяца.

Льгота вторая. Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций

До конца 2020 г. компании в IT-сфере на ОСНО платили налог на прибыль 20%: 17% — в региональные бюджеты, 3% — в федеральный.

С 2021 г. налог на прибыль в региональные бюджеты для IT-компаний отменили — оставили только 3% в федеральный бюджет. Пониженную ставку могут применять не все, а только российские компании, выполнившие 3 условия:

90% выручки по итогам года должно относиться к продажам IT-продуктов или услуг. Если организация работает давно, то для нее считается выручка за 9 месяцев предыдущего года. Например, для льготы в 2021 г. смотрели на выручку за 9 месяцев 2020 г. Минимум 90% поступлений должно быть от продажи программного обеспечения;

Для организации, которая недавно начала работать, имеет значение выручка за последний квартал. Ориентир тот же — 90% выручки от продажи ПО.

среднесписочная численность сотрудников — 7 и более человек. Показатель считаем аналогично тому, как считаем 90% по выручке.

Для давно работающей организации:

Для недавно начавшей работу организации:

обязательна госаккредитация от Минкомсвязи.

Подавать заявление в министерство связи и массовых коммуникаций нужно самостоятельно. Для этого надо:

составить заявление о предоставлении аккредитации. Форма заполнения — на сайте Минкомсвязи;

составить справку о деятельности компании за подписью руководителя организации. Форма также на сайте Минкомсвязи;

отправить документы лично, по почте или через Госуслуги в министерство связи и массовых коммуникаций. В течение 30 рабочих дней в ответ должна прийти выписка из реестра аккредитованных организаций. В выписке будет указан присвоенный организации номер. Министерство в течение недели известит налоговую о том, что компания получила госаккредитацию. В случае проверки нужно быть готовым предоставить выписку из реестра налоговой.

Льгота третья. Льготный тариф по страховым взносам в ФНС

С начала 2021 г. для организаций, которые работают в IT-сфере, дополнительно снизили ставку страховых взносов. Она и так была ниже, чем обычная, но стала еще ниже. Полный расклад — в нашей мини-таблице.

Напомним, стандартная общая ставка страховых взносов в ФНС составляет по всем трем видам страхования 30%, так что льгота — существенная.

Как поменялась льготная ставка по взносам для IT-компаний

Вид взносов Ставка-2020 Ставка после 01.01.2021 Пенсионные 8% 6% Медицинские 4% 0,1% Социальные 2% 1,5% Итого в ФНС 14% 7,6%

С 2021 г. также добавились новые условия для применения льготы.

Компания должна продавать, обслуживать, тестировать только ПО и БД собственной разработки. Фирмы, которые продают или тестируют программное обеспечение других производителей, не могут получить льготы.

Нельзя пользоваться льготой, если ПО и БД предназначены для размещения рекламы, поиска продавцов и покупателей, а также для заключения сделок. Например, те, кто разрабатывает инструменты для маркетинга, не могут претендовать на льготу.

Памятка

Компания может получить IT-льготы только по следующим видам деятельности:

продажа программ, программных средств, информационных продуктов и баз данных для ЭВМ;

разработка ПО;

передача прав на программы для ЭВМ;

адаптация и модификация программ для ЭВМ;

установка, тестирование и обслуживание ПО.

Digital-агентства, которые занимаются продвижением и созданием сайтов, не вправе претендовать на льготы.

Компания может рассчитывать на получение налоговых льгот, если доля ее доходов от реализации ПО, IT-услуг и работ составляет не менее 90% от всех доходов компании.

В IT-доходы нельзя включать доходы от распространения рекламы, размещения предложений о продаже или покупке для клиентов, поиска информации о потенциальных продавцах. Проще говоря, продавцы рекламы в интернете, даже использующие рекламные сервисы, под IT-льготы не попадают.