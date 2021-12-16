Пять смежных профессий, в которые можно переквалифицироваться бухгалтеру

За последние годы огромное число специальностей медленно исчезает или трансформируется из-за развития технологий и повсеместной автоматизации бизнеса. Если верить «Атласу новых профессий», к 2030 году профессия бухгалтера перестанет существовать. Даже если отбросить все предсказания, от выгорания на работе не застрахован ни один специалист и бухгалтер не исключение. Регулярные проверки, хронический стресс, кропотливые и однообразные расчеты — все это рано или поздно заставляет задуматься над сменой деятельности.

Чтобы не остаться у разбитого корыта, специалистам необходимо осваивать смежные специальности. Вместе с Нетологией мы решили подробнее разобраться, на какие профессии может быстро и легко переучиться специалист по бухучету.

Распространенные страхи перед сменой карьерной траектории

Страх неизвестности. Сменить профессию часто мешает страх за свое, на первый взгляд, туманное будущее. Это нормально, новизна всегда пугает, особенно если человек вынужден осваивать незнакомые навыки.

Сделав шаг навстречу переменам, вы довольно быстро справитесь с тревогой и осознаете важную истину: вы сами управляете своей жизнью.

Слишком поздно учиться новому. Многие опытные специалисты думают, что им уже поздно браться за новую карьеру и они не справятся с учебной нагрузкой из-за своего возраста. Однако современные исследования говорят об обратном.

Например, ученые из Медицинского центра Джорданского университета в своем исследовании утверждают, что возраст не ухудшает, а улучшает когнитивные способности мозга: с годами у людей развиваются две ключевые функции мозга, отвечающие за анализ новой информации и концентрацию. К тому же, многие рекрутеры считают, что менять профессию в современных реалиях — совершенно нормально, мир не стоит на месте и за одну жизнь можно сделать две, а то и три карьеры.

Потеря бесценного опыта. Страх, что все прошедшие годы зря, — еще один стоп-фактор для смены деятельности. Но даже это опасение в реальности не должно вас пугать.

На современном рынке труда работники, часто меняющие специальности, больше не воспринимаются несерьезно: предыдущий опыт, приобретенные ими разносторонние компетенции, насмотренность и гибкие навыки сейчас ценятся больше, чем десятилетия работы на одном месте.

На какие смежные специальности может переучиться бухгалтер

Совершенно не обязательно кардинально менять сферу профессионального интереса, переключаясь на далекие от учета специальности. Умение работать с цифрами, законами и информацией поможет бухгалтеру найти работу в смежной с экономикой и финансами сфере. Таким образом вы не только сохраните наработанный стаж и компетенции, но и приобретете навыки, которые повысят ваш профессионализм и востребованность на рынке труда.

Например, бухгалтер может стать финансистом, менеджером, экономистом или аналитиком. «Бывшие» главбухи могут работать в коммерческих и государственных организациях, аудиторских агентствах и банках. Все эти профессии подразумевают наличие разностороннего общения, командировок, неограниченных возможностей для развития и заработка.

Рассмотрим, какие специальности подойдут для переквалификации бухгалтера.

Финансовый аналитик

Это специалист, который управляет финансовыми ресурсами бизнеса: анализирует денежные потоки, занимается разработкой антикризисных решений для бизнеса, влияет на инвестиционную привлекательность компании и ее финансовую стратегию. В его обязанности входят сбор, анализ, обработка показателей компании и отслеживание тенденций развития отрасли. Финансовый аналитик дает руководителю прогнозы и рекомендации, позволяющие удержать бизнес на плаву.

Работа финансового аналитика строится на базе компетенций бухгалтера: умении работать с большими объемами цифр, выстраивать логические цепочки, составлять отчетность. Специальность позволит расширить профессиональные возможности бухгалтера, которому в дополнение к уже имеющимся навыкам останется изучить актуальные методики анализа. Средняя зарплата финансового аналитика с опытом работы от года — 70 000 — 80 000 рублей, по данным компании Hays.

Финансовый менеджер

Основная задача этого специалиста — повысить прибыльность деятельности компании. Основываясь на данных, собранных финансовым аналитиком, менеджер оценивает инвестиционные проекты, разрабатывает финансовые стратегии и схемы привлечения капитала, подготавливает бюджеты. Финансовый менеджер тоже работает с отчетностью, но его роль на предприятии чуть шире. Если задача бухгалтера — соблюсти требования законодательства, все рассчитать и отчитаться, то цель менеджера — сделать так, чтобы дело приносило прибыль.

Эта профессия востребована в любых отраслях экономического сектора, включая фонды, банки, коммерческие предприятия и страховые компании. А освоить ее можно онлайн всего за 4 месяца. По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата финансового менеджера в Москве около 80 000 рублей в месяц.

Финансовый советник или консультант

Бухгалтер не понаслышке знает, как считать деньги, планировать расходы, соотносить затраты с возможностями компании. Вышеперечисленные навыки помогут ему не только обучать финансовой грамотности других людей, но и давать взвешенные рекомендации по управлению финансовыми активами. Такой специалист может делиться экспертизой в области экономики, инвестиций, банковской сферы и налогов, как с компаниями, так и с физическими лицами, которые стремятся обрести финансовую независимость.

Один из вариантов развития в эту профессию для бухгалтера — сдать экзамен и получить сертификат АССА по финансовому менеджменту. Подготовиться к экзамену и разобраться как оценивать финансовую стратегию и оборотный капитал компаний, рассчитывать экономическую эффективность инвестиций и управлять рисками можно на краткосрочных курсах. Зарплата финансового консультанта в зависимости от опыта работы варьируется от 40 000 рублей (на начальном уровне) до 350 000 рублей, по данным HH.ru.

Аудитор

Работа аудитора начинается там, где заканчивается работа бухгалтера. Основные задачи аудиторов — проверка финансово-хозяйственной деятельности организации, ревизия финансовой и налоговой отчетности, а также оценка законности деятельности компании.

Чтобы обрести квалификацию, специалисты могут сдать экзамен и получить международный сертификат АССА, позволяющий претендовать на высокооплачиваемые должности в крупных аудиторских фирмах. Для этого не нужно проходить долгое и дорогостоящее обучение — достаточно подготовиться к сдаче экзамена. Согласно данным Zarplan, средняя заработная плата аудитора в России около 66 000 рублей в месяц.

1С-программист

Интересный вариант переквалификации для бухгалтеров, которые давно хотели попробовать себя в сфере, отличной от финансов. Обучение программированию поможет окунуться в область с другой спецификой деятельности и развить технические навыки.

Бухгалтеру наверняка должна быть знакома программа «1С:Предприятие», которая используется в российских компаниях в качестве системы автоматизированного учета. Освоить профессию 1С-программиста можно всего за 11 месяцев. После этого вы сможете самостоятельно настраивать и адаптировать конфигурации программы под нужды бизнеса. Средняя зарплата начинающего 1С-программиста — 59 000 рублей, по данным Trud.com.

Обучение смежной специальности не будет лишним, даже если в ближайшее время вы не планируете менять место работы и перепрофилироваться. Так, вы сможете расширить свои профессиональные компетенции, претендовать на больший уровень заработной платы и повысите свою ценность как сотрудника внутри компании.