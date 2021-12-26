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Сроки уплаты налогов и взносов в 2022 году

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Рубрика Отчетность
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Мы собрали для вас в таблицу сроки уплаты основных налогов и взносов в 2022 году.

Обратите внимание, что срок уплаты налогов и взносов, попадающий на 31 декабря, переносится на 2023 год, потому что это воскресенье. Поэтому в таблице на 2022 год они не указаны.

Налог

 Налоговый (отчетный) период

 Срок уплаты

 

Налог на прибыль (ежеквартальные авансовые платежи)

За 2021 год

28.03.2022

 

За I квартал 2022 г.

28.04.2022

 

За I полугодие 2022 г.

28.07.2022

 

За 9 месяцев 2022 г.

28.10.2022

 

Налог на прибыль (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)

За 2021 год

28.03.2022

 

За январь 2022 г.

28.01.2022

 

За февраль 2022 г.

28.02.2022

 

За март 2022 г.

28.03.2022

 

Доплата за I квартал 2022 г.

28.04.2022

 

За апрель 2022 г.

28.04.2022

 

За май 2022 г.

30.05.2022

 

За июнь 2022 г.

28.06.2022

 

Доплата за I полугодие 2022 г.

28.07.2022

 

За июль 2022 г.

28.07.2022

 

За август 2022 г.

29.08.2022

 

За сентябрь 2022 г.

28.09.2022

 

Доплата за 9 месяцев 2022 г.

28.10.2022

 

За октябрь 2022 г.

28.10.2022

 

За ноябрь 2022 г.

28.11.2022

 

За декабрь 2022 г.

28.12.2022

 

Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли)

За 2021 год

28.03.2022

 

За январь 2022 г.

28.02.2022

 

За февраль 2022 г.

28.03.2022

 

За март 2022 г.

28.04.2022

 

За апрель 2022 г.

30.05.2022

 

За май 2022 г.

28.06.2022

 

За июнь 2022 г.

28.07.2022

 

За июль 2022 г.

29.08.2022

 

За август 2022 г.

28.09.2022

 

За сентябрь 2022 г.

28.10.2022

 

За октябрь 2022 г.

28.11.2022

 

За ноябрь 2022 г.

28.12.2022

 

НДС

1-й платеж за IV квартал 2021 г.

25.01.2022

 

2-й платеж за IV квартал 2021 г.

25.02.2022

 

3-й платеж за IV квартал 2021 г.

25.03.2022

 

1-й платеж за I квартал 2022 г.

25.04.2022

 

2-й платеж за I квартал 2022 г.

25.05.2022

 

3-й платеж за I квартал 2022 г.

27.06.2022

 

1-й платеж за II квартал 2022 г.

25.07.2022

 

2-й платеж за II квартал 2022 г.

25.08.2022

 

3-й платеж за II квартал 2022 г.

26.09.2022

 

1-й платеж за III квартал 2022 г.

25.10.2022

 

2-й платеж за III квартал 2022 г.

25.11.2022

 

3-й платеж за III квартал 2022 г.

26.12.2022

 

Налог при УСН (включая авансовые платежи)

За 2021 год (организации)

31.03.2022

 

За 2021 год (ИП)

04.05.2022

 

За I квартал 2022 г.

25.04.2022

 

За I полугодие 2022 г.

25.07.2022

 

За 9 месяцев 2022 г.

25.10.2022

 

НДФЛ с отпускных и больничных пособий

За декабрь 2021 г.

10.01.2022

 

За январь 2022 г.

31.01.2022

 

За февраль 2022 г.

28.02.2022

 

За март 2022 г.

31.03.2022

 

За апрель 2022 г.

04.05.2022

 

За май 2022 г.

31.05.2022

 

За июнь 2022 г.

30.06.2022

 

За июль 2022 г.

01.08.2022

 

За август 2022 г.

31.08.2022

 

За сентябрь 2022 г.

30.09.2022

 

За октябрь 2022 г.

31.10.2022

 

За ноябрь 2022 г.

30.11.2022

 

ЕСХН

За 2021 год

31.03.2022

 

За I полугодие 2022 г.

25.07.2022

 

Торговый сбор (только в Москве)

За IV квартал 2021 г.

25.01.2022

 

За I квартал 2022 г.

25.04.2022

 

За II квартал 2022 г.

25.07.2022

 

За III квартал 2022 г.

25.10.2022

 

За IV квартал 2022 г.

25.01.2023

 

НДФЛ (ИП на ОСН за себя, включая авансовые платежи)

За 2021 год

15.07.2022

 

За I квартал 2022 г.

25.04.2022

 

За I полугодие 2022 г.

25.07.2022

 

За 9 месяцев 2022 г.

25.10.2022

 

За 2022 год

17.07.2023

 

НДС (импорт из ЕАЭС)

За декабрь 2021 г.

20.01.2022

 

За январь 2022 г.

21.02.2022

 

За февраль 2022 г.

21.03.2022

 

За март 2022 г.

20.04.2022

 

За апрель 2022 г.

20.05.2022

 

За май 2022 г.

20.06.2022

 

За июнь 2022 г.

20.07.2022

 

За июль 2022 г.

22.08.2022

 

За август 2022 г.

20.09.2022

 

За сентябрь 2022 г.

20.10.2022

 

За октябрь 2022 г.

21.11.2022

 

За ноябрь 2022 г.

20.12.2022

 

За декабрь 2022 г.

20.01.2023

 

Налог на имущество организаций

За 2021 г.

01.03.2022

За I квартал 2022 г.

04.05.2022

За II квартал 2022 г.

01.08.2022

За III квартал 2022 г.

31.10.2022

Транспортный налог

За 2021 г.

01.03.2022

За I квартал 2022 г.

04.05.2022

За II квартал 2022 г.

01.08.2022

За III квартал 2022 г.

31.10.2022

Земельный налог

За 2021 г.

01.03.2022

За I квартал 2022 г.

04.05.2022

За II квартал 2022 г.

01.08.2022

За III квартал 2022 г.

31.10.2022

Страховые взносы, уплачиваемые в ИФНС (ОПС, ОМС и ВНиМ) и в ФСС (НС и ПЗ)

За декабрь 2021 г.

17.01.2022

За январь 2022 г.

15.02.2022

За февраль 2022 г.

15.03.2022

За март 2022 г.

15.04.2022

За апрель 2022 г.

16.05.2022

За май 2022 г.

15.06.2022

За июнь 2022 г.

15.07.2022

За июль 2022 г.

15.08.2022

За август 2022 г.

15.09.2022

За сентябрь 2022 г.

17.10.2022

За октябрь 2022 г.

15.11.2022

За ноябрь 2022 г.

15.12.2022

Страховые взносы «за себя» (ИП, адвокаты, нотариусы и т.д.)

За 2021 г.

10.01.2022

За 2021 г. (1% с доходов, свыше 300 тыс. рублей)

01.07.2022

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