Сроки уплаты налогов и взносов в 2022 году

Мы собрали для вас в таблицу сроки уплаты основных налогов и взносов в 2022 году.
Обратите внимание, что срок уплаты налогов и взносов, попадающий на 31 декабря, переносится на 2023 год, потому что это воскресенье. Поэтому в таблице на 2022 год они не указаны.
Налог
Налоговый (отчетный) период
Срок уплаты
Налог на прибыль (ежеквартальные авансовые платежи)
За 2021 год
28.03.2022
За I квартал 2022 г.
28.04.2022
За I полугодие 2022 г.
28.07.2022
За 9 месяцев 2022 г.
28.10.2022
Налог на прибыль (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала)
За 2021 год
28.03.2022
За январь 2022 г.
28.01.2022
За февраль 2022 г.
28.02.2022
За март 2022 г.
28.03.2022
Доплата за I квартал 2022 г.
28.04.2022
За апрель 2022 г.
28.04.2022
За май 2022 г.
30.05.2022
За июнь 2022 г.
28.06.2022
Доплата за I полугодие 2022 г.
28.07.2022
За июль 2022 г.
28.07.2022
За август 2022 г.
29.08.2022
За сентябрь 2022 г.
28.09.2022
Доплата за 9 месяцев 2022 г.
28.10.2022
За октябрь 2022 г.
28.10.2022
За ноябрь 2022 г.
28.11.2022
За декабрь 2022 г.
28.12.2022
Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли)
За 2021 год
28.03.2022
За январь 2022 г.
28.02.2022
За февраль 2022 г.
28.03.2022
За март 2022 г.
28.04.2022
За апрель 2022 г.
30.05.2022
За май 2022 г.
28.06.2022
За июнь 2022 г.
28.07.2022
За июль 2022 г.
29.08.2022
За август 2022 г.
28.09.2022
За сентябрь 2022 г.
28.10.2022
За октябрь 2022 г.
28.11.2022
За ноябрь 2022 г.
28.12.2022
НДС
1-й платеж за IV квартал 2021 г.
25.01.2022
2-й платеж за IV квартал 2021 г.
25.02.2022
3-й платеж за IV квартал 2021 г.
25.03.2022
1-й платеж за I квартал 2022 г.
25.04.2022
2-й платеж за I квартал 2022 г.
25.05.2022
3-й платеж за I квартал 2022 г.
27.06.2022
1-й платеж за II квартал 2022 г.
25.07.2022
2-й платеж за II квартал 2022 г.
25.08.2022
3-й платеж за II квартал 2022 г.
26.09.2022
1-й платеж за III квартал 2022 г.
25.10.2022
2-й платеж за III квартал 2022 г.
25.11.2022
3-й платеж за III квартал 2022 г.
26.12.2022
Налог при УСН (включая авансовые платежи)
За 2021 год (организации)
31.03.2022
За 2021 год (ИП)
04.05.2022
За I квартал 2022 г.
25.04.2022
За I полугодие 2022 г.
25.07.2022
За 9 месяцев 2022 г.
25.10.2022
НДФЛ с отпускных и больничных пособий
За декабрь 2021 г.
10.01.2022
За январь 2022 г.
31.01.2022
За февраль 2022 г.
28.02.2022
За март 2022 г.
31.03.2022
За апрель 2022 г.
04.05.2022
За май 2022 г.
31.05.2022
За июнь 2022 г.
30.06.2022
За июль 2022 г.
01.08.2022
За август 2022 г.
31.08.2022
За сентябрь 2022 г.
30.09.2022
За октябрь 2022 г.
31.10.2022
За ноябрь 2022 г.
30.11.2022
ЕСХН
За 2021 год
31.03.2022
За I полугодие 2022 г.
25.07.2022
Торговый сбор (только в Москве)
За IV квартал 2021 г.
25.01.2022
За I квартал 2022 г.
25.04.2022
За II квартал 2022 г.
25.07.2022
За III квартал 2022 г.
25.10.2022
За IV квартал 2022 г.
25.01.2023
НДФЛ (ИП на ОСН за себя, включая авансовые платежи)
За 2021 год
15.07.2022
За I квартал 2022 г.
25.04.2022
За I полугодие 2022 г.
25.07.2022
За 9 месяцев 2022 г.
25.10.2022
За 2022 год
17.07.2023
НДС (импорт из ЕАЭС)
За декабрь 2021 г.
20.01.2022
За январь 2022 г.
21.02.2022
За февраль 2022 г.
21.03.2022
За март 2022 г.
20.04.2022
За апрель 2022 г.
20.05.2022
За май 2022 г.
20.06.2022
За июнь 2022 г.
20.07.2022
За июль 2022 г.
22.08.2022
За август 2022 г.
20.09.2022
За сентябрь 2022 г.
20.10.2022
За октябрь 2022 г.
21.11.2022
За ноябрь 2022 г.
20.12.2022
За декабрь 2022 г.
20.01.2023
Налог на имущество организаций
За 2021 г.
01.03.2022
За I квартал 2022 г.
04.05.2022
За II квартал 2022 г.
01.08.2022
За III квартал 2022 г.
31.10.2022
Транспортный налог
За 2021 г.
01.03.2022
За I квартал 2022 г.
04.05.2022
За II квартал 2022 г.
01.08.2022
За III квартал 2022 г.
31.10.2022
Земельный налог
За 2021 г.
01.03.2022
За I квартал 2022 г.
04.05.2022
За II квартал 2022 г.
01.08.2022
За III квартал 2022 г.
31.10.2022
Страховые взносы, уплачиваемые в ИФНС (ОПС, ОМС и ВНиМ) и в ФСС (НС и ПЗ)
За декабрь 2021 г.
17.01.2022
За январь 2022 г.
15.02.2022
За февраль 2022 г.
15.03.2022
За март 2022 г.
15.04.2022
За апрель 2022 г.
16.05.2022
За май 2022 г.
15.06.2022
За июнь 2022 г.
15.07.2022
За июль 2022 г.
15.08.2022
За август 2022 г.
15.09.2022
За сентябрь 2022 г.
17.10.2022
За октябрь 2022 г.
15.11.2022
За ноябрь 2022 г.
15.12.2022
Страховые взносы «за себя» (ИП, адвокаты, нотариусы и т.д.)
За 2021 г.
10.01.2022
За 2021 г. (1% с доходов, свыше 300 тыс. рублей)
01.07.2022
Заканчивается набор на курс повышения квалификации «Управленческий учет» 120 часов!
Вы получите:
- соответствие профстандарту «Бухгалтер»;
- удостоверение в ФИС ФРДО;
- поддержку на всех этапах и консультации от лекторов;
- тематические тесты для проверки ваших знаний;
- 20летний опыт «Клерка» внутри курса.
Полную программу курса посмотреть можно тут.
УСПЕЙТЕ ДО НГ!
Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»