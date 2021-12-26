Сроки уплаты налогов и взносов в 2022 году

Мы собрали для вас в таблицу сроки уплаты основных налогов и взносов в 2022 году.

Обратите внимание, что срок уплаты налогов и взносов, попадающий на 31 декабря, переносится на 2023 год, потому что это воскресенье. Поэтому в таблице на 2022 год они не указаны.

Налог Налоговый (отчетный) период Срок уплаты Налог на прибыль (ежеквартальные авансовые платежи) За 2021 год 28.03.2022 За I квартал 2022 г. 28.04.2022 За I полугодие 2022 г. 28.07.2022 За 9 месяцев 2022 г. 28.10.2022 Налог на прибыль (ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала) За 2021 год 28.03.2022 За январь 2022 г. 28.01.2022 За февраль 2022 г. 28.02.2022 За март 2022 г. 28.03.2022 Доплата за I квартал 2022 г. 28.04.2022 За апрель 2022 г. 28.04.2022 За май 2022 г. 30.05.2022 За июнь 2022 г. 28.06.2022 Доплата за I полугодие 2022 г. 28.07.2022 За июль 2022 г. 28.07.2022 За август 2022 г. 29.08.2022 За сентябрь 2022 г. 28.09.2022 Доплата за 9 месяцев 2022 г. 28.10.2022 За октябрь 2022 г. 28.10.2022 За ноябрь 2022 г. 28.11.2022 За декабрь 2022 г. 28.12.2022 Налог на прибыль (при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли) За 2021 год 28.03.2022 За январь 2022 г. 28.02.2022 За февраль 2022 г. 28.03.2022 За март 2022 г. 28.04.2022 За апрель 2022 г. 30.05.2022 За май 2022 г. 28.06.2022 За июнь 2022 г. 28.07.2022 За июль 2022 г. 29.08.2022 За август 2022 г. 28.09.2022 За сентябрь 2022 г. 28.10.2022 За октябрь 2022 г. 28.11.2022 За ноябрь 2022 г. 28.12.2022 НДС 1-й платеж за IV квартал 2021 г. 25.01.2022 2-й платеж за IV квартал 2021 г. 25.02.2022 3-й платеж за IV квартал 2021 г. 25.03.2022 1-й платеж за I квартал 2022 г. 25.04.2022 2-й платеж за I квартал 2022 г. 25.05.2022 3-й платеж за I квартал 2022 г. 27.06.2022 1-й платеж за II квартал 2022 г. 25.07.2022 2-й платеж за II квартал 2022 г. 25.08.2022 3-й платеж за II квартал 2022 г. 26.09.2022 1-й платеж за III квартал 2022 г. 25.10.2022 2-й платеж за III квартал 2022 г. 25.11.2022 3-й платеж за III квартал 2022 г. 26.12.2022 Налог при УСН (включая авансовые платежи) За 2021 год (организации) 31.03.2022 За 2021 год (ИП) 04.05.2022 За I квартал 2022 г. 25.04.2022 За I полугодие 2022 г. 25.07.2022 За 9 месяцев 2022 г. 25.10.2022 НДФЛ с отпускных и больничных пособий За декабрь 2021 г. 10.01.2022 За январь 2022 г. 31.01.2022 За февраль 2022 г. 28.02.2022 За март 2022 г. 31.03.2022 За апрель 2022 г. 04.05.2022 За май 2022 г. 31.05.2022 За июнь 2022 г. 30.06.2022 За июль 2022 г. 01.08.2022 За август 2022 г. 31.08.2022 За сентябрь 2022 г. 30.09.2022 За октябрь 2022 г. 31.10.2022 За ноябрь 2022 г. 30.11.2022 ЕСХН За 2021 год 31.03.2022 За I полугодие 2022 г. 25.07.2022 Торговый сбор (только в Москве) За IV квартал 2021 г. 25.01.2022 За I квартал 2022 г. 25.04.2022 За II квартал 2022 г. 25.07.2022 За III квартал 2022 г. 25.10.2022 За IV квартал 2022 г. 25.01.2023 НДФЛ (ИП на ОСН за себя, включая авансовые платежи) За 2021 год 15.07.2022 За I квартал 2022 г. 25.04.2022 За I полугодие 2022 г. 25.07.2022 За 9 месяцев 2022 г. 25.10.2022 За 2022 год 17.07.2023 НДС (импорт из ЕАЭС) За декабрь 2021 г. 20.01.2022 За январь 2022 г. 21.02.2022 За февраль 2022 г. 21.03.2022 За март 2022 г. 20.04.2022 За апрель 2022 г. 20.05.2022 За май 2022 г. 20.06.2022 За июнь 2022 г. 20.07.2022 За июль 2022 г. 22.08.2022 За август 2022 г. 20.09.2022 За сентябрь 2022 г. 20.10.2022 За октябрь 2022 г. 21.11.2022 За ноябрь 2022 г. 20.12.2022 За декабрь 2022 г. 20.01.2023 Налог на имущество организаций За 2021 г. 01.03.2022 За I квартал 2022 г. 04.05.2022 За II квартал 2022 г. 01.08.2022 За III квартал 2022 г. 31.10.2022 Транспортный налог За 2021 г. 01.03.2022 За I квартал 2022 г. 04.05.2022 За II квартал 2022 г. 01.08.2022 За III квартал 2022 г. 31.10.2022 Земельный налог За 2021 г. 01.03.2022 За I квартал 2022 г. 04.05.2022 За II квартал 2022 г. 01.08.2022 За III квартал 2022 г. 31.10.2022 Страховые взносы, уплачиваемые в ИФНС (ОПС, ОМС и ВНиМ) и в ФСС (НС и ПЗ) За декабрь 2021 г. 17.01.2022 За январь 2022 г. 15.02.2022 За февраль 2022 г. 15.03.2022 За март 2022 г. 15.04.2022 За апрель 2022 г. 16.05.2022 За май 2022 г. 15.06.2022 За июнь 2022 г. 15.07.2022 За июль 2022 г. 15.08.2022 За август 2022 г. 15.09.2022 За сентябрь 2022 г. 17.10.2022 За октябрь 2022 г. 15.11.2022 За ноябрь 2022 г. 15.12.2022 Страховые взносы «за себя» (ИП, адвокаты, нотариусы и т.д.) За 2021 г. 10.01.2022 За 2021 г. (1% с доходов, свыше 300 тыс. рублей) 01.07.2022

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