Плюсы и минусы платежей по QR-кодам

Сейчас практически на всех квитанциях и платежках значатся QR-коды, но большинство продолжают рассчитываться по старинке. Объясняем, почему не стоит бояться платить по QR.

QR-код — для продвижения этого понятия в массы коронавирус сделал больше, чем все рекламные кампании банков, вместе взятые. То, что черный квадратик, испещренный непонятной мозаикой, и есть QR-код, теперь в курсе даже дети. Но вот в чем суть этого инструмента, внятно не сможет объяснить и большинство взрослых, особенно когда речь зайдет о банковских платежах.

Рассказываем, как работает оплата по QR-коду и какие преимущества и недостатки есть у этой схемы расчетов.

Как работает

QR-код, или в полном английском варианте Quick Response Code, можно перевести как «код быстрого реагирования». Если говорить по-простому, в этом коде может быть зашифрована любая информация.

В QR-кодах для платежей содержатся сведения о том, в какой банк, на какой счет, в какой сумме, за какую услугу или товар нужно перевести деньги. Для того чтобы считать эту информацию, у вас обязательно должен быть смартфон с камерой и приложение банка с функцией оплаты по QR.

Алгоритм действий простой: заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей, сканируете на ценнике или квитанции QR-код и жмете кнопку Оплатить. Всё — деньги ушли.

Плюсы платежей по QR-кодам

Можно платить самой картой, можно рассчитываться с помощью Apple Pay, Google Pay и еще кучи разных рay-систем. При таком многообразии выбора возникает закономерный вопрос: зачем нужно заморачиваться еще и с платежами по QR-кодам? Тем не менее в сравнении с перечисленными способами у QR-расчетов есть несколько неоспоримых преимуществ.

1. Платежи по QR-кодам безопаснее.

Когда вы вводите реквизиты карты для оплаты на интернет-сайтах, всегда есть риск, что ваши карточные данные могут украсть, после чего мошенники распотрошат ваш банковский счет.

В случае с платежами по QR точно ничего не своруют, так как воровать просто нечего. Вы не оставляете никаких карточных данных, а просто считываете телефоном QR-код и переводите по «зашитым» в нем реквизитам деньги. Не требуется вводить никаких номеров, фамилий и CVC-кодов, как при оплате картой. Охотникам за карточными данными здесь нечего ловить.

При QR-платежах остается только риск обмана со стороны самого продавца. Теоретически он спокойно может заложить в QR-код не реальный, а какой-нибудь подставной счет для получения денег. Впрочем, сайтам, промышляющим подобными аферами, ничто не мешает оставить вас без товара, получив и оплату по карте. Только в этом случае вы еще и карту скомпрометируете, и вам придется ее менять.

2. Не нужно использовать карту.

Что касается не онлайн-, а обычных магазинов, то в торговые точки, где принимают оплату по QR-кодам, можно отправляться вообще без карты. На кассе вам предлагают сканировать QR-код, и по нему вы отправляете платеж через мобильное приложение вашего банка.

Возможна и другая схема QR-расчета. Некоторые банки, например СберБанк, генерирует для клиентов личный QR-код, который привязан к расчетному или карточному счету. Поэтому на кассе не вы считываете магазинный QR-код, а кассир считывает с вашего смартфона банковский QR-код, после чего сумма чека списывается с вашего счета. Такой вариант очень выручает в местах, где есть проблемы с интернетом, так как банковский QR-код доступен даже в офлайн-режиме.

3. Удобно.

Отличительная фишка QR-расчетов — удобство. Большинство россиян, получающих «письма счастья» из налоговой или коммунальные квитанции, до сих пор предпочитают оплачивать их в отделениях банков. Люди готовы даже платить комиссию, лишь бы не мучиться с самостоятельным заполнением всех необходимых реквизитов платежки — потратишь кучу времени и все равно обязательно где-нибудь да ошибешься.

Благодаря QR-кодам можно не тратить по полчаса на оформление перевода. Достаточно навести смартфон на квитанцию с QR и платежка со всеми заполненными полями сформируется сама, останется только нажать кнопку с подтверждением оплаты. Так что для переводов и оплаты квитанций QR-код просто незаменимая вещь — экономит тонну времени и нервных клеток.

4. Бесплатно.

Опцию QR-платежей практически все банки сейчас предоставляют бесплатно. Но при этом могут вводить лимиты: допустим, на операции до 100 тыс. рублей в месяц никаких сборов, а на сумму свыше уже «капает» какая-то комиссия.

У бесплатности QR-платежей есть и оборотная сторона медали — кэшбэк за QR-операции зачастую тоже не начисляют. Дело в том, что схема расчетов по QR-кодам в большинстве банков реализована через Систему быстрых платежей (моментальные переводы по номеру телефона). Поэтому QR-платежи в банках приравниваются к переводам, а за них никакой кэшбэк не полагается. Впрочем, некоторые банки все-таки начисляют вознаграждение и за оплаты по QR-кодам.

А что с возвратом?

Немаловажный вопрос: что будет с деньгами, если вы по какой-то причине захотите оформить возврат товара, оплаченный по QR-коду? В целом процедура никак не отличается от ситуации с оплатой наличными или по карте. Обращаетесь к продавцу, и если переговоры прошли успешно, то он просто перечисляет вам средства. В случае с расчетами через СБП деньги мгновенно поступят на ваш счет.

Это, кстати, еще одно преимущество QR-платежей над картами. В случае с возвратом на карту поступления денег обычно приходится ждать несколько дней, а бывает, что и недель.

Так карта или QR-код?

Ответ на вопрос, чем лучше платить, картой или по QR-коду, простой — лучше совмещать. Преимущества QR-платежей мы уже перечислили. Но у старого доброго банковского пластика свои плюсы — к примеру, он не зависит от наличия интернета или работоспособности смартфона, да что там говорить — для оплаты картой смартфон вообще не нужен.

Поэтому стоит брать лучшее от обоих инструментов и использовать их по ситуации. Когда проще и выгоднее рассчитаться картой — платите пластиком, а когда есть смысл задействовать QR-платежи — используйте их. Одно другого не исключает, а только дополняет.