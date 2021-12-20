Национальный реестр специалистов: что важно знать строительным компаниям и их работникам

Зачем вам знать про НРС и почему без этого строительным компаниям работать нельзя?

С 1 января 2010 года компании, которые занимаются строительством, проектированием или инженерными изысканиями, должны быть членом СРО в соответствующей области. Тем не менее, вплоть до 2017 года отсутствовали какие-либо требования к сотрудникам, работающим в таких организациях и занятых непосредственно на объектах.

В 2017 году в Градостроительном кодексе (ГрК РФ) закрепили квалификационные требования к таким сотрудникам. Появилась обязанность заявлять их при включении в СРО.

Созданы два Национальных реестра специалистов.

1. Реестр НОСТРОЙ — содержит информацию о специалистах, соответствующих требованиям ГрК РФ и осуществляющих строительство.

Такие специалисты необходимы для включения компаний в строительные СРО.

2. Реестр НОПРИЗ — содержит информацию о специалистах, соответствующих требованиям ГрК РФ и ведущих подготовку проектной документации и инженерные изыскания.

Такие специалисты необходимы для включения компаний в СРО, соответственно, по проектированию и изысканиям.

Реестры разработали для квалификации кадров в соответствии с требованиями стандартов, а также как открытые ресурсы для проверки соответствия члена СРО и заявленных им сотрудников.

Только специалисты, включенные в НОСТРОЙ и НОПРИЗ, имеют право подписывать исполнительную документацию и акты приемки работ (ст. 55.5-1 ГрК РФ).

В штате члена СРО должно быть трудоустроено не менее двух сотрудников, включенных в НРС. При этом трудоустройство должно быть только по основному месту работы. Сотрудники, работающие по совместительству, не подойдут (п. 7 ст. 55.5. ГрК РФ).

Далее в статье мы рассмотрим требования к включению специалистов, а также трудности, возникающие при самостоятельной подготовке документов.

Требования к высшему образованию

Для включения в НОСТРОЙ или НОПРИЗ у специалиста должно быть профильное строительное образование. Только специалисты, прошедшие обучение по специальностям или направлениям подготовки, указанным в Приказе Минстроя № 672/пр, имеют право быть включенными в НРС.

При этом образование у специалиста должно быть исключительно высшее, сотрудник с дипломом среднего профессионального образования (СПО) не подойдет для включения.

Пример Иванов И.И. прошел обучение в ВУЗе по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Эта специальность есть в Приказе № 672/пр. То есть Иванова можно включить в НОСТРОЙ или НОПРИЗ. Петров В.В. прошел обучение в ВУЗе по специальности «Физика». Эта специальность отсутствует в Приказе № 672/пр. Там есть только специальности «Теплофизика» или «Геофизика». Петрова нельзя включить в НОСТРОЙ или НОПРИЗ.

При наличии у специалиста диплома о профессиональной переподготовке необходимо обращать внимание как на специальность, указанную в основном дипломе о высшем образовании, так и на специальность по диплому о проф.переподготовке.

Так, не подходит для включения в НРС специалист, у которого специальность по диплому о проф.переподготовке соответствует перечню, указанному в Приказе № 672/пр, а специальность по диплому ВО — нет.

Причиной является то, что в соответствии со ст. 10 ФЗ «Об образовании» диплом о проф.переподготовке является дополнением к диплому о высшем образовании.

Пример Муромцев Н.А. прошел обучение в ВУЗе по специальности «Производство черных металлов», при этом у него есть диплом о проф.переподготовке по направлению «Литейное производство черных и цветных металлов». Специальность по диплому о проф.переподготовке есть в Приказе № 672/пр, но специальность по диплому ВО в Приказе отсутствует. Его нельзя включить в НРС.

Существуют так называемые «широкие» специальности, по которым невозможно определить, относятся ли они к строительному профилю. В Приказе такие специальности помечены знаком двойного астериска «**».

В соответствии с Регламентом ведения НРС, к дипломам с такими специальностями в обязательном порядке должны предоставляться приложения. По учебным дисциплинам, указанным в приложении, их объему и часам комиссия НРС принимает решение о соответствии специалиста требованиям к включению.

Пример Сидоров Ю.И. получил образование в ВУЗе по специальности «Электроснабжение (по отраслям)». В Приказе данная специальность помечена знаком двойного астериска, поэтому необходимо предоставить приложение к диплому.

Требования к стажу

В соответствии со ст. 55.5-1 ГрК РФ, для включения в НРС специалист должен обладать минимальным стажем:

10 лет с момента получения диплома высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства;

3 года стажа на инженерных должностях в компаниях, занимающихся строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом.

Начало течения общего стажа начинается с момента получения рабочей специальности в области строительства (Разъяснение Минстроя от 08.06.2017 № 20243-ТБ/02, Разъяснение Минстроя от 12.07.2017 № 24613-ХМ/02).

То есть общий стаж может быть рассчитан не только с момента получения диплома высшего образования, но и диплома СПО.

Инженерный стаж является специальным стажем, который рассчитывается только с момента получения диплома по специальности из Приказа Минстроя и только в компаниях, которые занимаются строительством, реконструкцией, проектированием или изысканиями.

Конкретное количество лет стажа у каждого специалиста считается по трудовой книжке индивидуально.

Опять же, разберем на примере.

Иванов И.И. прошел обучение в ВУЗе в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Эта специальность есть в Приказе № 672/пр. В соответствии с трудовой книжкой, с 2007 по 2015 год он работал в ООО «СтройКонсалт» на должности главного инженера, с 2016 по 2018 год работал в ООО «Холод» на должности мастера, с 2019 по 2020 год работал в ООО «Экспертиза» на должности архитектора, с 2021 года стаж отсутствует.

Необходимый для включения стаж рассчитывается следующим образом.

Общий стаж с момента получения диплома т.е. с 2007 по 2021 год — 14 лет.

Специальный (инженерный) стаж: ООО «СтройКонсалт» и ООО «Экспертиза» в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ занимаются строительством зданий и сооружений, а также разработкой проектной документации, ООО «Холод» занимается ремонтом кондиционеров.

В связи с тем, что ООО «Холод» не является строительной организацией, а также с тем, что занимаемая Ивановым должность не относится к инженерной, стаж с 2016 по 2018 год в инженерный не включается. Инженерный стаж рассчитывается по компаниям ООО «СтройКонсалт» и ООО «Экспертиза».

Таким образом, специальный стаж — 9 лет.

Вот еще пример.

Логинов В.Г. прошел обучение в ВУЗе в 2017 году по специальности «Электроснабжение». Эта специальность есть в Приказе № 672/пр. Тем не менее, так как для включения необходимо 10 лет общего стажа, с момента получения диплома высшего образования 10 лет не прошло. У кандидата есть диплом СПО 1998 года по строительной специальности. Таким образом, стаж можно рассчитать с момента получения диплома СПО, а инженерный стаж — только с момента получения диплома высшего образования в 2017 году.

Конкретные цифры стажа рассчитываются по трудовой книжке.

Требования к должностным обязанностям

Содержание должностной инструкции законодательством не регламентировано. Каждая организация имеет право самостоятельно разрабатывать инструкцию, включать в нее обязательные для специалиста положения, предъявлять собственные требования к его работе. В соответствии с ГрК РФ, для включения в НРС обязательным является только наличие обязанностей, перечисленных в п. 3 и п. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ.

Указание в инструкциях закрепленных ГрК РФ должностных обязанностей также необходимо, чтобы специалисты, включенные в НОСТРОЙ и НОПРИЗ имели право ставить свою подпись на проектной документации, визировать сметы и акты.

Например, в нашей компании должностные инструкции специалистов разрабатываются HR-директором совместно с юристом, курирующим вопросы НОСТРОЙ и НОПРИЗ. Копии инструкций выдаются специалистам на руки для предоставления заказчикам на строительных объектах.

Требования к квалификации

Каждый специалист, претендующий на включение в НРС, обязан проходить 1 раз в 5 лет повышение квалификации в соответствующей области. Это необходимо для поддержания необходимого уровня знаний и навыков у специалиста, так как законодательство и стандарты в строительстве подвержены частым изменениям.

Подтверждением прохождения обучения является удостоверение о повышении квалификации (УПК).

Например, если специалист по своему профилю занимается строительством, то повышение квалификации должно быть в области строительства. Если же в области архитектурно-строительного проектирования, то программа УПК должна быть в этой области.

Для включения в НОСТРОЙ у специалиста должно быть УПК по строительной программе, для НОПРИЗ либо по проектированию, либо по изысканиям.

Требования к отсутствию судимости

В соответствии с п. 8 ст. 55.5.-1 ГрК РФ, специалист не подходит для включения в НРС, если у него есть непогашенная или неснятая судимость за совершение умышленного преступления. Документом, который подается в НОСТРОЙ или НОПРИЗ, является справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Действует она 1 год с момента выдачи.

Справка является самым спорным документом для предоставления, так как сложность состоит не только в получении самой справки, но и в том, что если у специалиста и есть судимость, она может быть за самые разные проступки — в том числе, никак не связанные с профессией. Законодательством, к сожалению, они нигде не конкретизированы. При этом если в справке указаны данные о судимости или вынесении штрафа, необходимо предоставлять копии документов об окончании исполнительного производства.

Справку можно заказать на сайте госуслуг, в МФЦ или непосредственно в территориальном органе МВД. Срок ее изготовления — 30 дней. Если же справка и, при необходимости, дополнительные документы не предоставлены, во включении в НРС отказывают.

Как определить в какой реестр подходит специалист?

Когда в руки попадают документы специалиста, необходимо определить в какой из реестров — НОСТРОЙ или НОПРИЗ его можно включить. Определить подходящий реестр можно по трудовому стажу.

Так, если специалист работал на инженерных должностях преимущественно в строительных организациях, то включить его можно в НОСТРОЙ.

На официальном сайте НОСТРОЙ специалисту будет присвоен реестровый номер и указан вид проводимых им работ — «Организация выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».

Включить специалиста в НОПРИЗ сложнее, так как сам реестр объединяет в себе специалистов сразу двух направлений — работам по подготовке проектной документации и работам по инженерным изысканиям.

Если стаж работы специалиста на инженерных должностях превалирует в какой-то одной области, то при включении заявляется только, например, подготовка проектной документации. Если же у специалиста в стаже присутствуют и те и те виды работ, то указываются оба.

При этом, если указывается только «выполнение работ по подготовке проектной документации», специалисту присваивается реестровый номер с буквой «П», если «выполнение работ по инженерным изысканиям» присваивается номер «И». Универсальным специалистам, соответствующим двум видам работ, присваивается номер «ПИ».

То, какой номер присваивается специалисту НОПРИ, важно для включения в СРО, потому что для включения в проектное СРО необходим специалист с номером «П», для СРО по изысканиям — специалист с номером «И». Универсальные специалисты, соответственно, подходят для обоих СРО.

Если же на момент включения в НОПРИЗ стажа, например, по изысканиям, не хватало и был заявлен только проектный вид работ, в последующем возможно подать заявление на присвоение второго вида работ. Информация о новом виде работ будет отображаться на сайте НОПРИЗ, номер специалиста при этом не поменяется.

Отказы во включении

Так как нюансов при включении в НРС достаточно много, практика складывается таким образом, что при анализе документов можно упустить множество мелких деталей, из-за которых позже заявители получают отказы. Да, пошлина за включение в НРС отсутствует, но тем не менее расходуются время и деньги на подготовку необходимых документов. К тому же, большинство специалистов занимаются включением в НРС самостоятельно, так как строительные организации при приеме на работу в требованиях к занимаемой должности сразу же указывают на наличие соискателя в НОСТРОЙ или НОПРИЗ.

Самыми частыми отказами являются:

несоответствие образования специалиста;

отсутствие необходимого общего или специального стажа.

Отказы по этим основаниям получают из-за неверного толкования перечня специальностей и неправильного подсчета стажа, при этом, оспаривая отказы, суд чаще встает на сторону НОСТРОЙ или НОПРИЗ (Апелляционное определение Московского городского суда от 02.12.2020 по делу N 33-418785/2020, Апелляционное определение Московского городского суда от 24.08.2020 по делу N 33-30806/2020, 2-339/2020).

Чтобы избежать получения отказов, потери времени, денег и сил, а также получить всестороннюю консультацию и анализ документов, лучше обращаться к специалистам, профессионально занимающимися включением в НРС.