Цифровой рубль в 2022 году: в чем риски и выгоды

Цифровой рубль совсем скоро станет частью реальности: прототип платформы цифрового рубля Центробанк РФ планирует запустить уже в начале 2022 года. О том, что он может принести для экономики, рассуждает Дмитрий Спиридонов, генеральный директор и сооснователь компании CloudPayments.

Но это именно прототип: на полноценное тестирование новой цифровой валюты потребуется не меньше года. На первом этапе протестируют эмиссию цифрового рубля, затем цифровой рубль будет пилотироваться в ограниченном количестве банков. Потребуется и доработка законодательства в части легализации нового платежного средства, а также закрепления полномочий Центробанка и коммерческих банков для организации обращения цифрового рубля.

Введение цифрового рубля отвечает мировым тенденциям. К примеру, власти Китая уже ввели в оборот цифровой юань, и Центральный банк РФ идет по проторенному пути. Такой рубль будет соединять в себе свойства наличных и безналичных денег и станет в стране, по сути, полноценной третьей «валютой» (сам регулятор называет его третьей формой денег. – «НГ»).

Что же цифровой рубль даст экономике? Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Во-первых, введение ЦР – это фактически создание альтернативы наличным деньгам.

Для тех граждан, которые не доверяют безналичным операциям и не хранят деньги на депозитах, цифровой рубль, полностью подконтрольный Центробанку РФ, может стать достойной заменой наличным. Тем более что цифровой рубль можно будет использовать не только в онлайне, но и для офлайн-операций с помощью специального приложения, куда гражданин сможет заблаговременно перевести необходимую сумму.

Во-вторых, все данные о ЦР будут храниться в Центробанке, который выступит гарантом сохранности цифровых рублей и операций с ними. Сейчас на волне роста киберпреступности и новостей об утечках баз данных это представляется крайне важным.

В-третьих, от введения цифрового рубля в значительной мере смогут выиграть торгово-сервисные предприятия (ТСП), так как расчеты в цифровых рублях позволят снизить для них комиссию за эквайринг до нуля при условии, если у каждого ТСП будут открыты счета в Центробанке РФ.

Сейчас видится, что цифровой рубль, инфраструктура которого будет реализована на базе Центрального банка РФ, как и в случае с системой быстрых платежей (СБП), для сервисов электронных платежей фактически означает отток части операций и соответственно доходов по ним.

При этом введение цифрового рубля может ударить по банкам. Их ждут не только потери на комиссиях при платежах при приеме онлайн-оплаты, но и на комиссиях при конвертации из безналичных денег в наличные. В целом появление цифрового рубля, реализованного на базе Центробанка, может стать прямым путем для отказа от наличных денег. И рост онлайн-продаж вкупе с введением цифрового рубля может обеспечить рост доли безналичных операций в экономике до 95% на горизонте пяти лет.

Есть еще один риск для банков – они могут потерять контроль над базой персональных данных. На сегодняшний день банки не ограничиваются одним-двумя продуктами, они существуют как экосистемы и клиентскую базу используют для кросс-продаж своих продуктов.

Стоит также отметить, что создание инфраструктуры для цифрового рубля может занять немало времени и потребует от банков дополнительных затрат.

Что же делать в этих условиях кредитным организациям? Вариантов много. С одной стороны, есть вероятность, что некоторые кредитные организации постараются переложить затраты на своих клиентов, что приведет к ухудшению условий по кредитам для населения. С другой стороны, банки могут пойти по пути повышения эффективности работы, развитию экосистем, а также удержанию средств на счетах и вкладах за счет увеличения ставок по остаткам на счетах и депозитам.

Также важно отметить, что введение цифрового рубля приведет к тому, что все данные об операциях в новой валюте будут доступны регулятору. Это сделает расчеты в цифровых рублях абсолютно прозрачными для Центробанка РФ и позволят ему бороться с теневой экономикой.

Остается также вопрос, насколько сами потребители готовы к новой цифровой валюте. Так, согласно опросу, проведенному весной Центром исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ», всего 14% респондентов точно планируют пользоваться новой цифровой валютой, а еще 36% ответили «скорее да», тогда как «скорее нет» ответили 14% респондентов, а «точно нет» – 22%. Такие результаты свидетельствуют о том, что для популяризации новой цифровой валюты понадобятся значительные усилия со стороны Центробанка.

Конечно, регулятор может применить административный ресурс, как это было с платежной системой «Мир», когда пенсии, пособия и зарплаты госслужащим «перевели» исключительно на карты, открытые в новой платежной системе. Так может быть и с цифровым рублем. С другой стороны, потребуется значительная просветительская работа с населением для популяризации новой цифровой валюты: разъяснение порядка обращения цифрового рубля, возможностей новой валюты, его безопасности и положительных моментов от его использования.

В целом на построение необходимой инфраструктуры уйдет не менее двух лет, а на полноценный вывод в обращение новой "валюты" – около трех-четырех лет. В любом случае цифровой рубль в скором времени станет полноценной третьей формой денег в стране и в значительной мере ускорит цифровизацию в экономике, особенно это касается финансового сектора и ретейла.

Дмитрий Спиридонов, генеральный директор и сооснователь компании CloudPayments