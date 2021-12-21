Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Цифровой рубль в 2022 году: в чем риски и выгоды

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Цифровой рубль совсем скоро станет частью реальности: прототип платформы цифрового рубля Центробанк РФ планирует запустить уже в начале 2022 года. О том, что он может принести для экономики, рассуждает Дмитрий Спиридонов, генеральный директор и сооснователь компании CloudPayments.

Но это именно прототип: на полноценное тестирование новой цифровой валюты потребуется не меньше года. На первом этапе протестируют эмиссию цифрового рубля, затем цифровой рубль будет пилотироваться в ограниченном количестве банков. Потребуется и доработка законодательства в части легализации нового платежного средства, а также закрепления полномочий Центробанка и коммерческих банков для организации обращения цифрового рубля.

Введение цифрового рубля отвечает мировым тенденциям. К примеру, власти Китая уже ввели в оборот цифровой юань, и Центральный банк РФ идет по проторенному пути. Такой рубль будет соединять в себе свойства наличных и безналичных денег и станет в стране, по сути, полноценной третьей «валютой» (сам регулятор называет его третьей формой денег. – «НГ»).

Что же цифровой рубль даст экономике? Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Во-первых, введение ЦР – это фактически создание альтернативы наличным деньгам.

Для тех граждан, которые не доверяют безналичным операциям и не хранят деньги на депозитах, цифровой рубль, полностью подконтрольный Центробанку РФ, может стать достойной заменой наличным. Тем более что цифровой рубль можно будет использовать не только в онлайне, но и для офлайн-операций с помощью специального приложения, куда гражданин сможет заблаговременно перевести необходимую сумму.

Во-вторых, все данные о ЦР будут храниться в Центробанке, который выступит гарантом сохранности цифровых рублей и операций с ними. Сейчас на волне роста киберпреступности и новостей об утечках баз данных это представляется крайне важным.

В-третьих, от введения цифрового рубля в значительной мере смогут выиграть торгово-сервисные предприятия (ТСП), так как расчеты в цифровых рублях позволят снизить для них комиссию за эквайринг до нуля при условии, если у каждого ТСП будут открыты счета в Центробанке РФ.

Сейчас видится, что цифровой рубль, инфраструктура которого будет реализована на базе Центрального банка РФ, как и в случае с системой быстрых платежей (СБП), для сервисов электронных платежей фактически означает отток части операций и соответственно доходов по ним.

При этом введение цифрового рубля может ударить по банкам. Их ждут не только потери на комиссиях при платежах при приеме онлайн-оплаты, но и на комиссиях при конвертации из безналичных денег в наличные. В целом появление цифрового рубля, реализованного на базе Центробанка, может стать прямым путем для отказа от наличных денег. И рост онлайн-продаж вкупе с введением цифрового рубля может обеспечить рост доли безналичных операций в экономике до 95% на горизонте пяти лет.

Есть еще один риск для банков – они могут потерять контроль над базой персональных данных. На сегодняшний день банки не ограничиваются одним-двумя продуктами, они существуют как экосистемы и клиентскую базу используют для кросс-продаж своих продуктов.

Стоит также отметить, что создание инфраструктуры для цифрового рубля может занять немало времени и потребует от банков дополнительных затрат.

Что же делать в этих условиях кредитным организациям? Вариантов много. С одной стороны, есть вероятность, что некоторые кредитные организации постараются переложить затраты на своих клиентов, что приведет к ухудшению условий по кредитам для населения. С другой стороны, банки могут пойти по пути повышения эффективности работы, развитию экосистем, а также удержанию средств на счетах и вкладах за счет увеличения ставок по остаткам на счетах и депозитам.

Также важно отметить, что введение цифрового рубля приведет к тому, что все данные об операциях в новой валюте будут доступны регулятору. Это сделает расчеты в цифровых рублях абсолютно прозрачными для Центробанка РФ и позволят ему бороться с теневой экономикой.

Остается также вопрос, насколько сами потребители готовы к новой цифровой валюте. Так, согласно опросу, проведенному весной Центром исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ», всего 14% респондентов точно планируют пользоваться новой цифровой валютой, а еще 36% ответили «скорее да», тогда как «скорее нет» ответили 14% респондентов, а «точно нет» – 22%. Такие результаты свидетельствуют о том, что для популяризации новой цифровой валюты понадобятся значительные усилия со стороны Центробанка.

Конечно, регулятор может применить административный ресурс, как это было с платежной системой «Мир», когда пенсии, пособия и зарплаты госслужащим «перевели» исключительно на карты, открытые в новой платежной системе. Так может быть и с цифровым рублем. С другой стороны, потребуется значительная просветительская работа с населением для популяризации новой цифровой валюты: разъяснение порядка обращения цифрового рубля, возможностей новой валюты, его безопасности и положительных моментов от его использования.

В целом на построение необходимой инфраструктуры уйдет не менее двух лет, а на полноценный вывод в обращение новой "валюты" – около трех-четырех лет. В любом случае цифровой рубль в скором времени станет полноценной третьей формой денег в стране и в значительной мере ускорит цифровизацию в экономике, особенно это касается финансового сектора и ретейла.

Дмитрий Спиридонов, генеральный директор и сооснователь компании CloudPayments

СРОЧНО!

Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина

  • Длительность 25 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить