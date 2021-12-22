Как не стать жертвой мошенников в быту

Рассказываем, как защититься от кибератак, кражи персональных данных и любых проблем с безопасностью в пользовании ежедневными сервисами.

Проверьте, не взломана ли почта или телефон

Для этого достаточно зайти на https://haveibeenpwned.com и последовательно проверить все электронные почты и мобильные номера.

Телефоны стоит проверить и с префиксами 7, 8, и без них.

Далее — проверить все пароли, почты и телефоны с логинами от нужных сервисов на https://www.dehashed.com/ (нужна простая предварительная регистрация в одном окне).

Эти два несложных действия смогут сразу показать, взломаны вы уже или нет.

Измените пароли при необходимости

Если пароли и другие персональные данные уже утекли, первым делом на каждом проблемном сервисе меняйте пароль на надежный, разный для каждого сервиса.

Совет: используйте генератор паролей.

Хранение паролей сегодня встроено в любой браузер на любой платформе, да еще и с синхронизацией с мобильными устройствами. Опция доступна в Safari, Google Chrome, Яндекс.Браузер, EDGE и т.д. Все они позволяют бесплатно и безопасно хранить пароли.

Включите двухфакторную аутентификацию

Стоит включить данную функцию для каждого портала. Большинство сервисов позволяют делать это не через не самые надежные SMS, а через специальные приложения.

Например, для macOS и iOS есть очень удобное StepTwo, а для Android приложение Google Authenticator.

Привяжите учетные записи

Привяжите как можно больше учетных записей к каждому сервису для входа. Если входите по электронной почте — привяжите Facebook, к Facebook привяжите Twitter и так далее. Это позволит экстренно войти в нужный вам аккаунт, если, например, потеряете доступ к почте.

Заодно будет проще вернуть «угнанный» аккаунт.

Используете облачные сервисы для дублирования

Этот принцип двойного или тройного дублирования важных для вас сервисов позволяет избежать серьезных неудобств. Взломали вашу учетную запись, любимый сервис «упал» или его взломали профессиональные хакеры — в большинстве ситуаций можно будет заместить проблемный сервис альтернативным и продолжить работу.

Пользуетесь Google Docs? Тогда дублируйте бесплатно в Microsoft Office Online. Храните файлы в Google Photos? Воспользуйтесь iCloud или подключите домашний NAS. Кстати, последние версии домашних сетевых хранилищ позволяют автоматизировать резервное копирование данных из одного облака в другое, а также на домашний сервер. Так можно получить надежную резервную копию самых чувствительных данных.

Регулярно проверяйте утечки данных

Представим, что в одном из ваших любимых сервисов требуют скан паспорта. Сервис выглядит надежным и не вызывает у вас подозрений. Но однажды выходит новость: база пользователей сервиса утекла в даркнет. Получается, что у злоумышленников есть не только ваши персональные данные, но и скан паспорта.

Так, по фальшивой доверенности злоумышленник сможет выйти на ваш банковский счет, переписать недвижимость на третьих лиц, причинить много вреда и неудобств.

Чтобы избежать подобного, стоит, во-первых внедрить процедуру проверки аккаунтов раз в квартал или раз в полгода. Если оказалось, что данные утекли и они достаточно чувствительные, то не поленитесь и напишите заявление в полицию. Во-вторых, не лишним будет отдавать сервисам не простой скан фото, а помеченный водяным знаком (с помощью многочисленных приложений watermark). Можно это сделать и самостоятельно с помощью графического редактора.

Вышеперечисленные советы — универсальные способы защитить персональные данные от утечек, которых с каждых годом становится все больше.