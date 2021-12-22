Как ФНС ищет сговор между поставщиками и заказчиками

Предлагаемые решения ФНС по выходу из порочного круга ухода от уплаты налогов направлены больше на потребителей, чем на поставщиков (во всяком случае в клининговой отрасли).

Клининг будет белым

О ситуации в клининговой отрасли и процессах обеления сферы профессиональной уборки за последний год узнали многие.

Не последнюю роль в этом сыграли осенние мероприятия ФНС по сбору информации о контрактах клининговых компаний и непосредственных исполнителях услуг по данным договорам. Впрочем, новостью проект обеления мог стать в 2021-ом только для некоторых заказчиков и совсем уж далеких от фактического бизнеса клинеров. Большинство реальных участников рынка клининга отраслевой проект обеления уже коснулся тем или иным образом. Не все этим довольны, не все с этим согласны, не все понимают, что на самом деле происходит. Но караван идет.

Ноябрьский форум в ТТП РФ с участием налоговиков, заказчиков и подрядчиков, среди которых были и представители клининговой отрасли, стал своеобразным мини-отчетом налоговой службы о проделанной работе в части реализации проектов обеления. Промежуточные итоги, если смотреть на сферу профессиональной уборки, пока трудно назвать победными реляциями.

Варвара Бурлевич, куратор отраслевых проектов и по совместительству Начальник отдела анализа налоговых рисков и планирования налоговых проверок Контрольного управления ФНС России, оценивая текущее положение дел, отметила, что игроки клинингового рынка уже много лет вынужденно бегают по кругу нечестной конкуренции: заказчики не готовы платить справедливую белую цену за услуги, а добросовестные подрядчики, желающие работать с учетом себестоимости, включающей все налоги, не могут предложить цены, соответствующие предложенным бюджетам.

В итоге, чтобы остаться в бизнесе, «белый» исполнитель вынужден демпинговать наравне со «схематозниками» и потакать дальнейшему снижению бюджетов. А между тем, в отличие от уменьшающихся с каждым годом сумм, которые заказчики готовы тратить на уборку своих объектов, инфляция в стране растет вместе с зарплатными ожиданиями и требованиями сотрудников клининговых компаний. По мнению Варвары Бурлевич, разорвать этот круг можно лишь совместными добровольными усилиями бизнеса и государства, направленными на борьбу с теми, кто не может или не хочет по разным причинам конкурировать за счет качества, а не цены.

Заказчик в сговоре с поставщиком

И пока бизнес, в том числе клининговый, пытается работать в условиях недобросовестной конкуренции, ему приходится смиряться с рисками доначисления по 54.1 НК РФ. Однако, любой договор предполагает участия как минимум двух сторон. «Оптимизируя» расходные части бюджетов на аутсорсинг, заказчики в подавляющем большинстве своем осознают, что налоговая нагрузка останется «за бортом» ценообразования выбранного поставщика услуг.

«Очень часто заказчик оказывается в сговоре с поставщиком, прекрасно осознавая, что цена не включает все налоги. Это касается в том числе услуг клининга, предоставления персонала, охраны. Поэтому налоговый орган просто обязан прийти к такому заказчику и доначислить ему налоги. Ведь пока сохраняется спрос на незаконное ценообразование — сохраняется и предложение. В результате недобросовестные представители бизнеса зарабатывают, получая конкурентное преимущество по цене, а добросовестные проигрывают конкуренцию в связи с тем, что их ценовое предложение уступает недобросовестным», — подчеркнула Варвара Бурлевич.

Интересно, что налоговики официально признали заказчиков в качестве интересантов налогового демпинга среди провайдеров услуг. Поэтому и предлагаемые решения ФНС по выходу из порочного круга направлены больше на потребителей, чем на поставщиков. За последний год налоговые органы активизировали работу с клиентами клининговых компаний, информируя, «побуждая», «рекомендуя» работать только с теми, кто платит налоги в полном объеме. Да, это требует значительного повышения расходной части бюджетов на закупаемые услуги, но при этом позволяет избежать большого количества проблем, которые могут гораздо сильнее отразиться на финансовом состоянии компании. И благодаря этой работе ненавистный многим клинерам порочный круг демпинга и невозможности работать за достойную оплату, пусть и со скрипом, но начал разрываться.

Появилось несколько инструментов, которые ФНС рекомендует использовать в своей деятельности как подрядчикам, так и заказчикам: информационные ресурсы, отображающие налоговую нагрузку игроков рынка, и договорные конструкции, помогающие обеим сторонам контракта держать себя в «белых» рамках.

При этом данные инструменты — не детища налоговой службы, а результат деятельности бизнес-объединений: Ассоциации добросовестных участников рынка АПК и СРО АКФО. Они разработали формат налоговой оговорки, создали реестры игроков и предложили налоговикам собственную отраслевую экспертизу, в том числе расчеты по реальной и законопослушной налоговой нагрузке участников рынков фасилити и перевозок.

Налоговая оговорка как инструмент добросовестной конкуренции

Варвара Бурлевич не скрывает, что эти инструменты полезны не только бизнесу. Они и облегчают работу самой налоговой службе. Например, за счет внедрения налоговых оговорок резко выросли поступления в бюджеты всех уровней от подрядчиков «Газпрома». «Мы прекрасно видим, как субподрядчики платили 4%, сейчас — 61%, т.е. рынок перестраивается.

Не надо ни у кого ничего удерживать, взыскивать какие-то убытки, т.е. само внедрение конструкции предполагает профилактику налогового правонарушения. Кроме того, налоговая оговорка направлена на минимизацию издержек бизнеса, связанных с запросом у контрагентов огромного количества зачастую бесполезной документации, которые ни от каких рисков, на самом деле, не страхуют».

При этом г-жа Бурлевич уточняет, что налоговая оговорка не является механизмом налогового контроля, а ее внедрение и применение носит исключительно добровольный характер и не подменяет, и не переносит на бизнес функционал государственного налогового администрирования.

Договорные конструкции, как и инфоресурсы/реестры пока еще в стадии тестирования и отладки. Фактически ставятся эксперименты в реальном времени просто потому, что нет этого самого времени и возможности тестировать их без «боевого» режима. Для выхода из порочного круга недобросовестной конкуренции, скорейшего оздоровления экономики в целом и обеления конкретных отраслей в частности пришла пора решительных, хоть и не всегда понятных или популярных мер.

«Любой скачок, любое развитие связаны с борьбой противоположных сторон. В данном случае одной из сторон является государство, у которого стоит задача пополнять бюджет, а с другой — бизнес, который, естественно, пытается получить больше прибыли за счет экономии на издержках, в том числе, на налогах. Разрешение этих противоречий дает новый формат в развитии отношений. И эти отношения будут строиться на партнерстве и доверительном отношении друг к другу», — заявила Варвара Бурлевич.