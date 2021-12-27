Где выросла стоимость патентов с 2022 года

В 2021 году почти везде в стране изменили законы о патентной системе налогообложения и эти правки начали действовать в этом же году. Но есть регионы, которые меняют законы и с 2022 года. И эти изменения не в пользу ИП, так что проверьте, не коснутся ли эти поправки вашего бизнеса.
Москва
Стоимость патентов выросла в два раза.
Закон Москвы от 24.11.2021 № 32
Московская область
Вырос потенциальный доход по всем видам деятельности на 38 950 рублей.
Что это за странная цифра, редакции «Клерка» неизвестно.
Закон Московской области от 24.02.2021 № 17/2021-ОЗ
Санкт-Петербург
В городе не только увеличили потенциальный доход, но и ввели расчет от количества работников у ИП. Кроме того, отменили ПСН по рознице с торговыми залами свыше 50 кв.м. Это окажется для многих ИП, подававших заявление в последний момент, неприятным сюрпризом.
Закон Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 562-121
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Бурятия
Резко увеличен потенциальный доход в Улан-Удэ за самого ИП при бытовых услугах, при этом незначительно снижен п/д за наёмных работников.
Так, у ИП-парикмахера без работников потенциальный доход увеличился с 285 000 рублей до 1 051 000 рублей. Т.е. в 3,7 раз.
А вот п/д для таксистов вырос всего на 14 700 рублей на одну машину.
В розничной торговле на 3 тыс. рублей вырос потенциальный доход за 1 кв. метр.
По некоторым видам деятельности п/д снижен. Например, для астрологов и медиумов потенциальный доход снизился на 179 900 рублей и составит 820 100 рублей.
Нельзя не порадоваться за бухгалтеров-ИП этого города — по мнению законодателей они зарабатывают тоже 820 100 рублей в год, т.е. по 68,3 тыс. в месяц. Именно такой потенциальный доход установлен для ИП без учета работников по этому виду деятельности. В 2021 году п/д вообще был 1 млн. Интересно, сколько предпринимателей Улан-Удэ купили патенты на бухгалтерские услуги?
В остальных районах Бурятии картина примерно такая же — резкое повышение п/д по бытовым услугам и местами незначительное снижение.
Закон Республики Бурятия от 24.11.2021 № 1825-VI
Хакасия
Потенциальный доход по бытовым услугам тоже резко увеличен. Так, ИП-парикмахеру в Абакане посчитают патент от п/д 840 000 рублей, вместо 252 000 рублей.
Патент на розницу через объект нестационарной торговой сети станет дороже в 4,35 раза. А вот по рознице с торговыми залами не изменится.
Закон Республики Хакасия от 29.11.2021 № 97-ЗРХ
Смоленская область
Вырос потенциальный доход по всем видам деятельности. Впрочем, по сравнению с другими регионами, п/д в этой области очень щадящий.
Так, у ИП-парикмахера в Смоленске он 130 297 рублей.
Закон Смоленской области от 25.11.2021 № 144-з
Ульяновская область
Потенциальный доход вырос, но не по всем видам деятельности. Например, у фотографов без работников в Ульяновске вместо 120 000 рублей будет 800 000 рублей, по ремонту и пошиву обуви вместо 160 000 — 860 000 рублей. А вот парикмахерам повезло — как было 225 000 рублей, так и осталось.
А если у ИП есть работники, то п/д еще увеличится. В законе появилась новая таблица с доходом по видам деятельности в зависимости от количества работников. Раньше в области наличие работников на стоимость патента не влияло.
Закон Ульяновской области от 26.11.2021 № 136-ЗО
Есть ли регионы, которые уменьшили стоимость патентов? Нам удалось найти только один такой.
В Иркутской области в два раза снижена стоимость патентов по розничной торговле. Правда, сначала потенциальный доход сильно задрали, зато теперь законодатели могут отчитаться о снижении налогового бремени для ИП.
Закон Иркутской области от 30.11.2021 № 124-ОЗ
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