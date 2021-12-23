Трудовые споры: как определить подсудность

Подсудность трудовых споров — это определение конкретного суда, который должен рассмотреть спор между работником и работодателем.
Как определить, в какой суд обращаться
В силу статьи 22 Гражданско-правового кодекса России и статей 382, 391 Трудового кодекса России дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции.
По общему правилу иски предъявляются по месту жительства ответчика, а если ответчиком является организация — по адресу этой организации. Лица, работающие или работавшие в филиалах и представительствах, также могут обращаться для защиты своих прав в районный суд по адресу филиала или представительства. А с октября 2016 года закон внес изменения в ст. 29 ГПК РФ, установив альтернативную подсудность трудовых споров по месту жительства истца или исполнения должностных обязанностей (если адрес исполнения обязанностей указан в договоре с работником).
Пример
Клара Карловна Клубтэкаева работала кассиром магазина игрушек крупной торговой сети. Неделю назад Клара повздорила с директором, который в тот момент находился в недобром настроении, и ее уволили. Девушка обижена на работодателя, считает увольнение незаконным и намерена обратиться в суд. Знакомый юрист объяснил Кларе Карловне, что для начала ей следует определиться с подсудностью, то есть определить, в какой конкретно суд подавать исковое заявление:
- Ленинский районный Санкт-Петербурга — по адресу нахождения организации-работодателя;
- Выборгский городской — по адресу регистрации и проживания Клары Карловны;
- Колпинский районный Санкт-Петербурга, так как обнаружилось, что в трудовом договоре Клары Карловны местом ее работы указан не центральный офис работодателя, а конкретный магазин игрушек, расположенный в Колпинском районе.
За исключением дел о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, которые рассматривают мировые судьи, практически все остальные споры между работником и работодателем рассматриваются районными судами общей юрисдикции.
На что влияет подсудность споров с работодателем по ГПК
Многим работодателям не нравится подсудность трудового спора по месту жительства работника, особенно когда в суд обращаются иногородние сотрудники и юристам организации приходится ездить на заседания в другой город или даже регион. Некоторые организации пытаются схитрить: внести в договора с работниками пункт о рассмотрении споров по месту нахождения работодателя.
Такая договорная подсудность прямо предусмотрена законом, однако, как считает Верховный Суд Российской Федерации, она не может применяться в трудовых отношениях, так как ограничивает право работника выбирать место рассмотрения спора, связанного в работой, по своему усмотрению (Определение Коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14 августа 2017 года № 75-КГ17-4).
Возможность подавать иск к работодателю по месту жительства работника во многих случаях помогает человеку реально защитить его трудовые права и интересы.
Но не всегда: например, если вы затеяли спор с работодателем в суде по месту жительства, а предприятие расположено в другом регионе, где проживает большинство других сотрудников, то вряд ли даже самые лояльно настроенные к вам коллеги захотят приехать на заседание в качестве свидетелей, чтобы подтвердить вашу правоту.
Совет из практики
Судьи уже несколько лет рассматривают трудовые споры по адресу жительства истца, но и до настоящего времени в приемных некоторых инстанций умудряются отправлять граждан, которые принесли такое исковое заявление, в судебный орган по месту нахождения ответчика.
Мы рекомендуем направить иск по почте заказным письмом. Либо поручите подать заявление через приемную суда грамотному юристу, выдав ему соответствующую доверенность.
УСПЕЙТЕ ДО НГ!
Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»