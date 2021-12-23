Трудовые споры: как определить подсудность

Подсудность трудовых споров — это определение конкретного суда, который должен рассмотреть спор между работником и работодателем.

Как определить, в какой суд обращаться

В силу статьи 22 Гражданско-правового кодекса России и статей 382, 391 Трудового кодекса России дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции.

По общему правилу иски предъявляются по месту жительства ответчика, а если ответчиком является организация — по адресу этой организации. Лица, работающие или работавшие в филиалах и представительствах, также могут обращаться для защиты своих прав в районный суд по адресу филиала или представительства. А с октября 2016 года закон внес изменения в ст. 29 ГПК РФ, установив альтернативную подсудность трудовых споров по месту жительства истца или исполнения должностных обязанностей (если адрес исполнения обязанностей указан в договоре с работником).

Пример

Клара Карловна Клубтэкаева работала кассиром магазина игрушек крупной торговой сети. Неделю назад Клара повздорила с директором, который в тот момент находился в недобром настроении, и ее уволили. Девушка обижена на работодателя, считает увольнение незаконным и намерена обратиться в суд. Знакомый юрист объяснил Кларе Карловне, что для начала ей следует определиться с подсудностью, то есть определить, в какой конкретно суд подавать исковое заявление:

Ленинский районный Санкт-Петербурга — по адресу нахождения организации-работодателя;

Выборгский городской — по адресу регистрации и проживания Клары Карловны;

Колпинский районный Санкт-Петербурга, так как обнаружилось, что в трудовом договоре Клары Карловны местом ее работы указан не центральный офис работодателя, а конкретный магазин игрушек, расположенный в Колпинском районе.

За исключением дел о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, которые рассматривают мировые судьи, практически все остальные споры между работником и работодателем рассматриваются районными судами общей юрисдикции.

На что влияет подсудность споров с работодателем по ГПК

Многим работодателям не нравится подсудность трудового спора по месту жительства работника, особенно когда в суд обращаются иногородние сотрудники и юристам организации приходится ездить на заседания в другой город или даже регион. Некоторые организации пытаются схитрить: внести в договора с работниками пункт о рассмотрении споров по месту нахождения работодателя.

Такая договорная подсудность прямо предусмотрена законом, однако, как считает Верховный Суд Российской Федерации, она не может применяться в трудовых отношениях, так как ограничивает право работника выбирать место рассмотрения спора, связанного в работой, по своему усмотрению (Определение Коллегии по гражданским делам ВС РФ от 14 августа 2017 года № 75-КГ17-4).

Возможность подавать иск к работодателю по месту жительства работника во многих случаях помогает человеку реально защитить его трудовые права и интересы.

Но не всегда: например, если вы затеяли спор с работодателем в суде по месту жительства, а предприятие расположено в другом регионе, где проживает большинство других сотрудников, то вряд ли даже самые лояльно настроенные к вам коллеги захотят приехать на заседание в качестве свидетелей, чтобы подтвердить вашу правоту.

Совет из практики

Судьи уже несколько лет рассматривают трудовые споры по адресу жительства истца, но и до настоящего времени в приемных некоторых инстанций умудряются отправлять граждан, которые принесли такое исковое заявление, в судебный орган по месту нахождения ответчика.

Мы рекомендуем направить иск по почте заказным письмом. Либо поручите подать заявление через приемную суда грамотному юристу, выдав ему соответствующую доверенность.