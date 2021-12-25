Как уменьшить патент на страховые взносы в 2022 году

Стоимость патента можно уменьшить. Расскажем, как именно это сделать в 2022 году.

Что можно вычесть из стоимости патента

Предприниматели могут вычесть из стоимости патента:

страховые взносы за себя;

взносы за сотрудников;

уплаченные за работников пособия по временной нетрудоспособности (речь про первые три дня больничного за счёт работодателя).

Что важно знать

Принцип уменьшения такой же, как при УСН и «покойном» ЕНВД.

ИП без работников вправе уменьшить налог на 100%, работодатели — до 50%.

Важно, чтобы сотрудники были заняты в деятельности по патенту.

И еще: взносы снижают налог, если они оплачены в период применения ПСН в течение календарного года.

То есть, переносить остаток взносов, уплаченных в 2021 году, на уменьшение патента за 2022 год нельзя.

А если у ИП несколько патентов?

Если ИП в календарном году получил несколько патентов, то он может уменьшить налог по каждому из них.

Но учтите: общая сумма взносов и пособий, на которые уменьшаются патенты, не должна превышать уплаченную.

Поясним на примере.

Допустим, ИП без работников купил на 2021 год 3 патента, каждый из них стоит 20 тысяч рублей.

За год он уплатил за себя взносов на сумму 40 тысяч рублей.

Значит, он может уменьшить стоимость патентов на сумму 40 тысяч рублей.

Нельзя уменьшить стоимость патента на взносы и пособия, которые были учтены при исчислении налогов, уплачиваемых в связи с применением другой системы налогообложения.

То есть, нельзя на одни и те же взносы уменьшить, например, УСН и ПСН.

Сроки подачи уведомления

Об уменьшении стоимости патента ИП должен уведомить налоговую. Вроде все просто, а на практике возникает очень много вопросов.

Прежде всего, в какой срок подать уведомление?

Никаких сроков в Налоговом кодексе не установлено, кроме одного — оно подается после уплаты взносов, на которые будет уменьшаться налог.

Как показала практика первых месяцев 2021 года, не стоит уплачивать взносы и подавать уведомление прямо перед сроком оплаты патента. У налоговиков есть 20 рабочих дней на то, чтобы выдать отказ в уменьшении налога. И во многих инспекциях воспринимают этот срок как срок рассмотрения уведомления и внесения данных об уменьшении в базу.

Вот и получается, что вроде и взносы уплатили, и уведомление подали. А из ИФНС прилетает требование уплатить налог и начинают тикать пени.

Да, потом все встанет на свои места, налог уменьшат и требование должны будут отозвать. Но, во-первых, налоговая может успеть заблокировать сумму налога на банковском счете и потом придется эту блокировку снимать. А во-вторых, начисленные пени зачастую остаются, и чтобы их убрать, приходится писать жалобы.

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А могут отказать?

Мы упомянули отказ в уменьшении налога. Почему могут отказать ИП?

Прежде всего, если ИП взносы не оплатил или ошибся при уплате. Например, указал не тот КБК.

Пока платеж не будет уточнен и не попадет куда надо, налоговая будет отказывать в вычете.

Вторая причина — ошибки в заполнении уведомления.

Третьей причины в НК нет, но она была выяснена опытным путем.

Если в уведомлении указана сумма взносов и пособий больше, чем можно вычесть, ИФНС присылает отказ.

Чаще всего это происходит из-за копеек. Например, ИП с работниками получил патент, стоимостью 13 тысяч 715 рублей. ИП заявил вычет в уведомлении, указав 6 тысяч 858 рублей с учетом округления по правилам математики. Но получил отказ в вычете. Потому что сумма 6 тысяч 858 рублей больше, чем 50 процентов от 13 тысяч 715 рублей.

Такие отказы незаконны, хотя на местах они имеют место. Отказывать в вычете взносов должны только в части превышения. То есть, в одном рубле в приведенном примере. Об этом уже есть Письмо ФНС от 02.06.2021 № СД-4-3/7704@.

Как правильно? Вычет надо указывать в размере 6 тысяч 857 рублей. Если ИП получит отказ из-за неверно заполненного уведомления, он может подать новое.