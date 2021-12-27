Как правильно исправить ОКТМО в расчете 6-НДФЛ?

Как исправить ОКТМО в 6-НДФЛ? Процедура исправления ошибочно указанного кода потребует от налогового агента оформления еще 2 дополнительных отчетов. Что это за отчеты и как их заполнить, поясним на примере.

Неправильный ОКТМО в 6-НДФЛ: причины и последствия

Возможными причинами указания в отчете 6-НДФЛ неверного ОКТМО являются:

технические погрешности (изначальное занесение в используемую налоговым агентом программу для подготовки 6-НДФЛ ошибочного кода);

заблуждение налогового агента относительно указываемого в 6-НДФЛ ОКТМО — такие ситуации, к примеру, возможны в случае наличия у коммерсанта обособленных подразделений или совмещения предпринимателем вмененки с иными режимами налогообложения;

другие причины (невнимательность исполнителей и т. д.).

Важно! Отчет 6-НДФЛ за 2021 год нужно сдать по новой форме.

Последствия отражения в 6-НДФЛ неверного ОКТМО зависят от того, когда и кто обнаружил эту погрешность:

налоговый агент до истечения крайнего срока подачи 6-НДФЛ — претензий контролеров можно избежать (как это сделать, расскажем в следующем разделе);

налоговый агент после окончания срока сдачи 6-НДФЛ или инспекторы во время камеральной проверки — негативные последствия ошибочного ОКТМО в 6-НДФЛ можно смягчить.

Как следует из письма ФНС России от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515,

Перечень кодов можно найти в Общероссийском классификаторе ОК033-2013, утвержденном приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст.

Учитывая, что ошибочный ОКТМО не служит причиной неуплаты НДФЛ в бюджет, налоговый агент может рассчитывать на смягчение наказания (ст. 112 НК РФ). Но в любом случае неверный ОКТМО необходимо исправить — о схеме исправления расскажем в следующем разделе.

Действия налогового агента, если неверно указан ОКТМО в 6-НДФЛ

Исправление неверного ОКТМО в 6-НДФЛ заключается в следующем:

обнулить первичный 6-НДФЛ с ошибочным ОКТМО — для этого оформить и передать контролерам корректировочный отчет, в котором указать ОКТМО из первичного 6-НДФЛ (ошибочный), а в 1-м и 2-м разделах во всех ячейках проставить нули;

заполнить снова первичный 6-НДФЛ, указав в нем верный ОКТМО, — в 1-м и 2-м разделах отчета отразить фактическую суммовую и календарную информацию.

Такой алгоритм действий рекомендовали сами контролеры в письме ФНС от 12.08.2016 № ГД-4-11/14772. Письмо касалось прежней формы 6-НДФЛ (действовавшей до 2021 года), но актуально и в отношении новой формы, которая утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ и применяется, начиная с 1 квартала 2021 года.

Исправляем неверный ОКТМО (пример)

Описанную в предыдущем разделе схему исправления ошибочного ОКТМО в 6-НДФЛ покажем на примере.

26.04.2021 ООО «Промтехнология» отослало 6-НДФЛ за 1 квартал в инспекцию. ОКТМО на титульном листе выглядел следующим образом:

В первом разделе разместилась соответствующая информация о суммах удержанного НДФЛ с разбивкой по срокам перечисления, приходящимся на 1 квартал.

Во 2-м разделе ООО «Промтехнология» отразило следующие данные:

доход начисленный (стр. 110, 112) — 2 250 000 руб.;

число получателей дохода (стр. 120) — 15 чел.;

вычеты (стр. 130) — 36 000 руб.;

НДФЛ рассчитанный (стр. 140) — 287 820 руб.;

НДФЛ удержанный (стр. 160) — 201 014 руб.

Позднее выяснилось, что вместо ОКТМО 92601405 ошибочно указан код 92601415.

Специалисты ООО «Промтехнология» в неотложном порядке оформили корректирующий отчет, в котором:

на 1-м листе проставили № корректировки 001;

в ячейках, предназначенных для отражения ОКТМО, — ошибочный код 92601415;

в разделах 1 и 2 во всех ячейках проставили нули.

Титульный лист от первоначального варианта стал отличаться только заполнением поля «Номер корректировки».

Раздел 2 от исходного варианта отличался существенно.

Обнулили также и всю информацию, отраженную в разделе 1.

После того как корректировочный отчет поступил контролерам, специалисты ООО «Промтехнология» приступили к следующему шагу. Он заключался в оформлении вновь первичного 6-НДФЛ — как будто ошибок никто в ОКТМО не допускал. При этом:

на титульном листе в поле «Номер корректировки» проставили 000 (подается первичный отчет, а не корректировка);

ОКТМО указали правильный — 92601405;

разделы 1 и 2 заполнили всей необходимой суммовой и календарной информацией.

Образцы заполнения титульных данных и 1-го раздела 6-НДФЛ представлены ниже.

В результате таких действий специалистов ООО «Промтехнология» ошибка в ОКТМО отчета 6-НДФЛ была устранена.

Итоги

Чтобы исправить ошибочный ОКТМО в 6-НДФЛ, необходимо обнулить первоначальный отчет, подав корректировку с ошибочным ОКТМО и нулевыми показателями 1-го и 2-го разделов. Затем сформировать новый первичный отчет, в котором отразить верный ОКТМО и все фактические данные (о доходах, НДФЛ и т. д.).