В 2022 году будет новая форма 6-НДФЛ

Годовую 6-НДФЛ сдаем по старой форме, а уже с отчета за 1 квартал 2022 года будет применяться новый бланк.
В раздел 2 вводятся строки с данными о доходе и НДФЛ иностранцев-высококвалифицированных специалистов.
Еще одна новая строка — для отражения сумма налога на прибыль, подлежащей зачету. Такая же строка введена и в справку (бывшую 2-НДФЛ).
Пока эта новая форма не действует. Как сейчас проводить в отчете зачет налога на прибыль — на примере показывал Минфин в письме от 30.03.2021 № БС-4-11/4206@.
Важная поправка внесена в порядок заполнения формы 6-НДФЛ. Там теперь сказан, что в разделе 2 указываются суммы не просто начисленного, но и фактически полученного дохода.
Кстати, в недавнем письме ФНС разъясняет, что так надо делать и сейчас. Зарплату сентября не включаем в отчет за 9 месяцев до того, как она будет выплачена.
Еще из нового — новые коды периодов для ИП при снятии с учета:
- 83 — 1 квартал;
- 84 — 6 месяцев;
- 85 — 9 месяцев;
- 86 — год.
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