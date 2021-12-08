В 2022 году будет новая форма 6-НДФЛ

Годовую 6-НДФЛ сдаем по старой форме, а уже с отчета за 1 квартал 2022 года будет применяться новый бланк.

В раздел 2 вводятся строки с данными о доходе и НДФЛ иностранцев-высококвалифицированных специалистов.

Еще одна новая строка — для отражения сумма налога на прибыль, подлежащей зачету. Такая же строка введена и в справку (бывшую 2-НДФЛ).

Пока эта новая форма не действует. Как сейчас проводить в отчете зачет налога на прибыль — на примере показывал Минфин в письме от 30.03.2021 № БС-4-11/4206@.

Важная поправка внесена в порядок заполнения формы 6-НДФЛ. Там теперь сказан, что в разделе 2 указываются суммы не просто начисленного, но и фактически полученного дохода.

Кстати, в недавнем письме ФНС разъясняет, что так надо делать и сейчас. Зарплату сентября не включаем в отчет за 9 месяцев до того, как она будет выплачена.

Еще из нового — новые коды периодов для ИП при снятии с учета:

83 — 1 квартал;

84 — 6 месяцев;

85 — 9 месяцев;

86 — год.