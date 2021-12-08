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В 2022 году будет новая форма 6-НДФЛ

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Рубрика 6-НДФЛ
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Годовую 6-НДФЛ сдаем по старой форме, а уже с отчета за 1 квартал 2022 года будет применяться новый бланк.

В раздел 2 вводятся строки с данными о доходе и НДФЛ иностранцев-высококвалифицированных специалистов.

Еще одна новая строка — для отражения сумма налога на прибыль, подлежащей зачету. Такая же строка введена и в справку (бывшую 2-НДФЛ).

Пока эта новая форма не действует. Как сейчас проводить в отчете зачет налога на прибыль — на примере показывал Минфин в письме от 30.03.2021 № БС-4-11/4206@.

Важная поправка внесена в порядок заполнения формы 6-НДФЛ. Там теперь сказан, что в разделе 2 указываются суммы не просто начисленного, но и фактически полученного дохода.

Кстати, в недавнем письме ФНС разъясняет, что так надо делать и сейчас. Зарплату сентября не включаем в отчет за 9 месяцев до того, как она будет выплачена.

Еще из нового — новые коды периодов для ИП при снятии с учета:

  • 83 — 1 квартал;
  • 84 — 6 месяцев;
  • 85 — 9 месяцев;
  • 86 — год.

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