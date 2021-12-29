Половина собранных налогов – заслуга задушевных бесед представителей ФНС с бизнесменами. Ходят даже к уборщицам...

«Побудительные» комиссии и предупредительные «беседы», ставшие в последние пару лет основными мероприятиями налоговиков при взаимодействии с налплатами, оказались весьма прибыльными для государства. В сравнении с тем же периодом доковидного 2019-го рост собираемости составил 23%. Налоговая служба признается, что, не выезжая к налогоплательщикам и не перелопачивая месяцами тонны бухгалтерской макулатуры, смогла за 9 месяцев 2021 года добыть 125 млрд добровольно уплаченных после уточненки рублей. И это при том, что общий объем поступлений в бюджет по результатам контрольных мероприятий составил 240 млрд.

То есть половина собранных налогов — это заслуга задушевных бесед представителей ФНС с бизнесменами. Собственно, сводятся такие разговоры всегда к простой дилемме: уточнение и доплата или ВНП и доначисление. Естественно, многие выбирают первый вариант. Во избежание, так сказать...

Такая фактура скрывается за формулировками Даниила Егорова: «Приоритетом в контрольной работе налоговых органов является добровольное декларирование и уплата налогоплательщиками налоговых обязательств в полном объеме, что позволяет постепенно снижать количество проводимых выездных проверок, которые становятся исключительной мерой реагирования на нарушения налогового законодательства». В общем, весь секрет в «совершенствовании моделей взаимодействия с налогоплательщиками».

Сколько среди тех, кто уточнился, клининговых компаний и их заказчиков, Росстат и ФНС пока умалчивают. Но, наблюдая за тем, как насели налоговые органы на отрасль профессиональной уборки в прошедший летне-осенний период, можно с уверенностью сказать, что в упомянутых полутора сотнях миллиардов доля «отбеленных» клининговых денег может оказаться весьма приличной. И немалая, а то и основная часть поступлений послеПросто в отличие от нищих в массе своей клинеров с собственников, девелоперов или управляющих коммерческой недвижимостью налоговикам есть, что взять, и чем обеспечить доначисленное, дойди дело до суда.

Потребители-бенефициары

Руководители ФНС вообще считают потребителей услуг профуборки бенефициарами налогового демпинга в клининговой сфере.

Замначальника Контрольного управления ФНС России Варвара Бурлевич так и говорит: желание заказчиков постоянно «оптимизировать» свои расходы уже много лет заставляет игроков клинингового рынка бегать по замкнутому кругу нечестной конкуренции.

Все потому, что, прекрасно осознавая, какой должна быть цена услуги с учетом всех положенных законодательством налогов, потребители, занижая с каждым годом расходные части бюджетов на обслуживание своих объектов, вынуждают «химичить» и «схематозить» даже добропорядочных клинеров.

Но теперь за правое дело «белого» клининга встала yалоговая служба: «Мы просто обязаны прийти к такому девелоперу/управляющему, чтобы доказать умысел незаконной оптимизации и доначислить ему налоги». И ведь приходят, и доказывают, и доначисляют. Заказчики, конечно, потом пеняют подрядчикам: «Из-за вас нам постоянно приходится отвечать на запросы налоговиков, огромные пакеты документов отправлять, чтобы доказать реальность сделки. И это, не говоря уже про встречные или того хуже, выездные проверки».

В сентябре-октябре 2021 по крупным и не очень объектам типа торговых или бизнес-центров прокатилась волна «посещений» сотрудников ФНС совместно с полицией — разговаривали с уборщицами на предмет того, у кого эти самые уборщицы работают, знают ли, как директора зовут, как компания называется, как зарплата платится. А потом собственникам объектов разлетались «письма счастья» с приглашениями, рекомендациями и побуждениями.

Полиция-инспекция

Кстати, налоговики отработали связку с правоохранителями и рапортуют о совместных успехах. Каждая вторая выездная проверка проводится с участием сотрудников МВД. Начальник ФНС России Даниил Егоров утверждает, что это позволяет передавать в следственные органы материалы о налоговых правонарушениях с более качественной доказательной базой.

По словам начальника ГУЭБиПК МВД России Андрея Курносенко, общими усилиями в разы увеличено реальное возмещение ущерба, причиненного налоговыми преступлениями. «Только по итогам девяти месяцев 2021 года увеличилось общее количество выявленных налоговых преступлений, при этом размер возмещенного ущерба возрос на 77,1%», — заявил он на заседании совместной коллегии ФНС, МВД и СК. А зам. председателя Следственного комитета России Елена Леоненко там же сообщила, что «качество проработки поступающих из налоговых органов и органов внутренних дел материалов сегодня позволяет начать уголовное преследование в более чем половине случаев». Таким образом, тема возмещения ущерба бюджету страны и разработки мер, обеспечивающих неотвратимость наказания за совершение налоговых правонарушений, становится главной на повестке.

Вишенкой на торте стало признание участниками коллегии необходимости «проведения совместной работы по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и налогового законодательства, направленного на пресечение профессиональной преступности в налоговой сфере для более эффективной борьбы с новыми схемами совершения налоговых преступлений, в том числе схемой „бумажного“ НДС».

Налоги в клининге

Заказчики клининговых услуг вполне еще могут избежать не сильно приятных последствий. Достаточно понять и принять специфику услуг профессиональной уборки, чтобы учитывать требуемый объем налоговой нагрузки клининговых провайдеров при формировании бюджетов на содержание и обслуживание помещений.

А при подготовке очередного тендера девелоперу/управляющему необходимо осознавать, что основная часть себестоимости этой услуги приходится на зарплатный фонд персонала, которому предстоит непосредственно обслуживать объект. Для выплаты 1 руб. заработной платы одному уборщику клининговой компании надо заплатить 50 копеек налогов (НДФЛ, взносы в ПФР и ФСС).

При работе с компанией на ОСНО также стоит учитывать ее налоги на имущество и прибыль и при этом не забывать, что НДС начисляется на сумму ФОТ, так как выплата заработной платы и оплата налогов производится из полученной выручки, которая в полном объеме облагается НДС. С упрощенцами в плане их налоговой нагрузки, конечно, попроще, но все равно никуда не деться от стоимости рабочих рук, где на каждый рубль зарплаты еще 50 коп. государству надо отдать.

И если заказчик решил все-таки выбрать путь налоговой добросовестности, ему не следует забывать, что далеко не все подрядчики «одинаково полезны» и готовы пополнять госбюджет даже при наличии у них такой возможности. Придется учитывать требования 54.1 НК РФ и их трактовки налоговиками. Повысили закупочную цену и не хотите, чтобы суммы включенных в нее налогов пошли куда-то в офшоры, а не по прямому назначению — постарайтесь узнать о побольше о своем клининговом провайдере.

Стандартного пакета документов юрлица и фото директора в этом случае явно маловато будет. Подрядчик должен подтвердить наличие собственных ресурсов на оказание услуг: правильно оформленный персонал, парк техники и возможность ее техобслуживания. Однако, как говорит Варвара Бурлевич, огромное количество зачастую бесполезной документации, которая запрашивается у контрагентов, ни от каких рисков, на самом деле, не страхует.

И налоговая служба предлагает другой вариант — внедрение договорных конструкций, позволяющих удерживать обе стороны контракта в «белых» рамках.

Естественно, «белая» цена, включающая всю предусмотренную законами налоговую нагрузку, может оказаться гораздо выше той, к которой заказчик привык. Но стоит ли рост расходной части бюджета на несколько процентов многомиллионных доначислений или «добровольных уточнений»? Игра в «кошки-мышки» с государством чревата как минимум потерей большого количества нервов, а как максимум — свободы.

Налоги придется так или иначе платить всем: и клинерам, и их заказчикам. Наверное, все-таки это лучше и безопаснее делать в текущем спокойном режиме, чем в авральном с «маски-шоу» и допросами.