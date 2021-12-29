Панические атаки 29 декабря — дело обыкновенное, так что не переживайте, если с вами тоже такое случилось. Время выдохнуть и вспомнить: что еще могли забыть? Может быть, производственный календарь 2022?

Зачем нужен производственный календарь?

Коротко напомним, где он вам пригодится. Сведения, которые указаны в производственном календаре, используются

при начислении зарплаты;

при составлении графика работы;

для ведения табелей учета рабочего времени;

при расчете рабочих часов для сотрудников;

при составлении графика отпусков;

при расчете дней отпуска и суммы отпускных.

Напомним, что первый рабочий день в 2022 году будет 10 января. Это следует из производственного календаря.

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Где скачать календарь?

На «Клерке» уже публиковали производственный календарь на 2022 год. Ловите ссылки, где его можно скачать:

скачать производственный календарь на 2022 год для пятидневки;

для пятидневки; скачатьпроизводственный календарь на 2022 год для шестидневки.

Как будем отдыхать в 2022 году?

В 2022 году праздничные дни такие:

с 1 по 9 января;

23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 30 апреля по 3 мая;

с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября.

При это в 2022 году будет только одна рабочая суббота — 5 марта.