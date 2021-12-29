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Производственный календарь 2022

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Рубрика Бухгалтерия
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Панические атаки 29 декабря — дело обыкновенное, так что не переживайте, если с вами тоже такое случилось. Время выдохнуть и вспомнить: что еще могли забыть? Может быть, производственный календарь 2022?

Зачем нужен производственный календарь?

Коротко напомним, где он вам пригодится. Сведения, которые указаны в производственном календаре, используются

  • при начислении зарплаты;
  • при составлении графика работы;
  • для ведения табелей учета рабочего времени;
  • при расчете рабочих часов для сотрудников;
  • при составлении графика отпусков;
  • при расчете дней отпуска и суммы отпускных.

Напомним, что первый рабочий день в 2022 году будет 10 января. Это следует из производственного календаря.

Прямо сейчас на «Клерке» набираем группу на курс повышения квалификации по теме «ФСБУ 5/2019: «Запасы»!

После курса вы:

  • научитесь понимать и применять на практике требования нового стандарта;
  • будете знать, что делать при поступлении заказов, обесценивании материалов и отпуске в производство;
  • сможете выбрать нужный именно вашей компании способ применения новых стандартов;
  • будете делать только нужные проводки.

Программу курса посмотреть можно здесь.

Где скачать календарь?

На «Клерке» уже публиковали производственный календарь на 2022 год. Ловите ссылки, где его можно скачать:

  • скачатьпроизводственный календарь на 2022 год для пятидневки;
  • скачатьпроизводственный календарь на 2022 год для шестидневки.

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Как будем отдыхать в 2022 году?

В 2022 году праздничные дни такие:

  • с 1 по 9 января;
  • 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 30 апреля по 3 мая;
  • с 7 по 10 мая;
  • с 11 по 13 июня;
  • с 4 по 6 ноября.

При это в 2022 году будет только одна рабочая суббота — 5 марта.

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