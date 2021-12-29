Панические атаки 29 декабря — дело обыкновенное, так что не переживайте, если с вами тоже такое случилось. Время выдохнуть и вспомнить: что еще могли забыть? Может быть, производственный календарь 2022?
Зачем нужен производственный календарь?
Коротко напомним, где он вам пригодится. Сведения, которые указаны в производственном календаре, используются
- при начислении зарплаты;
- при составлении графика работы;
- для ведения табелей учета рабочего времени;
- при расчете рабочих часов для сотрудников;
- при составлении графика отпусков;
- при расчете дней отпуска и суммы отпускных.
Напомним, что первый рабочий день в 2022 году будет 10 января. Это следует из производственного календаря.
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Где скачать календарь?
На «Клерке» уже публиковали производственный календарь на 2022 год. Ловите ссылки, где его можно скачать:
- скачатьпроизводственный календарь на 2022 год для пятидневки;
- скачатьпроизводственный календарь на 2022 год для шестидневки.
Как будем отдыхать в 2022 году?
В 2022 году праздничные дни такие:
- с 1 по 9 января;
- 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 30 апреля по 3 мая;
- с 7 по 10 мая;
- с 11 по 13 июня;
- с 4 по 6 ноября.
При это в 2022 году будет только одна рабочая суббота — 5 марта.
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